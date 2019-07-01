🏆 Фильм «Гуцулка Ксеня» получил гран-при японского кинофестиваля

Судили фильмы в этом году Хироши Касивабара (глава японской Ассоциации сценаристов), Элиот Гроув (канадский продюсер, основатель кинофестиваля Raindance) и Джун Асакава (японский режиссер, сделавший карьеру в Голливуде). Приз режиссеру Алене Демьяненко вручила звезда японского кино Каори Момои. Об этом сообщает Госкино Украины.

Всего на участие в кинофестивале претендовали порядка 1200 фильмов со всего мира. В итоге в конкурсную программу вместе с «Гуцулкой Ксеней» попали три японских проекта («Последний любовник» Окамото-сан, Hitokuzu/KANEMASA Юдаи Уэниси и The Dream Manipulator: Mugen Мисако Унаками), а также фильм «Комбинаторы» (Schemers) Дэйва Маклина, посвященный трудностям промоушена концертов в конце 70-х.

Фестиваль проходил с 28 июня по 1 июля в городе Амати у подножия Фудзи, также известном как «японский Голливуд». Что ж, пересмотрев еще раз ролики «Гуцулки Ксени», невольно начинаешь думать, что японские кинопрофессионалы увидели в отечественном роскошном костюмном мюзикле что-то родственное. (Не говоря уже о том, как макияж гейш повлиял на звезд фильма – фрик-кабаре Dakh Daughters.)

Напомним также, что с 12 до 16 июня в Бразилии прошли первые украинские кинодни, в рамках которых был подписан Меморандум о сотрудничестве между украинским и бразильским (ANCINE) государственными агентствами по вопросам кино.

Фото: Госкино