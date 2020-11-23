Белорусская ассоциация журналистов потребовала освободить троих коллег

На протяжении последних дней власти задержали и отправили в следственные изоляторы троих белорусских журналисток, выполнявших свои профессиональные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба БАЖ. Журналистка портала TUT.BY Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны избитого до смерти Романа Бондаренко. Борисевич привела в статье слова врача об отсутствии в крови Романа алкоголя, что противоречило заявлениям представителей властей. Журналистки телеканала «Белсат» Катерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, после прямого эфира с места жёсткого разгона силовиками демонстрантов на «Площади Перемен» в Минске 15 ноября. Кроме них по уголовным делам проходят еще шесть журналистов, которые остаются на свободе: Артём Богославский, Дмитрий Буянов, Дмитрий Дмитриев, Дмитрий Кравчук, Егор Мартинович и Сергей Сацук.

Всего за время выборов и поствыборный период жертвами преследования стали 390 журналистов, из которых 77 прошли через административный арест. «По состоянию на 23 ноября 14 наших коллег находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам. За решеткой остаются и блогеры, задержанные еще в период избирательной кампании», — сказано в заявлении общественной организации.

Белорусская ассоциация журналистов» обращает внимание, что свобода выражения мнения и право на распространение информации гарантированы Конституцией Республики Беларусь и международно-правовыми обязательствами государства (в частности, Международным пактом о гражданских и политических правах). Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста наказуемо в уголовном порядке (ст. 198 УК). Кроме того, Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает ответственность за преследование граждан за критику (ст. 197) и другие преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

В связи с этим ОО «Белорусская ассоциация журналистов» требует:

немедленно освободить из-под стражи журналисток Катерину Борисевич, Катерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову и прекратить их уголовное преследование;

прекратить уголовное преследование и пересмотреть судебные постановления о привлечении к административной ответственности журналистов и других граждан, осужденных за гарантированные Конституцией Республики Беларусь выражение своего мнения и распространение информации о происходящем в стране;

привлечь виновных в нарушении прав журналистов и граждан к установленной законом ответственности.

Напомним, на прошлой неделе в Беларуси арестовали четырех журналистов «Радио Свобода». За выполнение профессиональных обязанностей они получили от 8 до 15 суток ареста.

Читайте также:

Фото: БАЖ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook