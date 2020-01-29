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Какие украинские телеканалы остались незакодированными на спутнике? Полный перечень

от Telekritika
От Telekritika 2272
Главная Новости Какие украинские телеканалы остались незакодированными на спутнике? Полный перечень

На открытом спутнике вещает 72 украинских телеканала.

В ночь с 28 на 29 января медиагруппы StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал 22 своих основных развлекательных телеканалов. В открытом доступе на спутнике остаются государственные общественные вещатели, ряд информационных и региональных телеканалов, а также вещатели, которые не входят в медиагруппы. По подсчетам «Телекритики», в списке незакодированных телеканалов 72 украинских вещателя с открытым спутниковым сигналом. 

В список включено 11 телеканалов, закодированных в BISS. Это система кодирования, которая легко «открывается» многими спутниковыми тюнерами. В частности, в их числе общественные телеканалы «UA: Перший» и «UA: Культура», которые закупили немало спортивных трансляций и европейского контента.

Из телеканалов четырех ведущих телегрупп спутниковый сигнал всех своих телеканалов закодировала телегруппа StarLightMedia. Группа 1+1 media оставила сигнал международной версии канала «1+1» «1+1 International» закодированным системой BISS, а также временно оставила без кодировки канал «УНИАН» (для тех абонентов, которые не успели позаботиться заблаговременно о переходе на платный спутник); Inter Media Group оставила открытым сигнал международной версии телеканала «Интер» — канал «Интер+» (BISS); «Медиа Группа Украина» оставила открытым сигнал своего нового информационного телеканала «Україна 24», а также трех региональных каналов холдинга: «ТВ 5» (Запорожье), «Донбас», «34» (Днепр, кодирован в BISS).

Далее вашему вниманию полный список телеканалов с открытым спутниковым сигналом.

Государственные/общественные телеканалы: UATV, «Рада», «UA: Перший» (BISS), «UA: Культура» (BISS), «UA: Донбас», «UA: Крим» и «UA: Закарпаття».

Региональные телеканалы: «Аверс» (Луцк), «Центральний канал» (Полтава), «12 канал» (Луцьк), муниципальные «Київ», «Перший Західний» (Львов) и «Галичина» (Ивано-Франковск).

16 информационных телеканалов: «112 Украина» (вещает сразу с 3 спутников: Astra 4A, Amos 7 и Hot Bird 13, на Amos 7 отдельно в SD и HD), News One (отдельно в SD и HD на двух спутниках), ZIK (отдельно в SD и HD на двух спутниках, есть версия для Львова – ZIK Львів), «Еспресо», «Громадське ТБ» (уходит со спутника 1 февраля), «Прямий» (отдельно в SD и HD на двух спутниках), «5 канал» (отдельно в SD и HD), «4 канал», канал «24», «Перший незалежний», «Перший діловий», Oboz TV, «Рабінович ТБ», UkrLive, «Наш» и «ЧП Інфо».

Каналы телеторговли: «Караван», «Натали», Boutique TV, Genuine TV и Milady Television.

Религиозные телеканалы: «Новый христианский», «Глас», «Надія» (BISS), «Возрождение ТВ»

Развлекательные вещатели: «Трофей», «Терра», «Наука», «Фауна», «Сонце», OTV, MusicBox, «Кус-Кус», «36.6» (BISS), «Дача» (BISS), «Эпоха» (BISS), «Малятко», Xsport (BISS), EU Music, 4ever Music, NIKI Kids, NIKI Junior.

Другие: ATR (отдельно в SD и HD), Lale, «ТРК Чорноморська», «8 канал» (BISS), «Київська Русь», «Вінтаж ТБ», «Сварожичи», «Телевсесвіт», «ПравдаТут», «Еко ТБ».

Украинские телеканалы доступны на спутниках двух компаний – спутнике Astra 4A компании SES и Amos 3/7 компании Spacecom. На французском спутнике Hot Bird 13 (компания Eutelsat) доступны три украинских телеканала – UATV, «112 Украина» и «Україна 24»; на спутнике Eutelsat 9В исключительно в HD транслируются EU Music, 4ever Music, NIKI Kids и NIKI Junior.

Список открытых телеканалов на спутниках Astra 4A и Amos 3/7. Источник: lugasat.

Отметим, 28 января в 23:59 всего было закодировано 22 украинских телеканала: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце» (все входят в StarLightMedia); «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПЛЮСПЛЮС» и «Бигуди» (все – 1+1 media); «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» (все – InterMediaGroup); «Украина», НЛО ТВ, «Индиго TV» (все – «Медиа Группа Украина»). Общая доля телеканалов, которые закодировали свой спутниковый сигнал, составляет, по итогам 2019 года в системе телерейтингов Nielsen, 74,17% всего телесмотрения. Первые шесть из них («1+1», «Украина», ICTV, СТБ, Новый канал и «Интер») собирают больше половины всех рейтингов – имеют общую долю 51,7%.

Напомним, зрителям спутникового телевидения закодированные телеканалы будут доступны только в ТВ-пакетах двух официальных операторов спутникового ТВ – XtraTV и Viasat. Для пользователей эфирного цифрового, кабельного и интернет-телевидения ничего не изменилось. Для того, чтобы продолжить смотреть закодированные каналы, абонентам бесплатного спутникового ТВ необходимо или сделать выбор в пользу XtraTV или Viasat, или перейти на другой тип приема, выбрав официального телевизионного оператора.

Фото: pixabay

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