🧳Высадка в Каннах: с чем украинцы едут на фестиваль
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🧳Высадка в Каннах: с чем украинцы едут на фестиваль

от Telekritika
От Telekritika 70
Главная Кино 🧳Высадка в Каннах: с чем украинцы едут на фестиваль

7 мая прошла пресс-конференция, посвященную участию Украины в Каннском кинофестивале, который пройдет с 14 по 25 мая.

В этом году Украину в Каннах представят два фильма – «Домой» Наримана Алиева и «Анна» Декеля Беренсона. Вместе с ними на Лазурный берег отправится крупная делегация, в которую войдут представители укркинопрома (включая министра культуры) и создатели картин. Кроме того, намечен ряд мероприятий, которые должны привлечь внимание к украинскому кино.

Ланч с украинскими продюсерами

Традиционно Госкино и Фонд Игоря Янковского проведут Meet Ukrainian Producers – встречу в отеле Radisson Blu Cannes с иностранными инвесторами, в ходе которой планируют представить 6 украинских фильмов на разном этапе производства: «Червоный» Зазы Буадзе, «Довбуш» Олеся Санина, «Черный Ворон» Тараса Ткаченко, «Мои мысли тихие» Антонио Лукича, «Схидняк» Андрея Иванюка и «Наследство лжи» Адриана Бола.

🧳Высадка в Каннах: с чем украинцы едут на фестиваль

Тагир Имангулов и Владимир Яценко. Фото: Анна Федорук.

В 2019 организаторы расширили географию участников и в нынешнем бизнес-ланче примут участие около 80 продюсеров из Италии, Франции, Германии, Канады, Аргентины и Колумбии, которые особенно заинтересовались украинскими проектами, как заявил Тагир Имангулов, директор Фонда Игоря Янковского.

Павильон-стенд

🧳Высадка в Каннах: с чем украинцы едут на фестиваль

Также, уже 12 лет подряд в Каннах будет представлен украинский стенд, который в этом году оформлен в стиле работ художницы Марии Примаченко. Гости смогут ознакомиться с каталогом украинских фильмов 2018/19 годов и отдельно с продакшен-гайдом, который расскажет, как можно найти контакт и сотрудничать с украинскими продакшенами и фестивалями. Они также оформлены в общей стилистике со стендом. В общем, на павильон и стенд в 2019 году государство потратило 1,4 млн грн, что составило 80% затрат.

Главный инвестор

🧳Высадка в Каннах: с чем украинцы едут на фестиваль

Глава Госкино Филипп Ильенко. Фото: Анна Федорук.

Все участники пресс-конференции подметили глобальный рост и поддержку киноиндустрии в Украине, а также то, что государство стало главным инвестором в украинском кино. Андрей Халпахчи, директор кинофестиваля «Молодость», отметил, что украинские фильмы сегодня имеют иностранных агентов, которые продвигают фильмы заграницей, а украинские продюсеры становятся полноправными членами мирового киносообщества.

«Домой»

🧳Высадка в Каннах: с чем украинцы едут на фестиваль

Режиссер Нариман Алиев. Фото: Анна Федорук.

Нариман Алиев поделился некоторыми подробностями своего фильма. Автор фильма «Когда падают деревья» Марыся Никитюк помогала с написанием сценария. «Домой» был частично снят на крымско-татарском языке, а Ахтем Сеитаблаев не был утвержден на роль сразу. Режиссер планировал использовать для главных ролей непрофессиональных актеров, а Сеитаблаев мог стать второстепенным героем. Также продюсер фильма Владимир Яценко рассказал, что они надеются на поддержку Оскаровского комитета для выдвижения «Домой» в лонглист премии.

🧳Высадка в Каннах: с чем украинцы едут на фестиваль

Евгений Нищук обратился к собравшимся по скайпу. Фото: Анна Федорук.

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