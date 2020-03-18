Закодированные. Все ли медиагруппы выполнили свои обязательства

28 февраля руководители ведущих украинских медиагрупп (StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group) встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудили проблемы вокруг телевизионного вещания, которые возникли после кодирования четырьмя группами спутникового сигнала 22 популярных телеканалов в ночь с 28 на 29 января. Этой встрече предшествовало заседание года депутатов Верховной Рады Украины 21 февраля 2020, на котором большинством голосов было принято решение о поддержке Радой запроса депутата от партии «Слуга народа» Николая Задорожного к президенту Владимиру Зеленскому о введении моратория на кодирование спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов. По мнению нардепа, кодирование может грозить национальной безопасности Украины. В тот же день 1+1 media обратилась к президенту с просьбой заслушать аргументы медиагрупп, правообладателей, спутниковых платформ и всех заинтересованных сторон путем открытого обсуждения, учитывая тот факт, что «мораторий невозможно наложить на кодирование каналов с учетом того, что вещание каналов в закодированном виде прописано как обязательное условие в лицензиях каналов, выданных им регулятором». А «Медиа Группа Украина» в своем заявлении подчеркнула, что «кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов – логичный, цивилизованный шаг в развитии медийного рынка».

Во процессе диалога медиагрупп с президентом было согласовано, что до 16 марта 2020-го группы обеспечат запуск некодированных международных спутниковых версий общенациональных украинских телеканалов — по одному каналу от каждой. Тогда глава государства подчеркнул, что этот вопрос относится не только к бизнесу медиагрупп, но и к стратегической защите информационной безопасности Украины. Ведь вследствие кодирования сигнала, по словам президента, не все украинцы могут свободно смотреть более 20 главных телеканалов.

«Телекритика» решила разобраться, все ли участники встречи выполнили свои обязательства.

Группа StarLightMedia, у которой не было международных версий каналов, уже 6 марта получила лицензию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на международный канал ICTV Ukraine и заявила, что вещание начнется на открытом спутнике 16 марта — в сроки, согласованные с Офисом Президента Украины.

«Идея создания телеканала началась с обращения президента к представителям СМИ. После кодирования украинских телеканалов к президенту начали поступать письма от украинцев, которые живут за границей и на оккупированных территориях и хотят смотреть украинское телевидение. Наибольшие медиагруппы согласились создать четыре международные версии своих телеканалов еще и для того, чтобы поддержать тех, кто не имеет возможности подключить платное ТВ», – прокомментировал президент медиахолдинга StarLightMedia Александр Богуцкий.

Трансляция телеканала осуществляется преимущественно на базе телеканала ICTV и его информационных продуктов и включает развлекательные продукты Нового канала и СТБ. Сетка нового международного канала не дублирует сетку закодированных вещателей полностью, а лишь включает те телевизионные продукты, вещание которых в открытом доступе согласуется с правообладателями контента. Программы ICTV Ukraine на украинском зрители могут смотреть за границей, на временно оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.

«Медиа Группа Украина» оставила незакодированным национальный информационный телеканал «Украина 24», запуск которого состоялся 16 декабря 2019 года. На телеканале есть доступ к новостям страны, выходят авторские программы журналистов и ведущих. По сообщению пресс-службы канала, «программная сетка канала сейчас формируется и наполняется качественным, востребованным зрителем контентом».

На «Украине 24» также транслируются программы и национального телеканала «Украина»: политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», проект журналистских расследований «Гучна справа», общественно-резонансные проекты «Контролер» и «По следам…».

Национальный информационный телеканал «Украина 24» сейчас доступен на территории Европы и Северной Америки на трех спутниках: Hot Bird, Eutelsat 9 градус и Astra».

В МГУ также акцентируют, что канал «Украина» раскодирован не будет: «Если говорить о национальном телеканале «Украина», то он раскодирован не будет. Мы проходили долгий процесс кодирования с той целью, чтобы в нашей стране развивался платный рынок, который позволит развиваться и всей индустрии контента. Такой же опыт существует практически во всех стран мира. Если мы посмотрим на лучшие примеры – частные европейские, коммерческие каналы с качественным развлекательным контентом, то все они закодированы».

Inter Media Group оставила открытым сигнал международной версии телеканала «Интер» – канал «Интер+», спутниковая трансляция которого ведется на территорию европейских стран с 2003 года. Вещание ведется через спутник Astra 4A, канал можно смотреть через обычные спутниковые тюнеры.

««Интер +» транслирует программы «Вещдок», «Утро с Интером», «Касается каждого», «Полезную программу», «Готовим вместе», фильмы и сериалы собственного производства. А информационные программы выходят на «Интер +» синхронно с эфиром на «Интере».

«Программная сетка телеканала формируется с учетом того, что зрители смотрят «Интер +» в разных часовых поясах – кроме европейских государств трансляция также ведется и на территорию стран Северной Америки, Центральной Азии и Ближнего Востока. Поэтому большинство сериалов и программ (в том числе информационных) выходят в эфир в повторе для различных часовых поясов», – сообщает пресс-служба «Интера».

В рамках выполнения договоренностей между медиагруппами и президентом, 1 марта 2020 года телеканал группы 1+1 media, 1+1 international, начал тестовое вещание в незакодированном виде со спутника SES Astra 4А. 1+1 international доступен для свободного просмотра спутниковыми абонентами в формате MPEG-2 / DVB-S. Эти параметры поддерживаются всеми тюнерами FTA-приема, а потому все спутниковые абоненты могут свободно принимать сигнал канала по всей территории покрытия спутника, в том числе в Крыму, в Донецкой и в Луганской областях.

В то же время на этом же спутнике, SES Astra 4А, группа запустила тестовую открытую версию информационно-аналитического телеканала «УНИАН ТВ», который до 1 марта вещал в более прогрессивном формате DVB-S2 / MPEG-4. Оба телеканала заняли места на транспондере 12130 МГц, с которых ранее осуществляли вещание телеканалы «Украина» и «НЛО ТВ».

Канал «УНИАН ТВ» меняет программную концепцию и исключает с наполнения развлекательные телевизионные продукты, сосредотачиваясь исключительно на информационно-аналитическом вещании, что позволяет каналу вещать на открытом спутнике и информировать зрителей об актуальных новостях. По сообщению 1+1 media, это будет отражено в лицензии канала в ближайшее время. Также, в комментарии «Телекритике» в пресс-службе группы обратили внимание, что «для того, чтобы кодирование произошло, было осуществлено много технических процессов, которые являются необратимыми, поэтому осуществить полноценное «раскодирование» каналов пока невозможно». Там также отметили, «что большинство абонентов, которое привыкло смотреть телевидение на спутнике бесплатно, осталось без доступа к привычным телевизионным программам, однако кодирование является вынужденным шагом для защиты прав правообладателей контента», а потому в группе надеются, что «те абоненты спутника, которые до сих пор не определились со способом просмотра ТВ после кодирования, все же выберут легальный способ просмотра телевидения, что откроет им доступ к более широкому выбору телеканалов и передач, чем предлагают четыре некодированные международные версии телеканалов медиагрупп и государственные телеканалы, которые вещают со спутника в открытом формате».

Однако это не все обязательства, которые должны были выполнить представители индустрии на встрече с президентом. Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации Зеленский также предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» до 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции сигнала, что должно расширить покрытие цифрового телевидения на территории государства и облегчить доступ населения к телевещанию.

Также «Зеонбуд» до 1 мая 2020 года должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами, а также модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

«Телекритика» пыталась дозвониться в «Зеонбуд» и дважды отправляла оператору запросы, чтобы узнать, выполняются ли договоренности. Однако пока редакция не получила ответа.

Дополняется…

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