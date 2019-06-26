🤝🏻Бразилия и Украина будут сотрудничать в сфере кино

Документ предусматривает дальнейшую реализацию подписания Договора про общее кинопроизводство. Меморандум подписали глава ANCINE Кристиан де Кастро и первый заместитель главы Госкино Украины Сергей Неретин.

«Украинское кино покорило еще один континент и на неделю стало одним из главных кинособытий в Бразилии, а подписание Меморандума о сотрудничестве показало готовность наших стран к культурному диалогу в сфере кино», – прокомментировал глава Госкино Филипп Ильенко.

Украинские кинопоказы были продемонстрированы в столичном кинотеатре «Сине Бразилиа». Украинцы привезли в Южную Америку фильмы «Благородные бродяги», «Брама», «Уровень черного», «Сторожевая Застава», «Позывной “Бандерас”» и «Пропавшая грамота». Кроме того, представители украинской делегации приняли участие в международном семинаре «Женщины в кино» в Рио-де-Жанейро, который устроили ANCINE и ООН.

Ранее мы рассказывали, почему украинские кинодни в Бразилии – важное явление.

Фото: Держкіно України