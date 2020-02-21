1+1 media звернулась до президента через підтримку Радою мораторію на кодування каналів

«Телекритика» публікує заяву холдингу повністю:

«Сьогодні, 21 лютого 2020 року, більшістю голосів депутатів Верховної Ради України було прийнято рішення про підтримку Радою запиту депутата від партії «Слуга народу» Миколи Задорожнього до Президента Володимира Зеленського щодо запровадження мораторію на кодування супутникового телевізійного сигналу українських телеканалів, яке відбулось 28 січня 2020 року, як зазначено в документі.

Група 1+1 media здивована прийняттям цього рішення саме зараз і зазначеними у зверненні аргументами. Починаючи з 2017 року, медіагрупи регулярно інформували про плани щодо кодування телеканалів і неодноразово звертали на це увагу відповідальних державних установ, з вересня 2019 року було розгорнуто масштабну інформаційну кампанію серед населення, а супутникові платформи подбали про доставку тюнерів у необхідній кількості.

Вже понад 25 років група 1+1 media докладає зусиль для того, аби український глядач мав змогу переглядати якісний контент як вітчизняного, так і закордонного виробництва та відчувати усі переваги якісного телебачення. Тривалі роки якісний телевізійний контент був доступний для перегляду через супутниковий сигнал безкоштовно через неправомірні дії піратських сервісів та окремих осіб, які нелегально отримували доступ до каналів, закодованих застарілою системою кодування. Проте такі дії не лише порушували права правовласників, перед якими є зобов’язання щодо територіального обмеження по розповсюдженню їхнього контенту, але й призводили до недоотримання медіагрупами коштів від абонентів, які споживають його нелегально, позбавляючи канали можливості спрямовувати їх на розвиток українського телебачення.

У ситуації, яка склалась, вважаємо за потрібне:

Звернутися до Президента України з проханням заслухати аргументи також з боку медіагруп, правовласників, супутникових платформ і всіх зацікавлених сторін шляхом відкритого обговорення. Надати коментарі по суті звернення:

— мораторій неможливо накласти на кодування каналів з огляду на те, що наявність кодування прописана як обов’язкова умова у ліцензіях, виданих каналам державним регулятором

— 28 січня 2020 року канали змінили тип кодування на такий, що унеможливлює несанкціонований доступ до закодованих каналів та відповідає вимогам правовласників контенту

— мораторій не може розповсюджуватися на дію, яка вже відбулась

— кодування не передбачає зворотної технічної можливості – більшість каналів змінили модуляцію сигналу на DVBS2, після чого 50-70% супутникових абонентів навіть після розкодування сигналу не матимуть технічної змоги прийняти його.

Просимо не маніпулювати політиків і громадських діячів питанням національної інформаційної безпеки, адже саме відкритий супутник є неконтрольованим способом трансляції каналів і доступу громадян до російських каналів. Кодування допомагає перевести глядачів у поле безпечного телевізійного простору, у якому вони не будуть наражатись на пропагандистські меседжі. Також вкотре наголошуємо, що для забезпечення потреб глядачів у доступі до актуальної та правдивої інформації були та залишаються відкритими не тільки державні канали, безкоштовне мовлення яких є зобов’язанням держави, але й решта інформаційних телеканалів. З цією ж метою Міністерство культури, молоді та спорту України запускає окремий телеканал, який буде мовити на всій прикордонній території і наповнюватиметься контентом від медіагруп.

Також нагадуємо, що аналогічні проблеми були і при відключенні аналогового ефіру, на чому неодноразово наголошувала група 1+1 медіа, і за цей час держава мала б вирішити питання з достатнім покриттям безкоштовним цифровим ефірним ТБ в окремих областях. Проте, орієнтуючись на текст звернення, стає очевидним, що встановлення необхідної кількості передавачів для врегулювання проблеми забезпечення покриття сигналу Т2 не було пріоритетним завданням».

Фото: Александра Йорк

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!