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Международный телеканал ICTV Ukraine получил лицензию на вещание

от Telekritika
От Telekritika 1187
Главная Новости Международный телеканал ICTV Ukraine получил лицензию на вещание

Телеканал группы StarLightMedia будет вещать на открытом спутнике.

Сегодня, 6 марта 2020 года, на внеочередном заседании Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания было принято решение о выдаче лицензии международному каналу ICTV Ukraine.

«По просьбе президента о поддержке информационной безопасности в стране, мы решили от группы StarLightMedia создать международный канал ICTV Ukraine. Информационное вещание канала будет от ICTV, а развлекательный контент — от СТБ и Нового канала. По названию канала сразу будет понятно, что вещание ведется с территории Украины», — прокомментировала управляющий директор ICTV Анастасия Штейнгауз.

Также Анастасия добавила: «Вещание будет осуществляться с открытого спутника в первую очередь на территории Украины и определенных стран Европы. И в дальнейшем мы будем работать над расширением вещания».

Лицензию получило юридическое лицо канала ICTV — ООО «Международная коммерческая телерадиокомпания». Срок действия лицензии — 10 лет. Канал будет обеспечивать вещание 24/7.

Напомним, что глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

1 марта телеканалы «УНИАН ТВ» и 1+1 International начали вещать на открытом спутнике. Позже в StarLightMedia заявили, что работают над созданием международного канала.

Фото: Александра Йорк

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