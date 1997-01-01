В киноведческой литературе основателем жанра кинодневника, как правило, называют Йонаса Мекаса. Но Мекас только учился читать по слогам, когда Дзига Вертов задумал снять «Человека с киноаппаратом». В Москве, где молодого режиссера клеймили «формалистом», идею фильма не поддержали, и Вертов обратился в ВУФКУ (Одесса), где руководство пошло ему навстречу. Так родился манифест, который Британский институт кино назвал самым важным неигровым фильмом всех времен и народов. «Автопортретный» глаз из этой авангардной кинохроники знаком даже тем, кто ничуть не разбирается в фильмах 20-х – он тиражируем не меньше, чем «глазной» кадр из «Андалузского пса» Бунюэля, вышедшего в том же году.
Камера как будто пассивно фиксировала повседневную жизнь Одессы, Харькова и Киева, но благодаря мастерству оператора (брата режиссера Михаила Кауфмана) и монтажному гению самого Вертова на экране появлялась магия: визуальная рифмовка кадров, двойная экспозиция, ассоциативные ряды. Все в целом складывалось в революционную (как в идеологическом, так и в кинематографическом понимании) идею – люди с киноаппаратами могут не только фиксировать окружающую действительность, но и конструировать ее самостоятельно.