Международный телеканал ICTV Ukraine получил лицензию на вещание

Сегодня, 6 марта 2020 года, на внеочередном заседании Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания было принято решение о выдаче лицензии международному каналу ICTV Ukraine.

«По просьбе президента о поддержке информационной безопасности в стране, мы решили от группы StarLightMedia создать международный канал ICTV Ukraine. Информационное вещание канала будет от ICTV, а развлекательный контент — от СТБ и Нового канала. По названию канала сразу будет понятно, что вещание ведется с территории Украины», — прокомментировала управляющий директор ICTV Анастасия Штейнгауз.

Также Анастасия добавила: «Вещание будет осуществляться с открытого спутника в первую очередь на территории Украины и определенных стран Европы. И в дальнейшем мы будем работать над расширением вещания».

Лицензию получило юридическое лицо канала ICTV — ООО «Международная коммерческая телерадиокомпания». Срок действия лицензии — 10 лет. Канал будет обеспечивать вещание 24/7.

Напомним, что глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

1 марта телеканалы «УНИАН ТВ» и 1+1 International начали вещать на открытом спутнике. Позже в StarLightMedia заявили, что работают над созданием международного канала.

Фото: Александра Йорк

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