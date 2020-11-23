Рекламу на каналах 1+1 media будет продавать «Сириус Медиа»

С 1 января 2021 года продажами прямой рекламы и межпрограммного спонсорства на телеканалах группы 1+1 media будет заниматься ООО «Сириус Медиа». Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media. Компанию возглавляет Тимофей Гонта, который девять лет подряд занимал должность руководителя направления продаж прямой рекламы в компании-партнере медиагруппы — ООО «Глобал Медиа Групп». «Сириус Медиа» предлагает рекламодателям как отдельные услуги, так и пакетное предложение, включающее и прямую рекламу, и межпрограммное спонсорство.

«В этом году мы в экспериментальном порядке предложили рекламодателям «Глобал Медиа Групп» комплексный пакет услуг – и клиенты остались довольны результатом. Поэтому уже с 2021 года мы еще больше усилим эту интеграцию двух типов размещения и сможем предоставлять клиентам уникальную для рынка услугу. А именно – доработанное предложение, которое поможет клиентам оптимизировать свои расходы, сделать это эффективно и получить максимальные медийные показатели», — говорит Тимофей Гонта.

Прежде всего команда «Сириус Медиа», в которую перешла часть сотрудников «Глобал Медиа Групп», сосредоточится на совершенствовании программного обеспечения, с помощью которого будут улучшены и оптимизированы пакеты услуг для клиентов, а также расширены их возможности в плане размещения прямой рекламы и тому подобное.

В свою очередь, ООО «Глобал Медиа Групп» продолжает работать на рынке медийных услуг и сосредоточится, в частности, на развитии и усилении рыночных позиций в области интеграционного спонсорства и работе с прямыми клиентами. Направление интеграционного спонсорства возглавляет Екатерина Кудрицкая, руководитель отдела спонсорства «Глобал Медиа Групп».

«Интеграционное спонсорство из года в год растет, и результаты работы нашей спонсорской команды является настоящим прорывом на рынке за последнее время. С учетом ограничений в 2020 году спонсорский отдел все равно нашел, что предложить клиентам и сделать их счастливыми. Нет никаких сомнений, что интеграционное спонсорство является эффективным лишь при условии тесного сотрудничества с продюсерами, креативом, маркетингом непосредственно каналов группы 1+1 media. И, что важно, мы предлагаем клиенту гораздо больше: не просто заставку, плашку, логотип, а креатив, который оправдает его инвестиции», — говорит Екатерина Кудрицкая.

«Такое разграничение направлений и передача прав на продажу рекламы независимому игроку рынка является абсолютно логичным шагом. Наш текущий партнер «Глобал Медиа Групп» остается сильным игроком с более чем 12-летним опытом и наше портфолио клиентов говорит само за себя. В то же время мы возлагаем большие надежды на сотрудничество с «Сириус Медиа» и уверены, что клиенты совсем скоро оценят эксклюзивные предложения и индивидуальный подход», — говорит Валерий Вареница, член правления, коммерческий директор группы 1 + 1 media.

Напомним, в этом году группа 1+1 media расширила свое дистрибуционное портфолио новыми каналами ViacomCBS.

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Фото: 1+1 media

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