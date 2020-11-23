В декабре «ПлюсПлюс» покажет 7 премьер

С 30 ноября по 31 декабря телеканал «ПлюсПлюс» подготовил 7 премьер мультсериалов, пишет пресс-служба канала.

«Лео Да Винчи» — мультсериал о детстве гения, изобретателя и художника. Зрители перенесутся в молодость Лео, где он вместе с друзьями Джокондой и Лоренцо, деревянным роботом Тилио и котом Подо будут разгадывать тайны, которые случаются в жизни Лео. Мультсериал начнут показывать с понедельника, 30 ноября, в 20:00.

«Brave Bunnies / Храбрые зайцы» — музыкальное, учебное анимационное шоу, которое рассказывает о семье Зайцев с Морковной Долины. Они путешествуют и встречают новых, непохожих на них друзей. Девиз Зайцев в путешествиях: «Мы можем казаться друг другу разными, но все же найдем способ стать друзьями и играть вместе». Премьера анимации состоится на «ПлюсПлюс» в субботу, 5 декабря, в 13:00.

«Щенячий патруль» — новые героические приключения по спасению животных командой смелых щенков на страже 12-летнего мальчика Райдера можно будет посмотреть с 5 декабря, в субботу, в 16:15.

Новые эпизоды анимации «Эбби Хэтчер», которые выйдут на телеканале «ПлюсПлюс» в понедельник, 7 декабря, покажут больше приключений маленькой девочки Эбби. Она обладает чарами и у нее есть друзья пушистики, которые принимают различные формы и могут быть невидимками.

«Маленький городок», продолжение которого можно посмотреть в декабре, будет в дальнейшем рассказывать о жизни розовых медвежат: бабушки, дедушки, мамы, папы и их детей.

«ПлюсПлюс» также подготовил праздничный сюрприз — 31 декабря, в четверг, в 18:45 телеканал покажет премьеру специального часового выпуска «Мир Леди Баг. Нью-Йорк — объединенные герои». Маринетт, известная как Леди Баг, Адриан, известный как Супер Кот, отправляются с классом в путешествие в Нью-Йорк. Маринетт и Адриан любят друг друга, однако, Маринетт все еще встречается с Лукой. Зрителей ждут ловушки от друзей героев и любовная история.

Кроме этого, 31 декабря зрители смогут посмотреть мультфильм украинского производства «Клара и волшебный дракон», который расскажет о событиях в волшебном лесу, происходящих раз в тысячу лет — появление дракончика. Он становится добычей Злых Сил, но на его пути встречаются друзья, среди которых — девочка Клара. Вопрос только в том, кого все же необходимо спасать, Клару или дракончика?

Напомним, телеканал «ПлюсПлюс» начинает сотрудничество с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Читайте также:

Фото: «ПлюсПлюс»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!