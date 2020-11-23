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Сериал «Цвет страсти» выйдет на СТБ 23 ноября
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Сериал «Цвет страсти» выйдет на СТБ 23 ноября

от Telekritika
Telekritika 2303

В нем будет 24 серии.

Премьера мелодраматичного сериала «Цвет страсти» от Татьяны Гнедаш состоится 23 ноября в 20:15 на СТБ, сообщается на сайте вещателя.

График выхода серий:

23 ноября, 20:15 — 1, 2 серии
24 ноября, 20:15 — 3 4 серии
25 ноября, 20:15 — 5, 6 серии
26 ноября, 20:15 — 7, 8 серии
30 ноября, 20:15 — 9, 10 серии
1 декабря, 20:15 — 11, 12 серии
2 декабря, 20:15 — 13, 14 серии
3 декабря, 20:15 — 15, 16 серии
7 декабря 20:15 — 17, 18 серии
8 декабря 20:15 — 19, 20 серии
9 декабря 20:15 — 21, 22 серии
10 декабря 20:15 — 23, 24 серии

В центре сюжета — Даша, которая по ложному обвинению в убийстве попадает под следствие. Безденежье и непутевая мать не дают возможности нанять для старшеклассницы толковых адвокатов. Все улики против нее, девушке грозит длительное заключение. Ее дело попадает к молодому следователю Андрею Потапенко, и тот заставляет Дашу поверить, что справедливость и честный суд существуют. Неожиданно для самого себя следователь влюбляется в нее.

Однако Потапенко помолвлен. Под давлением семьи невесты он отказывается вести дело Даши и самоустраняется от ее проблем. Девушка попадает в заточение, чтобы провести там 10 лет. Позже Андрей попытается все исправить, но Даша уже вычеркнула его из своей жизни.

В ролях: Юрий Фелипенко, Анна Сердюк, Полина Калмыкова, Виктория Литвиненко, Даша Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак, Екатерина Тышкевич, Екатерина Варченко и др. Производство — Art Forms production по заказу телеканала СТБ.

Напомним, съемки сериала стартовали в июне 2020-го.

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Фото: СТБ

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