Кинотрилогия, первая часть которой охватывает 2000 лет – это звучит как описание нового фильма Малика, Аронофски или какого-то масштабного фэнтези. В годы, когда кино было немым и черно-белым (а также преимущественно камерным, «салонным»), концепция «Звенигоры» Александра Довженко звучала еще более впечатляюще. Сам режиссер пренебрежительно говорил: «Фильм с тремя-четырьмя актерами, фильм, где события развиваются в одной комнате и почти в один день, – чуть ли не последний крик моды». А в 12 эпизодах «Звенигоры» уместилась история украинского народа от древнейших племен и история отдельно взятой семьи. Безымянный Дед, похожий на одряхлевшего жреца, лелеет легенду о заколдованном скифском кладе. Символический аналог национального сокровища ищут и его внуки – Тимош решает вместе с красноармейцами строить коммунизм, а Павел – вместе с петлюровцами бороться за независимость Украины.



Сама идея украинского сокровища и преемственности мифа навлекла на Довженко обвинения в «буржуазном национализме». Но приглашенный на предварительный просмотр Эйзенштейн резюмировал: «Картина все больше и больше начинает звучать неотразимой прелестью. Прелестью своеобразной манеры мыслить. Удивительным сплетением реального с глубоко национальным поэтическим вымыслом. Остросовременного и вместе с тем мифологического. Юмористического и патетического. Чего-то гоголевского». Когда кино было объявлено важнейшим (и, очевидно, самым эгалитарным) из искусств, Довженко снял кинопоэму, которая неподготовленного зрителя сметала с ног. Он сам называл получившуюся картину «прейскурантом своих творческих возможностей». Официальный же вердикт в Москве звучал: «Никто ничего понять не может».