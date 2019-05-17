🎞 «Гуцулка Ксеня» поедет в «японский Голливуд»

Пресс-служба Госкино сообщает, что фильм «Гуцулка Ксеня» отобран в конкурсную программу фестиваля Mt.FUJI-ATAMI FILM FESTIVAL, который пройдет с 28 июня по 1 июля. Локация фестиваля – курортный город Амати у подножия Фудзи, также известный как «японский Голливуд».

«Телекритика» поинтересовалась, с кем придется конкурировать «Гуцулке» в программе игрового кино. Помимо трех японских проектов («Последний любовник» Окамото-сан, Hitokuzu/KANEMASA Юдаи Уэниси и The Dream Manipulator: Mugen Мисако Унаками), в конкурсную программу вошел фильм «Комбинаторы» (Schemers) Дэйва Маклина, посвященный трудностям промоушена концертов в конце 70-х.

Что ж, пересмотрев еще раз ролики «Гуцулки Ксени», невольно начинаешь думать, что японские отборщики увидели в отечественном роскошном костюмном мюзикле что-то родственное. (Не говоря уже о том, как макияж гейш повлиял на звезд фильма – фрик-кабаре Dakh Daughters.)

В Госкино сообщают, что судить фильмы в этом году будут Хироши Касивабара (глава японской Ассоциации сценаристов), Элиот Гроув (канадский продюсер, основатель кинофестиваля Raindance) и Джун Асакава (японский режиссер, сделавший карьеру в Голливуде).

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Напомним, что в этом году два украинских проекта участвуют в конкурсных программах Каннского кинофестиваля. О том, что еще продюсеры повезли в Канны, и во сколько это обошлось госбюджету – читайте по ссылке.