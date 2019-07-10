🎞 11-й конкурсный отбор Госкино: кто прошел на следующий этап?

«Телекритика» приводит полные списки проектов по категориям (в порядке убывания балла):
Игровые полнометражные национальные фильмы
- Небезпечна Бухгалтерія
- Я, «Побєда» і Берлін
- Лемберг
- Зілля
- Бурштинові копи
- Одержима
- Скажене весілля 2
- Я, Ніна
- Конотопська битва
- Королі репу
- Рузя
- Тепер я турок, не козак
- Кардіохірург
- Діви ночі
- Ольга
- Останні канікули
- Справа сивого
- Мій тато — вчителька
- Золотий батон
- Ульотна відпустка
- Яків
- Квит
- XVIІ Міжнародний конкурс баяністів
- П`ять почуттів
- Ілюзія Контролю
- Мішень антихриста
- Я Тато ?/!
- Смак Свободи
- Поцілунок на мільйон
- Матінко рідна!
- Шалена подорож
- Дівчина з ведмедиком
- ЗамОк
- Перша зміна
- Режисер
- Страшна помста
- Україна. Квест
- Лимон для зайців
- Ім`ярек
- Корд
- Зірки за обміном
- Модельєр
- Голочка
- Тато
- Нескорені
- Львівські канікули
- Бенкет
Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), национальные
- Відблиск
- Сірі бджоли
- Перше вересня
- Кіноальманах короткометражних фільмів-новел «Дзеркало»
- Доця
- Пятниця, 13
- Сирена
- Антропоцен
- Вінценз
- Голова Якова
- Еволюція або смерть. Пригоди Павіана Томаса
- Істота
- Скажи Україна
- Заворожена Десна
- Клондайк
- Пимоненко
- Екстреміст
- Із зав`язаними очима
- Помилка Крові
- Блакитний лев
- Divka
- Зефір
Игровые полнометражные фильмы совместного производства (для широкой аудитории)
- Рахувати до Десяти
- Санаторій Горького
- Бабин Яр
- Ольга
- Герой поневолі
- Ти — космос
- Спокута
- Актриса
- Високо в горах
- Ерік Кам’яне Серце
- Затримка дихання
- Край ріки
- Останній Шанс Джека Харта
- Сусідка
- Знахідка
- Не озирайся назад
- Франтішек Крігель проти…
Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), совместного производства
- Леся
- Кого ти більше любиш?
- Стоп-Земля
- ШТТЛ
- Життя Антона
- Заморожене добро
- Памфір
- Утопія
- Киснева станція
- Недосвіт (A Touch Of Frost)
- Ніна
Игровые полнометражные тематические фильмы «Про героев, которые принимали участие в защите Украины» (для широкой аудитории)
- Северин
- Тарас Шевченко. Перший Самурай
- Білий Ворон
- Кордон
- 13 січня
- Капелан
- Змій Темряви
- КОТИК З ПАЛАЮЧИМИ ОЧИМА АБО ЯК МИ ПОЛЮБИЛИ ЛОПАТИ в умовах обмеженої антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану
- Неповернення
- Стефа
Игровые полнометражные фильмы для детской аудитории
- Дике літо у Криму
- Зубарикус або стонАдцять халеп Остапа Квіточки
- Коло життя
- Легенди Чарівнолісся
- Вовка, який осідлав бомбу
- Хоробре серце Яри
- Колекція Кенінга
- Казка Лицарів
- Король Мацусь І
- БанДіти
- По слівду вовка
- Гробокопателі
Игровые полнометражные фильмы-дебюты
- Спас
- Межа забуття
- Між нами
- На грані
- 3 дні та 2 ночі
- Хороші дівчатка потрапляють в Рай
- Повернення
- Як там Катя?
- Свято Хризантем
- Клондайк
- Куди б ти не пішла
- Селфіманка
- На тому боці
- Ной не нив і ти не ной
Игровые короткометражные фильмы-дебюты
- Сіль для моря
- Іно
- Бульмастиф
- Побачення по-італійські
- Оператор Вікторія
- Обійми мене
- Папині кросівки
- Подарунок
- Нечоткий пацан
- Фаза
- Виклик
- Злочин актриси Мариськіної
- Маляр
- Пані, гроб та контрабас
- Паперушка
- Станція А
- Газлайтинг
- Голос тихої безодні
- Перше вересня
- ХардЛок
- Кімната Батіка
- Лалібела
- Майже святий Сєня
- Обличчя війни
- Про життя, про режисуру і трохи про Бога
- Схрон
- На другий день після смерті
- МА
- Пальто
- Рефлекторіум
- Сенс
- Янгол
- ОЙ!
О проектах, которые подавались на Одиннадцатый конкурсный отбор изначально, можно прочесть по ссылке.
Ранее Госкино опубликовало трейлер украинского фильма о профсоюзном хоре, который будет показан на Одесском кинофестивале.
На фото: глава Госкино Филипп Ильенко, фотограф – Анна Федорук, «Телекритика»