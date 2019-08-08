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Фильм Дмитрия Томашпольского – в конкурсе южнокорейского фестиваля

от Telekritika
От Telekritika 599
Главная Кино Фильм Дмитрия Томашпольского – в конкурсе южнокорейского фестиваля

Международная премьера украинского фильма «Посторонний» состоится в Сеуле.

Фильм Дмитрия Томашпольского «Посторонний» (Stranger) вошел в конкурсную программу Международного кинофестиваля в Сеуле. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

В этом году южнокорейский фестиваль проходит с 20 по 26 сентября. На странице фестиваля в Facebook пока обнародованы названия 28 фильмов, которые планируются к показу. Кроме украинской ленты, там фигурирует корейско-американский семейный фильм Happy Cleaners, «Великолепные лжецы» Бруно Мерсье, испанская детективная драма Lo Que Queda и другие.

«Посторонний» вовсе не является экранизацией Камю: фильм посвящен расследованию таинственного исчезновения команды по синхронному плаванию и пациентки водолечебницы. Тизер проекта показывает, как могла бы выглядеть «Форма воды», если бы ее в своем характерном стиле снял Дмитрий Томашпольский. Госкино выделило на создание «эзотерического детектива» 10 млн грн.

Ранее «Телекритика» рассказывала, какие из проектов, поданных на 12-й конкурс Госкино, оказались самыми дорогими.

Фото: кадр из тизера фильма «Посторонний»

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