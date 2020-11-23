Сериал «Козаки. Абсолютно брехлива історія» покажут в кинотеатрах

«Козаки. Абсолютно брехлива історія» – 12-серийный приключенческий сериал, премьера которой недавно состоялась на телеканале ICTV. Сериал рассказывает об эпохе казачества и приключениях простого парня Ивана на Запорожской Сечи. С 26 ноября «Козаки» будут доступны для просмотра не только на телевидении, но и в сети кинотеатров Multiplex. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Каждый четверг на больших экранах будут показывать по три серии приключенческой ленты.

«Впервые в Украине у зрителей есть возможность посмотреть целый сериал в кинотеатре. Мы гордимся тем, что стали первой сетью кинотеатров, которая запустила такой формат в нашей стране», – отмечает Роман Романчук, генеральный директор сети кинотеатров Multiplex.

Напомним, премьеру «Козаков» на ICTV посмотрели более 2 млн украинцев.

Читайте также:

Фото: ICTV

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!