👁 Кобзарь-самурай: какие фильмы о войне претендуют на госсредства?

16 июля на Одесском кинофестивале презентовали один из самых ожидаемых отечественных фильмов этого года – драму «Черкассы», рассказывающую о сопротивлении украинских моряков во время аннексии Крыма. Патриотическое кино переживает подъем и, пользуясь случаем, мы решили взглянуть на новые проекты военной тематики, которые прошли во второй этап 11 конкурса Госкино в категории «Фильмы о героях, принимавших участие в защите Украины».

Снимать в Украине фильмы без государственного финансирования непросто: вспомните хотя бы «Короля Данило», создатели которого переоценили возможности отечественных краудфандинговых платформ и вынуждены были вместо 4 млн грн, собранных на сайте Na Chasi, довольствоваться суммой в 100 тыс. грн – что даже меньше, чем выделила на съемки Львовская облгосадминистрация (120 тыс. грн). А частным инвесторам чужой опыт подсказывает, что вынудить зрителя голосовать за фильм гривной не так-то просто – пока легковесные комедии собирают кассу, ленты вроде прошлогоднего «Позывного “Бандерас”» не в состоянии вернуть средства, потраченные на производство. Так что случай «Иловайска 2014», который выйдет уже в августе и снят без привлечения бюджетных средств, – практически уникальный.

На днях Совет по государственной поддержке кинематографии объявил список проектов, которые допущены ко второму этапу 11 конкурса Госкино. Всего было подано 276 проектов, однако к питчингам, которые пройдут 23-27 июля, будут допущены только 166. Из них 10 – это фильмы в категории «О героях, принимавших участие в защите Украины» (для широкой зрительской аудитории).

Несмотря на то, что фильмы на условную национально-освободительную тематику выделены в отдельный список, в других категориях конкурса также одобрены проекты, подходящие под это определение. В частности, в перечень «Игровые полнометражные национальные фильмы для широкой аудитории» вошла «Конотопская битва» Ахтема Сеитаблаева – драма о борьбе войск гетьмана Ивана Выговского с силами князя Алексея Трубецкого в 1659 году. Создатели фильма хотят получить от государства 48,2 млн грн из 60,3 млн грн совокупного бюджета картины. В том же списке фигурируют «Непокоренные» Олега Туранского (правда, ближе к концу перечня из-за более низкого балла, выставленного экспертами) – в нем военным придется бороться уже против бюрократического произвола. Кстати, на имя Туранского среди поданных на конкурс проектов были записаны еще два – «КОРД» о вызволении заложников соответствующим спецподразделением, и «Хома» – о боксере Осипе Хоме, который в 40-х воевал в составе УПА. Главная героиня фильма «Спас» Максима Наконечного, чей фильм претендует на финансирование в категории для режиссеров-дебютантов, – аэроразведчица из добровольческого батальона. Фильмы о войне и освободительном движении есть и среди проектов, заявленных как детские – в частности, «Вовка, который оседлал бомбу» Дмитрия Приходько (о взрослении мальчика, живущего в зоне вблизи проведения АТО). Иными словами, экспертам государственной комиссии есть из чего выбирать; однако давайте подробнее разберем именно тематическую категорию.

Наивысший рейтинг комиссии (5.0) при первом этапе отбора получили проекты «Северин» Алексея Пантелеева («Дія Фільм») и «Тарас Шевченко. Первый самурай» Романа Перфильева («Крісті Фільм»). Что касается Шевченко-самурая, то этот проект мы уже встречали в прошлом году – он подавался на конкурс проектов патриотической направленности от Минкульта и выиграл 19,6 млн грн. Сейчас фильму о Кобзаре требуется еще 6,9 млн грн господдержки при общем бюджете в 31,4 млн грн.

«Северин» заявлен как историческая драма/экшен о воине, сражающемся против Речи Посполитой за суверенное казацкое государство – но при похожей приключенческой концепции его бюджет на порядок больше: 59,6 млн грн с расчетом на то, что 47,7 млн выделит Госкино. Зимой в полтавской прессе неравнодушных граждан призывали подключиться к организации съемок: помочь соорудить лодку-долбленку, сторожевую башню и даже обеспечить съемочную группу кровью животных (!). Лента фигурировала под названием «Северин Наливайко: Последняя битва» и позиционировалась как фильм-реконструкция.

Фильм анимационной студии «УМ-Груп» – «Белый ворон» об экопоселенце из Горловки, столкнувшемся с реалиями войны на Донбассе, набрал средний балл 4,83. Режиссер проекта – Марьян Бушан, который в каком-то смысле уже снимал о Донбассе: на его счету – документальный фильм о тренере «Шахтера» «Феномен Луческу» и клип-презентация новой формы клуба. Военной драме требуется 26 млн грн поддержки при суммарном бюджете в 32,5 млн грн.

Еще один из лидеров списка – проект «Граница» Андрея Кавуна («Небокрай Філмз») о бойцах добробата, попавших в окружение российских солдат. Примечательно, что именно о российских солдатах Кавун снимал фильмы в 2000-х. На его счету – триллер-бурлеск «Охота на пиранью», «Кандагар» о российских пленных летчиках и сериал «Курсанты», а также одна из новелл комедии «Елки 1914» – приквела «Елок», действие которого происходит в царской России. Ориентировочный размер господдержки для «Границы» – почти 33 млн грн (общий бюджет – 41,1 млн).

«13 января» Антона Гойды («Фреш Продакшн Ю Ей») – драма с фантастическим элементом, синопсис которой напоминает знаменитый рассказ Кира Булычева «Можно попросить Нину?». Только вместо абонента, дозвонившегося из 1972 года в военный 1942-ой, экспертам предложен телефонный звонок из Киева в разгаре Революции достоинства в Вильнюс 1991 года, где главный герой-майдановец служил солдатом советской армии. Гойда известен как режиссер сериала о военном госпитале «На линии жизни» с Ахтемом Сейтаблаевым. Бюджет его нового проекта – 38,3 млн грн с оглядкой на государственную помощь в размере 30,6 млн.

В портфолио режиссера Павла Тупика, подающего на конкурс проект «Капеллан» («Форвард Фильм») о священнике в зоне АТО, почти поровну игровых и документальных работ для ТВ: в частности, «Подлинная история русской революции» и «1812-1815. Заграничный поход». (Не путать с документалкой «Наш капеллан» режиссера-фронтовика Сергея Лысенко, который стал победителем Десятого питчинга – о его новом проекте рассказываем ниже.) Автор сценария «Капеллана» – журналистка Мария Сидорчук, которая уже имеет опыт работы с тематикой – в 2016 году она написала новеллизацию фильма «Плен» (Captum) Анатолия Матешко.

Пожалуй, больше всех в тупик ставит краткий синопсис фильма «Змей тьмы» Дмитрия Голумбевского (ООО «ЧАСТОГУСТО»). В официальной заявке, поданной в Госкино, он звучит так: «Эксперимент по лечению психических расстройств. В пути к своему самому глубокому страху – ты найдешь его». Жанр заявлен как мистический триллер, чего и стоило ожидать от режиссера, давшего миру экзистенциальный короткометражный хоррор «Манекен» (2015). Снять обещают всего за 40 дней, и просят относительно немного – 15,5 млн грн, чтобы уложиться в общий бюджет 19,4 млн.

Еще один яркий проект среди допущенных ко второму этапу – детище режиссера Владимира Тихого («Брама») по собственному сценарию с названием «КОТИК С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ ИЛИ КАК МЫ ПОЛЮБИЛИ ЛОПАТЫ в условиях ограниченной антитеррористической операции с временными элементами военного положения» – орфография оригинала сохранена. Помимо забавной отсылки к Кубрику в названии, интересна социальная цель проекта: авторы сообщают, что эта военная комедия «является своеобразной терапией для людей, которые пережили конфликт на востоке Украины. Фильм позволит украинцам избавиться от травм войны, обрести новое измерение героики», – поясняется в синопсисе. ООО «Директорія кіно» хочет получить у Госкино 7,3 млн грн – это порядка 18% общего бюджета картины.

Предпоследним «прохожденцем» во второй этап стал фильм «Невозвращение» Сергея Лысенко (среди заявок фигурировали также «Возвращение» об эмигрантах и «Отец (Возвращение)» об отце и сыне, воюющих в АТО – попробуйте не запутаться). Это еще одна история о воинах «невидимого батальона» – девушках-участницах АТО. Главная героиня фильма возвращается к мирной жизни на востоке Украины и пытается выжить среди равнодушия и повсеместной коррупции. Снять историю в «Ессе Продакшн Хаус» предлагают за 28,9 млн грн, 23,1 млн из которых должно проспонсировать государство.

Наконец, замыкает список «Стефа» Ивана Сауткина и «Продекс Філм» с баллом 3,0 – остросюжетная драма о женщине, сражающейся против оккупантов в 1942 году. Примечательно, что согласно протоколам заседания Совета по государственной поддержке кинематографии, аналогичный балл (и выше) получили еще 6 проектов, не вошедших в короткий список. Это «Сокровища Полуботка» Сергея Скобуна – режиссера той самой «Легенды Карпат» с Валерием Харчишиным в главной роли, – а также упомянутый «Отец (Возвращение)» Олега Масленникова и Константина Линартовича, «Евгения» Владимира Янощука, «Огненный круг» Валерия Шалыги, «Сердце Мира» Василия Босовича и «Как я убил Бандеру» Тараса Ткаченко и Тараса Рыбальченко.

Познакомиться поближе с каждым из проектов мы сможем уже в двадцатых числах июля, когда пройдут открытые питчинги Госкино. Пока же остается констатировать, что отечественные режиссеры готовы снимать тематическое кино в самых разных жанрах: даже в комедийном и мистическом контексте травмы войны настигают украинских фильммейкеров. А о том, как эти травмы прорабатывают зарубежные режиссеры, читайте в нашем материале, посвященном патриотическому кино от Голливуда до Болливуда.