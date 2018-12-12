«Историческая пропаганда – это тоже фейк-ньюз»

Как снять документальный детектив о событиях XVII–XVIII века и какое высокотехнологичное оборудование для этого понадобится? Как получить средства от государства и не снимать при этом по «партзаданию»? Почему депутаты, которые переодеваются в казаков и «пишут письмо султану», воспроизводят вредный миф? Об этом и другом рассказал руководитель управления производства нехудожественных проектов «1+1 Продакшн» и шоураннер проекта «Україна. Повернення своєї історії» Аким Галимов.

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О новой части проекта «Україна. Повернення своєї історії»

Мы заканчиваем постпродакшен. Эта часть проекта называется «Сокровища нации» («Скарби нації») и рассказывает о реликвиях, связанных с нашими гетманами. Так случилось, что они разбросаны по всему миру, в том числе и в Америке. Мы ездили в США, чтобы проверить одну из версий. Съемки проходили в Нью-Йорке, Нью-Джерси и в городке Барт, где мы получили сенсационную информацию, которая проливает свет на темные пятна в нашей истории и многое объясняет. Кроме того, в этот раз съемки ленты проходили в Австрии, Турции, Польше и России. К сожалению, я не могу сейчас рассказывать всех деталей, потому что мы делаем детектив, в январе на «1+1» будет премьера.

О главном артефакте фильма

В центре наших поисков булава Богдана Хмельницкого и история с Переяславскими статьями. Суть этого договора (если он был) в том, что Украина якобы была присоединена к России, – по крайней мере так всегда рассказывали. В этом важно разобраться, потому что даже сейчас, спустя столько лет после Переяславской рады 1654 года, многие люди считают, что мы якобы «воссоединились». Учитывая актуальность российско-украинских отношений, важно разобраться в их корне. Мы начинали искать, какая информация о договоре доступна сегодня. В архивах, музеях и интернете есть много документов, которые называются «Мартовские», «Переяславские» «статьи Хмельницкого» – но все это копии. Попробуйте найти оригинал. Его нигде нет, однако принято считать, что он был. Если был, то что же там реально написано? Можно было бы и забыть об этом, но проблема в том, что Московское царство, а затем Российская империя после смерти Богдана Хмельницкого каждому последующему гетману подсовывала документ под названием «Богдановы статьи». Чтобы они их переподписывали. И каждый раз это были московские копии.

Когда мы начинаем раскручивать подобные истории, открываем фальсификацию за фальсификацией. В процессе работы перед нами вообще по-другому стала раскрываться история казачества.

Об интеллигентных казаках

При разработке наша команда поняла, что очень много мифов было навязано именно о казаках. С одной стороны, они – наша историческая визитка, с другой – там столько ложной информации, в какой-то момент кажется, что ты ничего не знал о казаках.

Мифологизация казаков состояла в том, что их историю представляли однобоко. Когда мы с Русланом Шариповым (шеф-редактор проекта. – Ред.) ездили в экспедиции и осматривали казацкие памятники, то всегда наталкивались на некоего товарища с оселедцем, лысого, с обнаженным торсом, с куском сала, в шароварах – и саблюкой он всех рубит. Но при этом история казацкой аристократии почти не представлена. Очень мало сведений о том, что на самом деле в XVII–XVIII вв. в Украине существовало полноценное государство. Оно не было интегрировано в Россию настолько, насколько нам рассказывали. Эти казаки учились сами и отправляли своих детей в лучшие университеты Европы, строили огромные дворцы. Представители казацкой элиты были руководителями этой страны, у них были свои символы власти. На тот момент все это было элементами суверенного государства, и поэтому – начиная с Екатерины II – скрывалось. Я считаю, настоящую историю надо знать и гордиться ею. Один историк, директор Черниговского исторического музея, сказал нам: вот кого мы знаем из казацкой старшины? Разве что Кочубея – кто интересуется историей, его вспомнит. И знаем его мы только потому, что он писал донос на Мазепу. А кто еще служил у Мазепы – генеральным писарем, генеральным бунчужным, генеральным судьей – мы вообще не знаем.

Что касается мифов – возьмите картину «Казаки пишут письмо турецкому султану»… Нет, она мне нравится, она нарисована гениальным Репиным. Но она полностью искажает казацко-турецкие отношения. Эту картину растиражировали, сделав пропагандистским оружием. Мы видим, что сейчас у нас депутаты переодеваются в тех казаков, пишут письма Путину – то есть мы сами продолжаем этот миф воспроизводить и к тому же гордимся этим. Но казаки не писали Мехмеду IV, по крайней мере в грубой форме, – в фильме мы об этом тоже расскажем.

О потомке последнего гетмана Украины

С Грегором Разумовским, потомком последнего гетмана Кирилла Разумовского, мы стали по-настоящему хорошими друзьями, он фантастический человек. Я помню, как мы с ним впервые встретились в кафе на Андреевском спуске, где я ему коротко рассказал идею нашей ленты. И помню, как через девять месяцев после съемок мы с ним прощались в Софии Киевской – реально со слезами на глазах. Он активно включился в эту историю, очень верно понимая процессы, которые происходят и происходили в Украине, потому что он историк по специальности. Он на своей семье прочувствовал, что такое пропаганда и мифы, потому что является потомком последнего гетмана, которого до сих пор все вспоминают как российского дворянина, вельможу, брата мужа Елизаветы – то есть как кого угодно, только не украинского гетмана. Грегора это всегда возмущало, потому что он знает абсолютно другую историю своей семьи – в ней никогда не было никаких пророссийских сантиментов.

В Украине он как историк был шокирован состоянием сохранности нашего наследия. Как может быть уничтожено совершенно все – нет ни документов, ни артефактов, в архивах ничего не найти! Такое впечатление, что кто-то брал черную краску и целые фрагменты истории зарисовывал. В этом фильме Грегор выступает как полноценный исследователь, занимающийся историей своей семьи. Она переплетается с историей всей Украины. Обещал приехать на премьеру фильма в январе.

О съемках в России

Учитывая формат нашего фильма, у нас всегда возникают какие-то проблемы со съемками в России. Прежде всего это связано с тем, что мы делаем кучу запросов в российские исторические учреждения – архивы, музеи и т. п. И нам всегда отвечают, но никогда не предоставляют доступ к тем материалам, которые мы просим. Находится много причин, например «вы нас понимаете, сейчас не можем, сейчас у нас человек в отпуске или заболел, сейчас у нас ремонт…» Это происходит при съемках каждого фильма уже три года – мы еще ни разу не получили нормального ответа от российских музеев. Но наша команда всегда находит путь, как в таких условиях отработать и снять то, что нам нужно. На этот раз мы также отсняли; к сожалению, не смогли получить ни одного комментария, но другим способом информацию все-таки собрали. Командировка в Россию это у нас всегда «вылазки на вражескую территорию». На этот раз она была непродолжительной – утром прибыли и вечером уже уехали, проведя съемки буквально на трех локациях.

Особенность работы в России для нас – никогда не знаешь, чем все закончится; конечно, мы официально обращаемся в МИД и получаем аккредитацию как журналисты, но определенный риск все равно есть, учитывая ситуации, в которые попадают иностранные корреспонденты в России. В других странах тоже могут возникать сложности, но больше организационного характера – когда нужно за пару дней снять огромную кучу локаций.

О распределении обязанностей в команде

Как и в любом кино, режиссер у нас – царь и бог. Режиссер проекта «Україна. Повернення своєї історії» Дарья Сарычева выполняет самую главную функцию, без нее этот проект никогда не стал бы таким, какой он есть.

Как распределены наши обязанности? У нас есть авторская группа (это я и Руслан Шарипов), мы занимаемся непосредственно созданием самой идеи – что мы ищем, что хотим узнать. Придумываем, какие месседжи хотим заложить в фильм, кто будет героем, что с артефактами, на которых будет построена лента. Особенность нашего фильма – мы почти не работаем с хроникой или какими-то картинками; все, что мы рассказываем, основано на реальных вещах, которые можно взять в руки, исследовать, и на этих вещественных доказательствах рассказать правдивую историю. Задача Даши превратить это в увлекательную детективную историю. И это ее огромный талант, потому что материал, с которым мы работаем, очень сложный. Иногда он монотонный, иногда перегружен фактами, это совсем не просто.

Идея фильма «Сокровища нации» разрабатывалась еще вместе с Викторией Барановой. Она вложила в этот проект часть себя. Сейчас «1+1 Продакшн» разделен на четыре самостоятельных управления – это управление развлекательных шоу Владимира Завадюка, управление сериалов (Кристина Шкабар), мое управления, которое объединило публицистику, имиджевые шоу, реалити и сценарные шоу, и управление операционной поддержки и постпродакшена (Ольга Михальченко).

Про алгоритм работы

Мы уже более трех лет работаем над проектом «Україна. Повернення своєї історії» и определенный алгоритм действий выработан методом проб и ошибок. Когда мы берем тему в разработку, первой появляется очень общая идея. Мы собираем всю имеющуюся информацию и ищем зацепки, которые можно раскрутить в интересную историю, связанную с белыми пятнами в нашем прошлом. Затем начинаем углубляться в тему, изучать научные источники. После этого уже можно переходить к работе с экспертами-историками.

Исследования в этом фильме действительно привели нас к очень крутым находкам. Мы работали с очень интересным оборудованием, электротомографом: это аппарат, который просвечивает землю на десять метров вглубь. С его помощью мы открыли тоннель у резиденции Богдана Хмельницкого в Субботове. Хотя историки уверяли нас, что в том месте все исследовано вдоль и поперек. Но нам повезло.

О малоизвестных исторических деятелях

В процессе работы над проектом мы не относимся к героям фильмов как к «великим деятелям», они для нас прежде всего такие же люди. И так эти истории мы и пытаемся рассказывать, как истории обычных людей. Тогда они откладываются в нашем воображении, тогда зритель понимает их характер и их мотивацию. Маленькие детали рассказывают нам больше, чем стереотипные фразы из учебников, типа «проводник национальной идеи» или, как говорили в советские времена, «борец против польских угнетателей».

На самом деле это очень интересно. Иногда работаешь над одной темой и случайно цепляешься за персонажей «по соседству». На прошлой неделе я работал с историей Богдана Хмельницкого и вдруг погрузился в биографию его старшего сына Тимоша. И хотя нам не надо это в фильме, будто «провалился» в историю его жизни. Я подумал: боже, какой классный персонаж, сколько всего интересного сделал, какая тут любовная история с дочерью молдавского правителя. В такие моменты думаешь, что классно было бы и об этом снять фильм. Кроме того, меня интересует история крымских татар. Например, период революции, когда они пытались построить свою республику в Крыму. Но политика, существовавшая в Советском Союзе, вообще стерла эти факты и героев. Например, Номана Челебиджихана. Я хотел бы сделать фильм о тех событиях.

О госзаказе и охране информационного пространства

В Министерстве информполитики был запрос на проекты, популяризирующие историю Украины, это одно из направлений их деятельности. А у нас было соответствующее предложение по такому проекту – и мы нашли точку соприкосновения. Они полностью финансируют этот проект. Это очень важно, что появился орган, который понимает необходимость такой работы. Сотрудничество происходит следующим образом: мы утвердили идею проекта, его синопсис и смету. Дальше – работаем. Идеологического вмешательства в нашу работу нет, все базируется на доверии. Они знают, что мы производим качественный контент, это наша репутация, мы в свою очередь понимаем ответственность госзаказа.

Что касается государственного запрета тех или иных исторических книг или фильмов, то, по моему мнению, в каждом случае надо разбираться отдельно. Я точно против тотального запрета, когда мы под одну гребенку запрещаем все, что напечатано в России. С другой стороны, я понимаю, что, когда весь мир борется с фейковыми новостями, историческая пропаганда тоже должна рассматриваться как fake news, и с ней тоже надо бороться

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