В Украину не пустили российского видеорежиссера

22 ноября пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» отказали в пропуске на территорию Украины российскому видеорежиссеру. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Имя россиянина не назвали, сообщив лишь, что он прибыл в Борисполь авиарейсом из Стамбула в качестве участника съемочной группы. Во время мероприятий контроля было установлено, что режиссер ранее незаконно посещал Крым. Учитывая это, пограничники отказали ему в пересечении границы, на три года запретили россиянину въезд в Украину и обратным рейсом вернули назад.

Напомним, 19 ноября Государственная пограничная служба сообщила о том, что в аэропорт «Борисполь» рейсом из Минска прибыл российский актер Кирилл Гребенщиков, в Украине он собирался принять участие в телевизионных съемках. Из-за незаконного посещения Крыма Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину.

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Фото: «Википедия»

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