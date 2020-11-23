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hromadske запустило YouTube-шоу о неизвестных музыкантах

от Telekritika
От Telekritika 869
Главная Диджитал hromadske запустило YouTube-шоу о неизвестных музыкантах

Авторы программы ездят по Украине в поисках талантов.

hromadske запустило музыкальное YouTube-шоу «Чьоткий кач», в котором открывает талантливых неизвестных исполнителей со всех уголков Украины и помогает им стать более популярными, сообщает пресс-служба.

В программе ведущий и музыкант Мирослав Кувалдин и автор шоу и видеограф Колян Пастико путешествуют по стране, знакомятся с артистами и рассказывают, почему они не уехали из своих городов, на что живут, чем вдохновляются и гонятся ли за славой.

«Как часто вам приходилось слышать о том, что в Украине мало своей современной музыки? Я выслушивал эту чушь миллионы раз. На самом деле интересной музыки хватает, просто о ее существовании мало кому известно», — возмущается Мирослав Кувалдин.

Первый выпуск записан на Тернопольщине с исполнителем Zbaraski, которого уже окрестили «открытием года». В пилоте также участвует Иван Дорн.

Партнер шоу – радио «Промінь».

Напомним, в рамках программы «Жесть виборів» hromadske выпустило «манифест украинского избирателя» – песню о реалиях избирательного процесса.

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Фото: hromadske

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