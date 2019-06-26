Госкино Украины и Бразилии
КиноНовости

🤝🏻Бразилия и Украина будут сотрудничать в сфере кино

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 55
Главная Кино 🤝🏻Бразилия и Украина будут сотрудничать в сфере кино

С 12 до 16 июня в Бразилии прошли первые украинские кинодни, в рамках которых был подписан Меморандум о сотрудничестве между украинским и бразильским (ANCINE) государственными агентствами по вопросам кино.

Документ предусматривает дальнейшую реализацию подписания Договора про общее кинопроизводство. Меморандум подписали глава ANCINE Кристиан де Кастро и первый заместитель главы Госкино Украины Сергей Неретин.

«Украинское кино покорило еще один континент и на неделю стало одним из главных кинособытий в Бразилии, а подписание Меморандума о сотрудничестве показало готовность наших стран к культурному диалогу в сфере кино», – прокомментировал глава Госкино Филипп Ильенко.

Украинские кинопоказы были продемонстрированы в столичном кинотеатре «Сине Бразилиа». Украинцы привезли в Южную Америку фильмы «Благородные бродяги», «Брама», «Уровень черного», «Сторожевая Застава», «Позывной “Бандерас”» и «Пропавшая грамота». Кроме того, представители украинской делегации приняли участие в международном семинаре «Женщины в кино» в Рио-де-Жанейро, который устроили ANCINE и ООН.

Ранее мы рассказывали, почему украинские кинодни в Бразилии – важное явление.

Фото: Держкіно України

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Наталка Писня уходит с канала «1+1»

04.07.2017

Американская киноакадемия объявила номинантов на «Оскар», среди которых...

14.01.2016

⚡▶Proпрокат: фильмов много, а «Шазам» – один

04.04.2019

В сентябре стартует самая масштабная медиаконференция Киева

21.06.2018

Украинский стартап Petcube появился в клипе музыканта Beck

18.01.2018

Кевин Спейси – невиновен: сразу с трех голливудских...

05.09.2018

Вице-президент Европарламента пообещала поддержку каналам «112 Украина» и...

24.10.2018

Дурнев все испортил в новом тизере будущего шоу

30.07.2018

⛔ Объекты телерадиовещания на Донетчине могут отключить за...

11.05.2019

Продюсер «Скандала» покидает ABC. Что это значит для...

22.03.2018