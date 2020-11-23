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Белорусская ассоциация журналистов потребовала освободить троих коллег

от Telekritika
От Telekritika 560
Главная Новости Белорусская ассоциация журналистов потребовала освободить троих коллег

Общественная организация распространила соответствующее заявление.

На протяжении последних дней власти задержали и отправили в следственные изоляторы троих белорусских журналисток, выполнявших свои профессиональные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба БАЖ. Журналистка портала TUT.BY Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны избитого до смерти Романа Бондаренко. Борисевич привела в статье слова врача об отсутствии в крови Романа алкоголя, что противоречило заявлениям представителей властей. Журналистки телеканала «Белсат» Катерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, после прямого эфира с места жёсткого разгона силовиками демонстрантов на «Площади Перемен» в Минске 15 ноября. Кроме них по уголовным делам проходят еще шесть журналистов, которые остаются на свободе: Артём Богославский, Дмитрий Буянов, Дмитрий Дмитриев, Дмитрий Кравчук, Егор Мартинович и Сергей Сацук.

Всего за время выборов и поствыборный период жертвами преследования стали 390 журналистов, из которых 77 прошли через административный арест. «По состоянию на 23 ноября 14 наших коллег находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам. За решеткой остаются и блогеры, задержанные еще в период избирательной кампании», — сказано в заявлении общественной организации.

Белорусская ассоциация журналистов» обращает внимание, что свобода выражения мнения и право на распространение информации гарантированы Конституцией Республики Беларусь и международно-правовыми обязательствами государства (в частности, Международным пактом о гражданских и политических правах). Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста наказуемо в уголовном порядке (ст. 198 УК). Кроме того, Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает ответственность за преследование граждан за критику (ст. 197) и другие преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

В связи с этим ОО «Белорусская ассоциация журналистов» требует:

  • немедленно освободить из-под стражи журналисток Катерину Борисевич, Катерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову и прекратить их уголовное преследование;
  • прекратить уголовное преследование и пересмотреть судебные постановления о привлечении к административной ответственности журналистов и других граждан, осужденных за гарантированные Конституцией Республики Беларусь выражение своего мнения и распространение информации о происходящем в стране;
  • привлечь виновных в нарушении прав журналистов и граждан к установленной законом ответственности.

Напомним, на прошлой неделе в Беларуси арестовали четырех журналистов «Радио Свобода». За выполнение профессиональных обязанностей они получили от 8 до 15 суток ареста.

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Фото: БАЖ

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