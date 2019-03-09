💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»
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💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 32
Главная Кино 💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

В Киеве состоялась презентация украинского мюзикла «Гуцулка Ксеня». По красной дорожке прошла вся съемочная группа и актерский состав во главе с режиссером Аленой Демьяненко. Развлекали гостей участницы фрик-группы Dakh Daughters.

Вечером 6 марта в холле кинотеатра «Оскар» прошла презентация нового проекта Алены Демьяненко «Гуцулка Ксеня». На событии побывали видные деятели украинского кино, включая главу Госкино Филиппа Ильенко и министра культуры Евгения Нищука. Причастные к созданию фильма прошлись по красной дорожке и выстроились на сцене, где слово взяла режиссер. Она трогательно перечислила каждого члена съемочной группы и поблагодарила Госкино за поддержку в производстве мюзикла.

Разогревали публику песнями группа Dakh Daughters, которые также участвовали в создании «Ксени».

💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

Алена Демьяненко и съемочная группа

💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

Филипп Ильенко, глава Госкино

💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

Евгений Нищук и Dakh Daughters

💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

Макс Лозинский

💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

Dakh Daughters

💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

Владимир Войтенко, кинокритик, ведущий программы "Аргумент-кино" на 1+1

💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

Филипп Ильенко, глава Госкино

💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

Алик Шпилюк, арт-директор Украинской киноакадемии

💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

«Гуцулка Ксеня» на экранах с 7 марта.

Фото: Анна Федорук

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