💃Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулка Ксеня»

Вечером 6 марта в холле кинотеатра «Оскар» прошла презентация нового проекта Алены Демьяненко «Гуцулка Ксеня». На событии побывали видные деятели украинского кино, включая главу Госкино Филиппа Ильенко и министра культуры Евгения Нищука. Причастные к созданию фильма прошлись по красной дорожке и выстроились на сцене, где слово взяла режиссер. Она трогательно перечислила каждого члена съемочной группы и поблагодарила Госкино за поддержку в производстве мюзикла.

Разогревали публику песнями группа Dakh Daughters, которые также участвовали в создании «Ксени».

«Гуцулка Ксеня» на экранах с 7 марта.

Фото: Анна Федорук