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В 1+1 media объяснили, о чем медиагруппы договорились с президентом относительно кодирования

от Telekritika
От Telekritika 1501
Главная Новости В 1+1 media объяснили, о чем медиагруппы договорились с президентом относительно кодирования

28 февраля 2020 года состоялась встреча руководителей ведущих украинских медиагрупп с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вследствие встречи было решено: обеспечить к 16 марта 2020 года запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов медиагрупп; обеспечить расширение покрытия цифровым телевидением Т2; разработать операторами спутникового телевидения социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой.

Группа 1+1 media обратила внимание, что большинство СМИ трактовали первый пункт как окончательное решение о полноценном декодировании телеканалов и подготовила по этому поводу разъяснения. В частности, 1+1 media сообщает, что на официальном сайте Президента Украины речь идет не о раскодирования телеканалов на спутнике, а о запуске до 16 марта 2020 года незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов ведущих медиагруппы.

Как объясняет группа, на встрече было согласовано, что до указанной даты должны быть запущены четыре международные версии телеканалов. На сегодня, две из них, а именно международная версия телеканала «1+1» ( «1+1 international») и «Интер» («Интер +»), уже вещают на спутнике, таким образом обеспечивая украинцев доступ к актуальным новостям.

«Учитывая цель обеспечить граждан, проживающих на территориях вдоль контактной линии и временно оккупированных территориях, бесплатным доступом к украинскому телевидению в ближайшее время будут пересмотрены программные сетки международных версий телеканалов с учетом ограничений на доступность контента основных версий канала для международной дистрибуции. Это означает, что программная сетка этих телеканалов не будет полностью дублировать сетку закодированных вещателей и включать только те телевизионные продукты, вещание которых в открытом доступе будет согласовано с правообладателями контента», – говорится в разъяснении группы.

Напомним, медиагруппы StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал своих основных телеканалов 28 января в 23:59.  В общей сложности были закодированы 22 телеканала. Зрителям спутникового телевидения закодированные телеканалы доступны  в ТВ-пакетах двух официальных операторов спутникового ТВ – XtraTV и Viasat.

21 февраля 2020 года большинством голосов депутатов Верховной Рады Украины было принято решение о поддержке Верховной Радой запроса депутата от партии «Слуга народа» Николая Задорожного к президенту Владимиру Зеленскому о введении моратория на кодирование спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов.

В тот же день 1+1 media обратилась к президенту с просьбой заслушать аргументы медиагрупп, правообладателей, спутниковых платформ и всех заинтересованных сторон путем открытого обсуждения. Вскоре Медиа Группа Украина также сделала заявление, в котором подчеркнула, что «кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов – логиччный, цивилизованный шаг в развитии медийного рынка».

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