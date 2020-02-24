Мифы нацбезопасности. Как спутниковое кодирование телеканалов медиагрупп повлияло на российские телеканалы

В связи с кодированием спутникового сигнала популярных украинских телеканалов стали частыми манипуляции вокруг информационной безопасности. Кодирование этих каналов якобы всерьез вредит информационной безопасности Украины – на «спутнике» остаются незакодированными российские телеканалы, зрители станут частью российского информационного поля. Так ли это на самом деле? И почему роль российского телевидения слишком преувеличена?

Возможность смотреть российское ТВ в открытом доступе со спутника была и до кодирования. Миф о том, что украинского телевидения на спутнике не будет – не соответствует действительности, как и заявление о том, что зрители будут смотреть исключительно российское. «Телекритика», освещая тему спутникового кодирования, приводила полный перечень украинских телеканалов, которые остались на открытом спутнике. В их числе – 60 телеканалов, из которых 15 информационных и 6 государственно-общественных. Тогда как российских телеканалов с открытым вещанием не больше десяти и с каждым годом их становится все меньше.

Какие российские телеканалы открыты на спутниках

Исторически сложилось, что установка спутниковой антенны среди украинских пользователей происходит на четыре популярных спутника – Astra 4A, Amos 3/7 и Hotbird 13. Для этого пользователи спутникового ТВ настраивают три конвертера (в народе – «горыныч»), которые направлены на 13, 4 и 5 градусы. Украинские телеканалы предпочитают спутники Astra 4A и Amos 3/7, российские телеканалы доступны на Hotbird 13 вместе с некоторыми европейскими телеканалами. На 36 градусе (спутники Eutelsat 36C и 36B) расположены в частности транспондеры спутниковых провайдеров «Триколор ТВ» и «НТВ Плюс». Последний любят упоминать в качестве лидера по шарингу среди украинских обладателей спутникового ТВ. Телеисследования Nielsen показывают, что около 85% (или 3,8 млн) семей спутникового телевидения имеют «тарелки» с «горынычами». И только 3% спутниковых антенн были настроены на 36 градус.

В открытом доступе 85% зрителей обычных спутниковых антенн могут принимать такие российские телеканалы в открытом виде (со спутника Hotbird 13): «Первый канал Европа», «РТР Планета», «Россия 24», «НТВ-Мир», ТНТ International, TV Rus, «8 канал», «Новый мир», русскоязычную версию EuroNews, а также телеканалы «Союз» (религия), «ТБН Россия» (религия), LifeTV (религия) и BestMarketTV (телемагазины). Им в противовес вещают с этого же спутника в открытом виде 4 украинских телеканала – иновещатель UATV, «112 Украина» и недавно запущенный информационный канал «Украина 24», а также телеканал «Возрождение». Также с этого спутника вещает в открытом виде русскоязычный телеканал «Новое время» — совместный проект «Радио Свобода» и «Голоса Америки».

Стоить понимать, что речь идет о международных версиях российских телеканалов, программирование которых местами значительно отличается от оригинальных версий – эти телеканалы не такие интересные, как их оригинальные вещатели – у них другое программирование: они очищены от прав на форматные программы-адаптации, иностранный контент и отдельные российские киносериальные новинки. Оригинальная версия «Первого канала» закодирована на всех спутниках, как и канала «Россия-1», НТВ и ТНТ. Сигнал международных версий этих телеканалов предназначен для русскоязычной диаспоры Европы. Что касается телеканалов TV Rus, «8 канал» и «Новый мир» — это международные вещатели, специально созданные для русскоговорящих зрителей Германии и Европы. Телеканалы сами по себе развлекательные, без новостей, основную долю времени вещания занимают старые архивные российские, а иногда советские фильмы и сериалы, а также телемагазины. Пропагандистские новости показывают только четыре из них – «Первый канал Европа», «РТР Планета», «Россия 24» и «НТВ-Мир».

С другими спутниками с незакодированными российскими телеканалами также весьма непросто. Украинскому телезрителю придется перенастраивать антенну, тратиться на покупку новых конвертеров и устанавливать их. Выбор незакодированных российских телеканалов на этих спутниках совсем уж скромный. Российские телеканалы в открытом виде вещают со спутников Asiasat-5, Yamal 401 (90 градус), ABS 2 и спутников Express (AM7 40 градус, АМ6 53 градус и AM5 140 градус). На спутнике Asiasat-5, который имеет глобальное покрытие от Украины до Японии и от Таймыра до Новой Зеландии, осталось не так и много российских телеканалов. С него открыто распространяется всего пять русскоязычных телеканалов: «Первый канал Азия», «РТР Планета Азия», «8 канал», «Катюша» и RTVi Asia. На российском спутнике Yamal 401, который был запущен в декабре 2014-го (им руководит «Газпром космические системы»), фактически не осталось российских телеканалов в открытом виде, после ухода ряда из них в январе.

Проблема спутников Express в том, что их сигнал очень плохо принимается на территории Украины: «Спутники Express висят низко над горизонтом – сигналу могут препятствовать деревья или дома. На Западе страны они вовсе не доступны для настройки. На Express кроме закодированного «Триколора» практически не осталось российских телеканалов в открытом виде», — разъясняет медиаэксперт Андрей Соломаха.

Массовый уход российских телеканалов из спутников

Количество телеканалов на Hot Bird в свободном доступе на русском языке с каждым годом уменьшается. 2 января международная версия телеканала СТС – канал СТС International – прекратила ретрансляцию со спутника Hot Bird (13 гр.в.д.). На параметрах СТС International прописался телеканал TV Rus. Теперь СТС International доступен на спутнике, который покрывает Украину, но используется для приема только отдельными энтузиастами спутникового приема – Astra 5B (31,5 гр.в.д.). Летом 2019-го с Hot Bird 13 ушел канал RTVi Europe – он перешел на спутник Astra 4A, но теперь вещает в закодированном виде (Viaccess).

Телеканалы уходят с Hot Bird 13, поскольку это самый дорогой спутник: Hot Bird 13 дороже спутников Astra 4A, Amos 3/7 в несколько раз. «По сути, он самый дорогой спутник, который накрывает Европу (сигнал спутника охватывает также Кавказ, Ближний Восток и часть Северной Африки – ред.). Вещание на Hot Bird 13 обходится телеканалам в 22 000 евро в месяц. Поэтому на Hot Bird 13 остались только международные версии и пропагандистские телеканалы, коммерческие уходят, потому что вещать с него дорого. Недавно ушел СТС International, уйдет и ТНТ International», – считает Андрей Соломаха.

На спутнике Astra 4A компании SES остался в открытом виде разве что один российский телеканал – RT, но он ведет вещание исключительно на английском (нет русскоязычной версии). Хотя до 9 января с этого спутника транслировался также телеканал RTR Planeta Moldova, но его вещание уже прекращено.

Между спутниковыми операторами идет большая конкуренция, из-за чего российские телеканалы с открытым сигналом могут и вовсе исчезнуть. Компания SES с 2019-го ведет переговоры по заключению контракта на запуск платного российского пакета на спутнике в орбитальной позиции 19.2 градуса. Такой спутник будет иметь покрытие в Европе, но не в Украине. Те телеканалы, которые решат поучаствовать в этом проекте, должны будут покинуть Hot Bird. В результате может остаться не больше 3-4 российских государственных телеканалов с открытым спутниковым сигналом, цель которых – пропаганда.

Тех, кто уже нацелился повернуть антенну или доставить еще одну, чтобы смотреть в открытом доступе российские телеканалы с других спутников, ожидает неприятный сюрприз. Российские телеканалы в открытом виде массово уходят, в том числе из российских спутников.

9 января на спутнике Yamal 401 было выключено пакет каналов для сети цифрового телевидения Ханты-Мансийского округа. 8 января стало последним днем вещания восьми российских федеральных телеканалов на спутнике Yamal 401. Отключенными оказались такие телеканалы: «Первый канал», «5 канал», «Россия-24», «Россия-1», «Югра», НТВ, «Матч» и «Культура». Телеканалы вели открытое незакодированное вещание. Это был транспортный сигнал, предназначенный для эфирной цифровой сети Ханты-Мансийского округа. Причина – отказ «Роскомнадзора» в продлении лицензии компании «ЦТВ-Регион», которая с 2006 года строила на территории Ханты-Мансийского округа сеть цифрового эфирного телевидения в стандарте DVB-T и ретранслировала эти телеканалы.

21 октября 2019 года на спутниках Yamal, Express и ABS-2 было отключено большинство федеральных российских телеканалов, которые предназначались как транспорт для эфирного аналогового телевидения. С окончательным переходом РФ на цифру, таких каналов может не остаться. 16 января на Yamal 402 телеканал «Рен ТВ» также прекратил открытое спутниковое вещание, которое предназначалось для собственной сети эфирных передатчиков. Версии «Рен ТВ», «Рен ТВ» (+2), «Рен ТВ» (+4) были отключены в позиции 55 градусов, версия «Рен ТВ» (+7) также отключена на спутнике Yamal 401 в позиции 90 градусов.

«Со спутников Yamal и Express ушли федеральные каналы НТВ и «Рен ТВ» во всех часовых версиях, так как с отключением аналога и переходом на цифру отпала необходимость в транспорте. Поэтому на этих спутниках в открытом виде остался «космический мусор», – добавляет Андрей Соломаха.

Информбезопасность и государство

О том, что телегруппы закодируют спутниковый сигнал своих развлекательных телеканалов, сообщалось еще в конце 2016-го. В начале 2018-го Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно поддержал телегруппы в этом решении, позволив прописать в спутниковые лицензии этих телеканалов кодирование вещание. Риски информбезопасности для оккупированных территорий Донбасса и Крыма, для которых спутник – единственная возможность смотреть украинское телевидение, преувеличены. С открытым спутниковым сигналом остается около 60 украинских телеканалов, из которых около 20 – информационные.

Конечно, можно перенести ответственность за информационную безопасность с государства на частных коммерческих вещателей, а можно признать, что за два года государством не было сделано ничего для усиления государственного или общественного вещания. Телеканалы «UA: Перший» и «UA: Культура» ведут специфическое условное кодирование на спутнике системой кодирования BISS. Эту кодировку легко открывают новые спутниковые тюнеры, но ее очень непросто раскодировать старыми тюнерами, которых на самом деле большинство. Государство не выяснило причины и надобность кодирования общественным вещателем спутниковых сигналов своих телеканалов. Также государство не позаботилось о контенте региональных телеканалов общественного вещания «UA: Донбас» и «UA: Крим», которые открыто вещают со спутника, транслируя весьма специфический контент для жителей этих территорий. Именно сейчас возникли проблемы с госфинансированием у единственного крымскотатрского телеканала ATR. В январе без каких-либо объяснений остановил свое вещание донбасский государственный телеканал ДTV (коммунальное предприятие Донецкого областного совета «Регіональна телерадіокомпанія “Регіон-Донбас”»), что запускался для целей информбезопасности в конце 2017-го.

Государство также не интересовало наличие программ сразу на четырех языках (английский, российский, украинский и крымскотатарский) на канале иновещания UATV, что делало такой телеканал несмотрибельным. Попытки государства запустить на его базе информационно-развлекательный телеканал из развлекательного контента каналов телегрупп для оккупированных территорий, похвальны, но за неделю до старта вещания неизвестно каким образом государство намерено распространять этот телеканал, если уже известно, что он откажется от спутникового вещания.

Не стоить забывать, что тот, кто смотрел российское телевидение, смотрел его и до спутникового кодирования телегрупп. И часть аудитории уже платила за это, поскольку шаринг таких каналов – платный. «Стоимость «шаринга» «НТВ плюс» — от $2 до $5 в месяц. При покупке нового тюнера, «шаринг» на 6-12 месяцев иногда может быть в заводской прошивке, после чего все равно за него нужно будет платить. Годовая подписка «Триколора» стоит $35, отдельно нужно докупать спортивный пакет. Но здесь дорогой пакет входа: тюнер или модуль стоит $70 минимум, что отбивает охотников шары», – разъясняет Андрей Соломаха.

Стоит ли бороться за аудиторию, которая готова платить за российские телеканалы, если не готова платить за украинские? Или стоить все же побороться за аудиторию, которая ищет пути для смотрения украинского телевидения?

«Почему на спутниках было так много незакодированных пропагандистских каналов? Спутник – это неконтролируемая среда, в которой нельзя ограничить вещание отдельных каналов, – продолжает Андрей Соломаха. – До кодирования 4 млн домохозяйств принимали незакодированные украинские каналы. Заодно они смотрели выпадающие в меню после автопоиска российские каналы. После кодирования, согласно исследованиям, часть зрителей уже перешла в контролируемую государством среду Т2, где все каналы подконтрольны государству через лицензии. Также часть перейдет на кабель и к спутниковым операторам, где тоже есть контроль государства. Таким образом, переход зрителей в контролируемую Украиной среду есть благом с точки зрения национальных интересов. Очень жаль, что ни один из высокооплачиваемых топ-менеджеров медиагрупп не смог внятно сформулировать выгоду кодирования относительно государственной безопасности».

В дальнейшем Россия может попытаться распространять свою телевизионную пропаганду через интернет, к чему нужно будет готовиться уже сегодня: «Что будет делать РФ, когда получит информацию о том, что канал влияния на умы украинских зрителей уменьшился в разы? Будет искать новые возможности. Например, распространяемые на государственном уровне плейлисты или приложения с теми же пропагандистскими каналами, но уже в ОТТ. Или, например, плата смарт-телевизорам Samsung и LG, чтобы условная «Россия 24» была предустановлена во всех телевизорах из коробки. Что делать Украине? Быть готовой к новым вызовам», – резюмирует Андрей Соломаха.

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