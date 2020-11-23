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Чарли Д’Амелио стала самым популярным тиктокером

от Telekritika
От Telekritika 983
Главная Диджитал Чарли Д’Амелио стала самым популярным тиктокером

Она достигла отметки в 100 млн подписчиков.

16-летняя Чарли Д’Амелио — первый пользователь TikTok, набравший 100 миллионов подписчиков,  пишет The Verge.

Таким образом она стала популярнее в TikTok, чем Уилл Смит (в три раза) и в четыре раза больше, чем Селена Гомес.

Стоит отметить, что такое количество Чарли набрала в рекордно короткие сроки — Д’Амелио начала публиковать видео в TikTok только в мае 2019 года, а приложение доступно (под текущим брендом) с августа 2018 года.

Также Чарли и ее семья пытается выйти за рамки TikTok — в последние месяцы был запущен подкаст, она ведет YouTube, и объявлена сделка о написании книги.

Команда Д’Амелио быстро создала экосистему не только вокруг Чарли, но и всей ее семьи. Дикси, сестра Чарли, выпустила в июне дебютный сингл, который быстро вошел в чарт Billboard Emerging Artists. На сегодня только на YouTube музыкальное видео на песню было воспроизведено более 92 млн раз. Сестры вместе также начали вести подкаст, и обе экспериментируют с традиционными форматами YouTube.

В прошлом году у Чарли было около 6 млн подписчиков на TikTok. Она также вошла в список самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Напомним, Украина находится на 25 месте по количеству инфлюенсеров в TikTok.

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Фото: Charlie D»Amelio

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