Dragon Capital может купить Finance.ua и Minfin.com.ua

Инвестиционная компания Dragon Capital может приобрести свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited — собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, финансовой сети Finline и организатора офлайн-конференций Bank Online.

Соответствующее разрешение на заседании 23 ноября предоставил Антимонопольный комитет Украины. «Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций компании Treeum Holdings Limited (г. Ларнака, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», — сказано в сообщении АМКУ.

Как сообщает НВ, ни одна из сторон пока не комментирует детали сделки. Согласно информации на сайте холдинга, Treeum — это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, надежные рейтинги и статистика, а также новости, комментарии и профессиональная аналитика.

Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Напомним, год назад стало известно, что глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала инвестировал $10 млн в медиахолдинг «Новое время», который объединяет одноименный сайт, еженедельный журнал и информационную радиостанцию. Бизнесмен верит, что медиахолдинг может выйти на безубыточность за 3-4 года.

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Фото: Dragon Capital

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