hromadske запустило YouTube-шоу о неизвестных музыкантах

hromadske запустило музыкальное YouTube-шоу «Чьоткий кач», в котором открывает талантливых неизвестных исполнителей со всех уголков Украины и помогает им стать более популярными, сообщает пресс-служба.
В программе ведущий и музыкант Мирослав Кувалдин и автор шоу и видеограф Колян Пастико путешествуют по стране, знакомятся с артистами и рассказывают, почему они не уехали из своих городов, на что живут, чем вдохновляются и гонятся ли за славой.
«Как часто вам приходилось слышать о том, что в Украине мало своей современной музыки? Я выслушивал эту чушь миллионы раз. На самом деле интересной музыки хватает, просто о ее существовании мало кому известно», — возмущается Мирослав Кувалдин.
Первый выпуск записан на Тернопольщине с исполнителем Zbaraski, которого уже окрестили «открытием года». В пилоте также участвует Иван Дорн.
Партнер шоу – радио «Промінь».
Напомним, в рамках программы «Жесть виборів» hromadske выпустило «манифест украинского избирателя» – песню о реалиях избирательного процесса.
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Фото: hromadske
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