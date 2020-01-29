Какие украинские телеканалы остались незакодированными на спутнике? Полный перечень

В ночь с 28 на 29 января медиагруппы StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал 22 своих основных развлекательных телеканалов. В открытом доступе на спутнике остаются государственные общественные вещатели, ряд информационных и региональных телеканалов, а также вещатели, которые не входят в медиагруппы. По подсчетам «Телекритики», в списке незакодированных телеканалов 72 украинских вещателя с открытым спутниковым сигналом.

В список включено 11 телеканалов, закодированных в BISS. Это система кодирования, которая легко «открывается» многими спутниковыми тюнерами. В частности, в их числе общественные телеканалы «UA: Перший» и «UA: Культура», которые закупили немало спортивных трансляций и европейского контента.

Из телеканалов четырех ведущих телегрупп спутниковый сигнал всех своих телеканалов закодировала телегруппа StarLightMedia. Группа 1+1 media оставила сигнал международной версии канала «1+1» – «1+1 International» – закодированным системой BISS, а также временно оставила без кодировки канал «УНИАН» (для тех абонентов, которые не успели позаботиться заблаговременно о переходе на платный спутник); Inter Media Group оставила открытым сигнал международной версии телеканала «Интер» — канал «Интер+» (BISS); «Медиа Группа Украина» оставила открытым сигнал своего нового информационного телеканала «Україна 24», а также трех региональных каналов холдинга: «ТВ 5» (Запорожье), «Донбас», «34» (Днепр, кодирован в BISS).

Далее вашему вниманию полный список телеканалов с открытым спутниковым сигналом.

Государственные/общественные телеканалы: UATV, «Рада», «UA: Перший» (BISS), «UA: Культура» (BISS), «UA: Донбас», «UA: Крим» и «UA: Закарпаття».

Региональные телеканалы: «Аверс» (Луцк), «Центральний канал» (Полтава), «12 канал» (Луцьк), муниципальные «Київ», «Перший Західний» (Львов) и «Галичина» (Ивано-Франковск).

16 информационных телеканалов: «112 Украина» (вещает сразу с 3 спутников: Astra 4A, Amos 7 и Hot Bird 13, на Amos 7 отдельно в SD и HD), News One (отдельно в SD и HD на двух спутниках), ZIK (отдельно в SD и HD на двух спутниках, есть версия для Львова – ZIK Львів), «Еспресо», «Громадське ТБ» (уходит со спутника 1 февраля), «Прямий» (отдельно в SD и HD на двух спутниках), «5 канал» (отдельно в SD и HD), «4 канал», канал «24», «Перший незалежний», «Перший діловий», Oboz TV, «Рабінович ТБ», UkrLive, «Наш» и «ЧП Інфо».

Каналы телеторговли: «Караван», «Натали», Boutique TV, Genuine TV и Milady Television.

Религиозные телеканалы: «Новый христианский», «Глас», «Надія» (BISS), «Возрождение ТВ»

Развлекательные вещатели: «Трофей», «Терра», «Наука», «Фауна», «Сонце», OTV, MusicBox, «Кус-Кус», «36.6» (BISS), «Дача» (BISS), «Эпоха» (BISS), «Малятко», Xsport (BISS), EU Music, 4ever Music, NIKI Kids, NIKI Junior.

Другие: ATR (отдельно в SD и HD), Lale, «ТРК Чорноморська», «8 канал» (BISS), «Київська Русь», «Вінтаж ТБ», «Сварожичи», «Телевсесвіт», «ПравдаТут», «Еко ТБ».

Украинские телеканалы доступны на спутниках двух компаний – спутнике Astra 4A компании SES и Amos 3/7 компании Spacecom. На французском спутнике Hot Bird 13 (компания Eutelsat) доступны три украинских телеканала – UATV, «112 Украина» и «Україна 24»; на спутнике Eutelsat 9В исключительно в HD транслируются EU Music, 4ever Music, NIKI Kids и NIKI Junior.

Список открытых телеканалов на спутниках Astra 4A и Amos 3/7. Источник: lugasat.

Отметим, 28 января в 23:59 всего было закодировано 22 украинских телеканала: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце» (все входят в StarLightMedia); «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПЛЮСПЛЮС» и «Бигуди» (все – 1+1 media); «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» (все – InterMediaGroup); «Украина», НЛО ТВ, «Индиго TV» (все – «Медиа Группа Украина»). Общая доля телеканалов, которые закодировали свой спутниковый сигнал, составляет, по итогам 2019 года в системе телерейтингов Nielsen, 74,17% всего телесмотрения. Первые шесть из них («1+1», «Украина», ICTV, СТБ, Новый канал и «Интер») собирают больше половины всех рейтингов – имеют общую долю 51,7%.

Напомним, зрителям спутникового телевидения закодированные телеканалы будут доступны только в ТВ-пакетах двух официальных операторов спутникового ТВ – XtraTV и Viasat. Для пользователей эфирного цифрового, кабельного и интернет-телевидения ничего не изменилось. Для того, чтобы продолжить смотреть закодированные каналы, абонентам бесплатного спутникового ТВ необходимо или сделать выбор в пользу XtraTV или Viasat, или перейти на другой тип приема, выбрав официального телевизионного оператора.

Фото: pixabay

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