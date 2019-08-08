Кафка против «Кузюки»: самые дорогие проекты 12-го конкурса Госкино

«Хотеть не вредно», – заметит скептически настроенный читатель. Действительно, Госкино еще не опубликовало окончательные итоги Одиннадцатого конкурса, а новой партии претендентов на бюджетные средства еще предстоит быть основательно просеянной. Однако суммы, на которые ориентируются украинские компании, сами по себе демонстрируют наличие трендов в отечественном кинематографе. Судя по нашему списку, на самый крупный кусок пирога претендуют мультфильмы разной степени серьезности и масштабные исторические документалки. Но давайте разберем каждый проект по отдельности.

1

«Нікчеми»

анимационный фильм (ЧП «Медиаполис»)

Требуется от государства: 67 млн 359 тыс. грн (70% общего бюджета)

Венчает наш список экранизация детской книги Владимира Никитенко, которую снимает гражданин Армении Манук Депоян, уже известный украинцам благодаря «Никите Кожемяке» (2016). Сюжет истории предполагает, что люди рождаются заново каждые 400 лет, чтобы исправить свои прошлые ошибки, но, не помня прошлой жизни, продолжают творить глупости. Главный герой, мальчик по имени Фортунато, получает шанс изменить это, встретившись с прошлой и будущей версией себя. Книга о трех неудачниках, Алхимике и второстепенных итальянцах с характерными фамилиями (как вам «Рукадуппо»?) на первый взгляд выглядит, как юмористическая адаптация знаменитого рассказа лауреата «Хьюго» и «Небьюлы» Теда Чана «Купец и волшебные врата» для младшего школьного возраста, но очевидно, что все совпадения случайны. Владимир Никитенко выступит продюсером проекта.

2

«Азарт»

анимационный фильм (ООО «Эйдетик Пикчерз»)

Требуется от государства: 65 млн 883 тыс. грн (100% общего бюджета)

Дуэт продюсера Романа Негриенко и режиссера Алексея Пантелеева удачно выдвинул свой патриотический проект «Северин» на предыдущем конкурсе Госкино. А теперь нечто совсем другое: «Азарт» позиционируется как криминальная драма/комикс, анимированная в 3D. Eidetic Pictures пока известна лишь как компания, создающая для канала «Украина» четырехсерийную драму «Тень солнца». Полуторачасовой фильм об азартном игроке Косте, который не может по собственной воле выйти из опасной игры, обещают снять за 6 недель. Как показали питчинги 11-го конкурса, с остросюжетными кинокомиксами в Украине что-то зачастили (особенно учитывая, что единственный финализированный проект такого плана, «Фокстер и Макс», еще даже не вышел в прокат).

3

«Чугайстер»

анимационный фильм (ООО «Т.Т.М.»)

Требуется от государства: 37 млн 499 тыс. грн (80% общего бюджета)

Кто спасает детей из лап злобных разработчиков компьютерных игр – родители? Церковь? Добрые дяди-луддиты? Нет, на этот раз доблестный поступок предстоит совершить Чугайстеру – карпатскому лесному духу, который, по легендам, питается мавками и в целом ведет довольно антисоциальный образ жизни – но не в «экшен-сказке» Владимира Михайлова. Продюсером значится Андрей Граница, который в этом году отвез другой проект «Т.Т.М», мультфильм «Любовь», на престижнейший анимационный фестиваль в Анси. Автор сценария Ярослав Яриш уже зарекомендовал себя в еще одном продюсерском проекте Андрея Границы, «Экс» (The Raid).

4

«Раз пират, два пират»

анимационный фильм (ООО «Эрджи Медиа Груп»)

Требуется от государства: 36 млн 100 тыс. грн (35% общего бюджета)

«Остров сокровищ» Стивенсона адаптировали в самых разных формах, включая комиксы с Микки Маусом. Как и положено культурным феноменам такого масштаба, роман породил массу приквелов, включая роман «Золото Портобелло» Артура Хаудена-Смита, на написание которого дал добро приемный сын Стивенсона, и сериал Starz «Черные паруса», проживший аж четыре сезона. Их полку прибыло: еще один приквел к знаменитому приключенческому роману создает Людмила Дубова, для которой это дебютный полнометражный фильм. Среди авторов сценария значится, помимо прочих, покойный Давид Черкасский, так что есть основания полагать, что герои «Острова сокровищ» предстанут в образах, известных по одноименному мультфильму «Киевнаучфильма». Заявители рассчитывают закончить съемки только в сентябре 2022 года.

5

«Мадагаскар»

анимационный фильм (ООО «Студия “Червоний собака”»)

Требуется от государства: 36 млн грн (48% общего бюджета)

Еще одна неожиданная заявка подоспела от студии «Червоний собака», которая тоже зачастила в Анси. Копродукционный мультфильм о войне (!) замахнулся на Франца нашего Кафку – именно с его мирами, согласно синопсису, перекликается «Мадагаскар». Режиссер и автор сценария Иван Орленко известен по фильму «В нашей синагоге», получившему на недавнем ОМКФ диплом FIPRESCI как лучшая короткометражка. В «Мадагаскаре» Орленко вернется к теме еврейской общины, но действие будет происходить в гетто, где по-экспрессионистски безымянный Кинооператор должен заснять сцены «роскошной жизни» – естественно, постановочные. Проект о своеобразной потемкинской деревне будет создаваться в Украине и Франции, в общей сложности потребуется больше 400 съемочных дней.

6

«Операция “Земля”»

анимационный фильм (ООО «Биофьюл Технолоджи Украина»)

Требуется от государства: 30 млн грн (38% общего бюджета)

Еще один копродукционный проект: от Украины режиссером выступает львовский мультипликатор Сергей Могильный, от Польши – Вальдемар Мордарский, участвовавший в создании чудесного фильма с Рутгером Хауэром «Мельница и крест», в котором ожили полотна Брейгеля. Сценарий Тима Веренко, адаптированный уже упоминавшимся нами Ярославом Яришем, рассказывает об инопланетянине Флорке, который знакомится с украинской девушкой и готов ради нее спасти Землю от уничтожения межгалактическим тираном. Если верить концепт-арту, украинка Криста девица весьма независимая, хоть и вынуждена ждать помощи от инопланетного гостя: она прилежно учится и стремится попасть в космическую программу. (Жаль, что украинское игровое кино в плане прогресса до сих пор так сильно отстает от анимационного – и фантастического.) И все же, когда ООО «Биофьюл Технолоджи Украина» успели переквалифицироваться из геологов в мультипликаторов?

7

«Лабра Кадабра»

мультсериал (ООО «Студiо КАПI»)

Требуется от государства: 25 млн грн (70% общего бюджета)

Неожиданно увидеть среди горы 3D-мультфильмов заявку на производство фильма в технике stop motion. Украинско-белорусско-литовский проект суммируется строчкой в синопсисе: «Мышь как причина хаоса в лаборатории»; выжив после экспериментов, персонаж-мышонок становится непобедимым. Увы, от детского проекта вряд ли стоит ожидать, что после этого он пойдет войной на капиталистические фармкомпании, но «Мышиная охота» с элементами фантастики – само по себе неплохое начало. Заявлено 26 серий по 5 минут каждая. Продюсирует «Лабра Кадабру» глава Studio Kapi Михаил Маргулис, под чьим началом сейчас также создается 3D-мульфильм «23 обиды Петрика Пяточкина».

8

«Роксолана»

анимационный фильм (ООО «Анимаград»)

Требуется от государства: 25 млн грн (25% общего бюджета)

Новый масштабный проект «Анимаграда» и режиссера Олега Маламужа («Украденная принцесса: Руслан и Людмила») рассказывает альтернативную версию пребывания Роксоланы в Стамбуле: дескать, вместе с султаном своенравная украинка отправляется в путешествие, чтобы спасти весь мир от войны. Доля предполагаемого участия Госкино в проекте примерно соответствует той, что была выдана «Руслану и Людмиле» – тогда при общем бюджете 95 млн грн государство внесло свои 19,5 млн. Судя по предоставленным «Анимаградом» документам, помимо Министерства культуры, финансирование «Роксолане» также предоставит компания SSVG East Fund Investment Limited.

9

«Подаренная красота»

анимационный фильм (ООО «Медиа Инвентор»)

Требуется от государства: 22 млн 221 тыс. грн (100% общего бюджета)

Чугайстер пошел, мольфарам приготовиться! Приключенческий эко-мультфильм от режиссера Владимира Нужного расскажет о девочке, спасающей карпатский лес благодаря своему дару – она понимает язык зверей и растений. Сценаристы Тарас Боровок и Дмитрий Наумов известны по совместной работе над «Шляхетними волоцюгами» и (внезапно) «Свингерами-2», а в данном проекте выступают заодно и в роли продюсеров. В очередной раз приходится качать головой от того, что за актуальнейшую и политизированную тему – вырубка лесов – берутся мультфильмы, тогда как игровое кино делает вид, что раз своего Пола Шредера у нас нет, то и про климатический апокалипсис пусть снимают другие.

10

«Женщины Мазепы»

документальный фильм (ООО «ТЕТ-Продашн»)

Требуется от государства: 21 млн 079 тыс. грн (100% общего бюджета)

Если вас удивляет, что среди высокобюджетных 3D-мультиков затесался документальный фильм с сопоставимым бюджетом, выдохните: создатель проекта «Украина. Возвращение своей истории» Аким Галимов и режиссер Дарья Сарычева денег на ветер не бросают, путешествуя по Европе в поисках легендарных украинских артефактов. На этот раз съемки запланированы в Румынии, Польше, Греции и России (как нелегко приходится украинцам в музеях последней, Аким уже рассказывал в интервью «Телекритике»). Предметом расследования станет личная жизнь гетьмана; создатели «Женщин Мазепы» обещают даже пролить свет на его загадочных наследников. Учитывая, что Mazeppa как герой-любовник известен и за пределами Украины – вспомните хоть поэму Байрона – проект вполне может оказаться экспортным. Сценаристом значится не нуждающийся в представлении Андрей Кокотюха («Червоний»).

11

«Кузюка»

мультсериал (ООО «Медиа Инвентор»)

Требуется от государства: 12 млн 947 тыс. грн (100% бюджета)

Уже упоминавшийся нами продюсерский дуэт Наумов-Боровок подает на конкурс еще один недешевый проект – анимационный сериал, состоящий из 24 эпизодов. В лучших традициях пиратских версий «Покемонов», речь идет о существе по имени Кузюка, которое борется со злыми Бульбагором и Термитаром. Сериал может похвастаться воспитательной функцией, потому что заглавный герой будет не только отбивать атаки злодеев, но и читать своему другу и создателю – пятилетнему Юре – нотации о том, почему те поступают плохо. Сценарий написан Юрием Васюком, который уже набил руку на детских постановках (пьеса «О лисице-вегетарианке и волке в овечьей шкуре» и другие).

12

«Львовский треугольник»

документальный фильм («Чили Пикчерз»)

Требуется от государства: 12 млн 235 тыс. грн (50% общего бюджета)

Режиссер фильма «Круты 1918» Алексей Шапарев на этот раз не подает на конкурс игровое кино, зато претендует на финансирование с анимационной комедией («Бурные дни майора Бури») и документальной лентой «Львовский треугольник». Эта спортивная докудрама основана на книге Артема Атояна «Гран при Львова», посвященной престижной серии автомобильных гонок, которая существовала задолго до «Формулы-1». Фильм готов ответить на вопрос, почему с 1933 года «Леополис Гран при» больше не проводился, переехав в Монако. Снимать планируют всего 22 дня, зато не только в Украине, но и в Германии, Франции и Италии.

С полным списком участников 12-го конкурса Госкино можно ознакомиться по ссылке.