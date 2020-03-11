ICTV Ukraine начнет вещать на спутнике 16 марта

6 марта медиагруппа StarLightMedia получила лицензию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на международный канал ICTV Ukraine. Вещание телеканала начнется на открытом спутнике с 16 марта, в сроки, согласованные с Офисом Президента Украины, сообщает группа.

«ICTV Ukraine получил лицензию и уже 16 марта появится в эфире в свободном доступе для всех, кто следит за новостями и хотел бы получать качественную информацию о нашей стране. Мы считаем запуск такого канала прекрасным примером партнерства неравнодушных людей, бизнеса и власти. Ведь началось все с обращения президента к нам, представителям медиаиндустрии. В то же время мы давно обсуждали, что наши граждане за рубежом должны иметь возможность видеть, что происходит в Украине и слышать родной язык, где бы они ни были. Поэтому надеюсь, что наше сотрудничество с властью приведет к тому, что ICTV Ukraine будут смотреть не только в Крыму и на временно оккупированных наших землях, не только украинцы в России, но и во всем мире», – отмечает Александр Богуцкий, президент StarLightMedia.

Трансляция будет осуществляться преимущественно на базе телеканала ICTV и его информационных продуктов и будет включать развлекательные продукты Нового канала и СТБ.

Группа отмечает, что сетка нового международного канала не будет дублировать сетку закодированных вещателей полностью, а будет включать те телевизионные продукты, вещание которых в открытом доступе будет согласовано с правообладателями контента.

Напомним, медиагруппы StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал своих основных телеканалов 28 января в 23:59. В общей сложности были закодированы 22 телеканала. Зрителям спутникового телевидения закодированные телеканалы доступны в ТВ-пакетах двух официальных операторов спутникового ТВ – XtraTV и Viasat.

Позже глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

1 марта телеканалы «УНИАН ТВ» и 1+1 International начали вещать на открытом спутнике.

Фото: StarLightMedia

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