🎞От Лозницы до «Как я убил Бандеру»: 276 фильмов на конкурсе Госкино

На Одиннадцатый конкурсный отбор подали заявки 276 игровых кинопроектов. В прошлом году, как пишет у себя на странице глава Госкино Филипп Ильенко, заявок было 271 вместе с неигровым кино и анимацией. В 2019 проекты поборются за общую сумму в 5 млрд грн.

В список попали проекты дебютантов и опытных режиссеров, среди которых «Бабий Яр» Сергея Лозницы, «Конотопская битва» Ахтема Сеитаблаева, «Антропоцен» Мирослава Слабошпицкого, «Пятница, 13» Романа Балаяна, «Девы ночи» Тараса Ткаченко и его совместный с Тарасом Рыбальченко фильм «Как я убил Бандеру». В конкурсе также поучаствует продюсерский проект Янины Соколовой «Я, Нина».

Напомним, подача заявок на конкурсный отбор происходила с 15 апреля по 24 мая 2019 года. Конкурс будет проводить Совет по государственной поддержке кинематографии и отберет проекты для финансирования в таких категориях:

игровые полнометражные национальные (для широкой зрительской аудитории) – государственная поддержка до 80% общей сметной стоимости производства фильма;

игровые полнометражные совместного производства (для широкой зрительской аудитории) – государственная поддержка до 80% общей сметной стоимости производства фильма;

игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), национальные – государственная поддержка до 100% общей сметной стоимости производства фильма;

игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), совместного производства – размер государственной поддержки обусловлен нормами Европейской конвенции о совместном кинематографическом производства и другими международными договорами, ратифицированными Украиной;

игровые полнометражные тематические «О героях, которые принимали участие в защите Украины» (для широкой зрительской аудитории) – государственная поддержка до 80% общей сметной стоимости производства фильма;

игровые полнометражные для детской аудитории – государственная поддержка до 100% общей сметной стоимости производства фильма;

игровые полнометражные фильмы-дебюты – государственная поддержка до 100% общей сметной стоимости производства фильма, но не более 12 000,00 тыс. грн;

игровые короткометражные фильмы-дебюты (хронометраж до 20 минут) – государственная поддержка до 100% общей сметной стоимости производства фильма, но не более 1 500,00 тыс. грн.

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Фото: Pixabay