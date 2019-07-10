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🎞 11-й конкурсный отбор Госкино: кто прошел на следующий этап?

от Telekritika
От Telekritika 712
Главная Кино 🎞 11-й конкурсный отбор Госкино: кто прошел на следующий этап?

10 июля Совет по государственной поддержке кинематографии Украины утвердил список кинопроектов, которые прошли во второй этап Одиннадцатого конкурсного отбора. Из 276 проектов остались 166.

«Телекритика» приводит полные списки проектов по категориям (в порядке убывания балла):

Игровые полнометражные национальные фильмы

  1. Небезпечна Бухгалтерія
  2. Я, «Побєда» і Берлін
  3. Лемберг
  4. Зілля
  5. Бурштинові копи
  6. Одержима
  7. Скажене весілля 2
  8. Я, Ніна
  9. Конотопська битва
  10. Королі репу
  11. Рузя
  12. Тепер я турок, не козак
  13. Кардіохірург
  14. Діви ночі
  15. Ольга
  16. Останні канікули
  17. Справа сивого
  18. Мій тато — вчителька
  19. Золотий батон
  20. Ульотна відпустка
  21. Яків
  22. Квит
  23. XVIІ Міжнародний конкурс баяністів
  24. П`ять почуттів
  25. Ілюзія Контролю
  26. Мішень антихриста
  27. Я Тато ?/!
  28. Смак Свободи
  29. Поцілунок на мільйон
  30. Матінко рідна!
  31. Шалена подорож
  32. Дівчина з ведмедиком
  33. ЗамОк
  34. Перша зміна
  35. Режисер
  36. Страшна помста
  37. Україна. Квест
  38. Лимон для зайців
  39. Ім`ярек
  40. Корд
  41. Зірки за обміном
  42. Модельєр
  43. Голочка
  44. Тато
  45. Нескорені
  46. Львівські канікули
  47. Бенкет

Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), национальные

  1. Відблиск
  2. Сірі бджоли
  3. Перше вересня
  4. Кіноальманах короткометражних фільмів-новел «Дзеркало»
  5. Доця
  6. Пятниця, 13
  7. Сирена
  8. Антропоцен
  9. Вінценз
  10. Голова Якова
  11. Еволюція або смерть. Пригоди Павіана Томаса
  12. Істота
  13. Скажи Україна
  14. Заворожена Десна
  15. Клондайк
  16. Пимоненко
  17. Екстреміст
  18. Із зав`язаними очима
  19. Помилка Крові
  20. Блакитний лев
  21. Divka
  22. Зефір

Игровые полнометражные фильмы совместного производства (для широкой аудитории)

  1. Рахувати до Десяти
  2. Санаторій Горького
  3. Бабин Яр
  4. Ольга
  5. Герой поневолі
  6. Ти — космос
  7. Спокута
  8. Актриса
  9. Високо в горах
  10. Ерік Кам’яне Серце
  11. Затримка дихання
  12. Край ріки
  13. Останній Шанс Джека Харта
  14. Сусідка
  15. Знахідка
  16. Не озирайся назад
  17. Франтішек Крігель проти…

Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), совместного производства

  1. Леся
  2. Кого ти більше любиш?
  3. Стоп-Земля
  4. ШТТЛ
  5. Життя Антона
  6. Заморожене добро
  7. Памфір
  8. Утопія
  9. Киснева станція
  10. Недосвіт (A Touch Of Frost)
  11. Ніна

Игровые полнометражные тематические фильмы «Про героев, которые принимали участие в защите Украины» (для широкой аудитории)

  1. Северин
  2. Тарас Шевченко. Перший Самурай
  3. Білий Ворон
  4. Кордон
  5. 13 січня
  6. Капелан
  7. Змій Темряви
  8. КОТИК З ПАЛАЮЧИМИ ОЧИМА АБО ЯК МИ ПОЛЮБИЛИ ЛОПАТИ в умовах обмеженої антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану
  9. Неповернення
  10. Стефа

Игровые полнометражные фильмы для детской аудитории

  1. Дике літо у Криму
  2. Зубарикус або стонАдцять халеп Остапа Квіточки
  3. Коло життя
  4. Легенди Чарівнолісся
  5. Вовка, який осідлав бомбу
  6. Хоробре серце Яри
  7. Колекція Кенінга
  8. Казка Лицарів
  9. Король Мацусь І
  10. БанДіти
  11. По слівду вовка
  12. Гробокопателі

Игровые полнометражные фильмы-дебюты

  1. Спас
  2. Межа забуття
  3. Між нами
  4. На грані
  5. 3 дні та 2 ночі
  6. Хороші дівчатка потрапляють в Рай
  7. Повернення
  8. Як там Катя?
  9. Свято Хризантем
  10. Клондайк
  11. Куди б ти не пішла
  12. Селфіманка
  13. На тому боці
  14. Ной не нив і ти не ной

Игровые короткометражные фильмы-дебюты

  1. Сіль для моря
  2. Іно
  3. Бульмастиф
  4. Побачення по-італійські
  5. Оператор Вікторія
  6. Обійми мене
  7. Папині кросівки
  8. Подарунок
  9. Нечоткий пацан
  10. Фаза
  11. Виклик
  12. Злочин актриси Мариськіної
  13. Маляр
  14. Пані, гроб та контрабас
  15. Паперушка
  16. Станція А
  17. Газлайтинг
  18. Голос тихої безодні
  19. Перше вересня
  20. ХардЛок
  21. Кімната Батіка
  22. Лалібела
  23. Майже святий Сєня
  24. Обличчя війни
  25. Про життя, про режисуру і трохи про Бога
  26. Схрон
  27. На другий день після смерті
  28. МА
  29. Пальто
  30. Рефлекторіум
  31. Сенс
  32. Янгол
  33. ОЙ!

О проектах, которые подавались на Одиннадцатый конкурсный отбор изначально, можно прочесть по ссылке.

Ранее Госкино опубликовало трейлер украинского фильма о профсоюзном хоре, который будет показан на Одесском кинофестивале.

На фото: глава Госкино Филипп Ильенко, фотограф – Анна Федорук, «Телекритика»

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