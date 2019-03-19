💰Сколько зарабатывают украинские комедии для взрослых

Сначала было слово. И слово это было Svingeri. Латвийский оригинал про любителей нетрадиционного секса снял режиссер Андрейс Экис. Фильм отхватил 260 тыс. евро в домашнем прокате и стал мегахитом в прибалтийском полушарии. На адаптацию накинулись эстонцы, которые первоначально назвали идею фильма шовинизмом, а следом правами на ремейк обзавелись и наши киноделы. Примечательно, что все три «одинаковых» фильма снял один и тот же Экис. В истории с эстонцами поражает число зрителей их ремейка – 62 тысячи человек. И это при населении в 1,3 миллиона.

Украинская адаптация взорвала концепцию своим размахом. Во-первых, в каст привлекли звезду национального масштаба Олю Полякову и Playboy Playmate Дашу Астафьеву. Во-вторых, бюджет ремейка вдвое меньше бюджета оригинала – 2,5 млн грн. При таком раскладе украинские «Свингеры» утащили 22 млн гривен в домашнем прокате.

Если первые «Свингеры» красным полотном привлекали уставших от серых оттенков пар и домохозяек, а также радовали продюсеров большой кассой, то их младший брат «Свингеры 2» стал не столь любимым ребенком в «семье» прибалтийско-украинских ремейков. Во-первых, ни в Латвии, ни в Эстонии сиквелов нет. Во-вторых, сборы фильма – 11 млн грн при бюджете в 9 млн. Такая небольшая разница на фоне предыдущего результата имеет право шокировать, но это нормальная картина для украинских взрослых комедий.

В декабре 2018 года в прокат вышла другая адаптация иностранного материала, и тоже комедия с возрастным рейтингом. «Секс и ничего личного» – канадский формат, который у себя на родине заработал 222 тысячи долларов. Украинский фильм собрал 25 млн гривен в прокате (хоть и не окупил бюджет). Опять победа украинской адаптации над оригиналом, но в этом случае триумф громче, ведь за постановку отвечала 24-летняя Ольга Ряшина, а не трижды опытный Андрейс Экис. И в касте затесался далеко не Playboy Playmate Сергей Притула. Половину сметы проекта оплатило Госкино – 13 млн гривен.

Третьим ремейком гордиться сложнее, но лишь из-за более удачливого оригинала. «Встреча одноклассников» закономерно для жанра отбила свою часть зрительского кармана – 8,1 млн гривен при бюджете в 6 млн. Вновь украинский любвеобильный глаз радовали знакомые лица – в главной роли солист группы «Друга ріка». В этом случае оригинал оказался ярче. Датский Klassenfesten вышел в 2011 году, стал кинохитом, обзавелся сиквелом и триквелом. Касса – 6,7 миллионов долларов. Бюджет – 2,5 миллиона долларов (треть бюджета покрыло датское госкино).

Смелость украинских мувимейкеров в работе с адаптациями заключается в уверенности. Жанр комедии (необязательно с высоким возрастным рейтингом) уверенно забирает свою долю кинорынка. Яркие примеры тому «Шалене весілля» (54 млн грн) и «Я, ты, он, она» (71 млн грн). Главное достижение украинцев в этом сегменте – более умелый подход к материалу, нежели у авторов из-за рубежа и более ловкое удовлетворение требований зрителя. Будь то пачка насущных, но бестолковых шуток, либо просто энное количество звезд в актерском составе.