Телеканалы УНИАН ТВ и 1+1 International начали вещать на открытом спутнике

Вчера, 1 марта 2020 года, телеканал группы 1+1 media, 1+1 international, начал тестовое вещание в незакодированном виде со спутника SES Astra 4А. Его запуск состоялся в рамках выполнения договоренностей между медиагруппами и Президентом Украины, достигнутых во время встречи, которая состоялась 28 февраля 2020 и была посвящена обсуждению возможности трансляции незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов для населения региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий, сообщает пресс-служба.

Так, телеканал 1+1 international уже доступен для свободного просмотра спутниковыми абонентами в формате MPEG-2 / DVB-S. Эти параметры поддерживаются всеми тюнерами FTA-приема, а потому все спутниковые абоненты уже со вчерашнего дня могут свободно принимать сигнал канала по всей территории покрытия спутника, в том числе в Крыму, в Донецкой и в Луганской областях.

В то же время на этом же спутнике, SES Astra 4А, группа запустила тестовую открытую версию информационно-аналитического телеканала «УНИАН ТВ», который до 1 марта вещал в более прогрессивном формате DVB-S2 / MPEG-4. Оба телеканала заняли места на транспондере 12130 МГц, с которых ранее осуществляли вещание телеканалы «Украина» и «НЛО ТВ».

Обращаем внимание, что канал «УНИАН ТВ» сейчас меняет программную концепцию и исключает с наполнения развлекательные телевизионные продукты, сосредотачиваясь исключительно на информационно-аналитическом вещании, что позволяет каналу вещать на открытом спутнике и информировать зрителей об актуальных новостях. Это будет отражено в лицензии канала в ближайшее время.

«Канал вещает в тестовом режиме, но его уже могут просматривать абоненты спутника. Сейчас группа готовит документы для внесения изменений в лицензию канала, после получения которых канал сможет вещать в обычном режиме и с обновленным программным наполнением», – комментирует Ярослав Пахольчук, генеральный директор группы 1+1 media.

Напомним, что ранее в 1+1 media объяснили, о чем медиагруппы договорились с президентом относительно кодирования.

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