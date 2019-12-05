Все, что нужно знать о запуске «Футбол 3» и переходе «Футбол 1-2» на модель а la carte

Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2», начиная с 2020-го, не будут доступны в широких пакетах провайдеров платного телевидения. Чтобы их смотреть, нужно будет оформить отдельную подписку стоимостью 109 грн в месяц. Те провайдеры, которые транслировали их в широких пакетах, смогут получить канал «Футбол 3». Об этом стало известно 4 декабря на пресс-бранче для журналистов с участием директора по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федора Гречанинова и директора телеканалов «Футбол» Александра Денисова. «Телекритика» предлагает ознакомится с деталями презентации.

Запуск «Футбол 3» и смена дистрибуции «Футбол 1-2»

Каналы «Футбол 1» и «Футбол 2» со следующего года будут распространяться только по подписке а la carte в отдельных провайдерах платного телевидения. Новый канал группы «Футбол 3» должен войти в пакеты остальных провайдеров, заменив первые два. Чтобы получить доступ к телеканалам «Футбол 1-2», абонент должен будет найти провайдера, у которого будет возможность оформить отдельную подписку стоимостью 109 грн в месяц. В ней будут доступны все три канала «Футбол» в HD-качестве.

Смену модели группа выбрала из-за того, что футбольные каналы для группы всегда были убыточными. К тому же из года в год со стороны правообладателей происходит регулярное повышение стоимости телевизионных прав на футбольные трансляции. «Стоимость прав растет очень быстро – это 7-10% в год, что, может, звучит не очень страшно для одного года. Но если мы говорим, что заключаем трехлетние контракты, мы готовы к тому, что следующий контракт будет дороже на 30-35%, а иногда и больше, – поясняет Федор Гречанинов. – В текущей модели монетизации рост сборов с провайдеров, рост доходов с подписок, к сожалению, по темпам сильно отстает от темпов роста стоимости прав. Пришло время сложного решения – оно болезненное, но его нужно сделать, хотя есть много минусов».

Александр Денисов рассказал, что будет транслировать новый телеканал «Футбол 3», тем самым развеяв опасение, что третий футбольный канал группы будет не с таким популярным контентом, как у двух первых : «Нельзя сказать, что «Футбол 3» – это какой-то новый продукт. Скорее, это продолжение нашего семейства каналов «Футбол». На канале «Футбол 3» будет часть контента, который, в том числе присутствует на каналах «Футбол 1» и «Футбол 2». Так как весь контент не может помещаться на этих двух каналах, третий канал как раз закроет эту историю. Мы максимально покажем весь контент, права на который мы имеем. Но уже могу анонсировать, что будут и новые лиги, турниры. Сейчас я их не назову, потому что нет печати на договорах. Своя изюминка, свои интересные моменты у этого канала будут. Эти лиги распределятся где-то равноценно, где-то в пользу какого-то из каналов. Так или иначе будет определенный баланс», – сообщил он. Также Алекснадр пока не готов сказать о собственном производстве канала, списке ведущих, комментаторов.

Новый канал начнет вещание ближе к 1 февралю 2020-го, сейчас группа оформляет спутниковую лицензию в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

Смена методологии дистрибуции приведет к сокращению аудитории каналов «Футбол 1-2» – группа сознательно пошла на это. Если сегодня каналы доступны для 3 млн абонентов, то в следующем году количество зрителей будет измеряться сотнями тысяч, отметил Александр Денисов. Без изменения модели дистрибуции группа не смогла бы больше покупать права на футбольные чемпионаты, добавил Федор Гречанинов.

В 2020-м отдельная подписка на все три канала «Футбол» будет доступна для абонентов «Киевстар», Vodafone, «Воля», «Укртелеком» и Vega (два последние входят в группу СКМ Рината Ахметова). Кроме этого, группа намерена продолжать распространять футбольные телеканалы в HoReCa, на время Евро 2020 – в футбольных фан-зонах.

Отдельная подписка на три футбольных телеканала под названием «Суперспорт» будет также доступна у спутниковой платформы Xtra TV и ОТТ-сервиса Oll.tv, принадлежащих «Медиа Группе Украина». У остальных провайдеров, кроме возможности получить «Футбол 3», будет также возможность получить «Футбол 1-2» по партнерской программе распространения футбольного пакета. «Решение подписаться будет принимать сам зритель, а не провайдер, – рассказывает Федор Гречанинов. – Пакет 109 грн в месяц – это не дешево, но посильно, если ты и правда любишь футбол».

Также Федор Гречанинов прокомментировал обращение пяти ассоциаций провайдеров, которые обеспокоены изменением политики дистрибуции «Футбол 1» и «Футбол 2». 28 ноября пять ассоциаций провайдеров отрытым письмом призвали «Медиа Группу Украина» обеспечить для всех игроков ретрансляцию каналов наравне с Xtra TV, Oll.tv и «Воля». «Когда я получил это письмо, я позвонил в парочку ассоциаций и поинтересовался, почему они меня не расспросили о наших условиях, планах, а сразу начали писать обвинительные письма. Мы сегодня разрабатываем несколько пакетных предложений для провайдеров, с которыми мы сегодня работаем, активно развивая их. Мы сделаем так, чтобы абоненты любого провайдера – маленького, среднего или крупного – в независимости от технологии, имели возможность получить доступ к этим подпискам. Уже есть ряд провайдеров, с которыми общаются наши специалисты для того, чтобы понять, как это сделать технически. Это не всегда просто, но для большинства провайдеров мы найдем какое-то решение. Я даже благодарен ассоциациям, что они написали это письмо. Они четко дали понять, чем обеспокоены».

В МГУ готовы к возможному росту пиратских трансляций футбольных телеканалов: «Мы понимаем, что это (смена модели дистрибуции – ред.) породит новую волну пиратства. Мы достаточно эффективно боролись с пиратством последние годы. И начнем еще более эффективно бороться со следующего года. У нас есть несколько неприятных сюрпризов для пиратов», – рассказал Федор Гречанинов.

Контент футбольных каналов

Сегодня телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» имеют эксклюзивные права на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионаты Италии (Серия А), Бельгии, матчи Национальной сборной Украины, украинских футбольных клубов, Лиги Наций. Также каналы являются трансляторами чемпионатов Испании (Ла Лига), Франции (Лига 1) и Германии (Бундеслига) – их трансляция стала возможной после того, как в августе телеканалы приобрели сублицензию телеправ на матчи у Megogo (эксклюзивно владеет телевизионными и интернет-правами на эти матчи).

Александра Денисов пояснил, почему каналы потеряли права на английский чемпионат – правообладатель не хотел идти на уступки. «После начала войны и девальвации национальной валюты в процессе переговоров многие контрагенты шли нам на встречу, пересмотрев контракты. Некоторые контракты у нас начинались с других цифр. В истории с Чемпионатом Англии у нас была примерно та же история, мы не можем оставаться в тех же реалиях. Мы покупаем за валюту, продаем за гривну, соответственно, не можем удовлетворить все «хотелки» английской лиги. Иностранная компания выиграла этот тендер и зашла в Украину (речь идет об ирландском телеканале Setanta Sports – ред.) – она не переживала тех стрессов, которые пережили мы в этой стране. Хотим ли мы вернуть права? Да, хотим».

В группе надеются на высокое внимание к телеканалам со стороны болельщиков, поскольку в следующем году будут транслировать «Евро 2020», в котором будет участвовать украинская сборная по футболу. Права на «Евро 2020» группа приобрела еще в 2017-м.

«Евро 2020» пройдет с 12 июня по 12 июля, будет 22 игровых дня. Съемочные группы каналов «Футбол» охватят 12 городов, где пройдут матчи (от Баку до Дублина). Особое внимание каналов будет приковано к матчам «группы С» в Амстердаме и Бухаресте (14, 18 и 22 июня), где на стадии группового этапа будет играть Сборная Украины. Телеканалы обзаведутся спутниковой станцией и практически будут сопровождать Сборную. «Аплинк будет работать круглосуточно, черпая новости для телеканалов о жизни Сборных», – акцентировал Александр Денисов.

Канал «Украина» покажет 24 самых весомых матча «Евро 2020» – все матчи Сборной Украины, полуфиналы и финал чемпионата, а также пик-праймовые матчи в 22:00. Матчи «Евро 2020» на групповой стадии будут выходить в 16:00, 19:00 и 22:00 (после 1/8 не будет слота в 16:00). Телеканал «НЛО ТV», по всей видимости, привлекать к трансляциям уже не будут.

Александр Денисов также представил предварительную программную сетку каналов во время «Евро 2020». На телеканалах «Футбол» будет утренний блок «Ранок Евро 2020», насыщенный обзорами матчей, аналитикой, развлекательными материалами, которые будут сопровождать чемпионат. Дневной блок – это работающие студии в режиме нон-стоп, где будут меняться ведущие и эксперты. Утренние и дневные линейки канала будут миксоваться с новостями «Футбол news», количество выпусков которых увеличится в несколько раз. После матчей в полночь ежедневно будет выходить итоговое ток-шоу «Великий футбол» в несколько измененном формате и с новыми лицами.

Телеканалы «Футбол» также обзаведутся новыми студиями: «Основные студии «Ночи Лиги чемпионов», «Великого футбола» и программ, которые выходят на канале, будут снесены «под ноль». Сейчас, когда все идут в зимние отпуска, мы начинаем строительство абсолютно новых студий телеканалов «Футбол»», – анонсирует Александр Денисов.

У зрителей футбольных телеканалов впервые появится возможность просмотра матчей не только в HD-качестве, но и в 4К. В этом формате выйдет только финальный матч чемпионата, но возможен показ в 4К также матчей с участием Сборной Украины. Просмотр в 4К будет платным. «Мы хотим посмотреть, какой будет спрос на услугу 4К. Сегодня Лига чемпионов уже предлагает нам матчи в 4К. Но это достаточно дорогое удовольствие. Мы еще посчитаем, сколько Smart-телевизоров с поддержкой 4К сегодня продается. Стоимость только приема сигнала со спутника одного матча – €8 тыс. Для этого еще нужно закупить отдельное оборудование, то есть понести определенные затраты. Из этого нужно делать историю, которая будет бизнесом. Мы не должны проиграть, предоставляя такую услугу. Также люди должны иметь условную плазму, панель, чтобы посмотреть, и деньги, чтобы заплатить за это. Другие международные телеканалы уже играют в истории с 4К. Мы пробуем, думаем. Может, еще и матчи Сборной покажем в 4К», – разъясняет Александр Денисов.

После окончания презентации спикеры перешли к ответам на вопросы журналистов.

Один из них коснулся качества работы Oll.tv в пиковые моменты. После сбоя работы Oll.tv во время матча Лиги Чемпионов 18 сентября «Медиа Группа Украина» намерена улучшить качество сервиса и увеличить его мощность в четыре раза, чтобы он смог принять большое количество пользователей одновременно: «Мы все хотим, чтобы зрителей было как можно больше, но 18 сентября их стало больше, чем мы были в состоянии выдержать. Так бывает. Сервис Disney+, как вы знаете, «лег» на второй день после запуска. Есть гарантированные каналы доставок – это DTH, кабель и они не зависят от количества зрителей, потребляющих услугу. У ОТТ-сервисов все по-другому. Мы делаем выводы и сейчас глубоко перерабатываем платформу, чтобы увеличить ее возможности в четыре раза до начала февраля, как раз к началу футбольного сезона. Посмотрим, какими будут пики, у нас есть время до июня для того, чтобы нарастить еще запас», – разъяснил Федор Гречанинов.

После окончания Федор Гречанинов в блицинтервью ответил на уточняющие вопросы «Телекритики».

Сегодня было озвучено, что у «Футбол 1-2» насчитывается 3 млн абонентов. Сколько будет абонентов у этих телеканалов после введения поштучной продажи? Есть ли у вас прогнозы?

Думаю, к лету выйдем на 200-300 тыс. абонентов по модели а la carte. При нынешнем уровне расходов на права нам нужно порядка 400-500 тыс. подписчиков, чтобы прийти к некой точке равновесия.

Почему выбрали только пять операторов для трансляции «Футбол 1-2»?

Это те операторы, с которыми сейчас сложились отношения. Это не весь перечень, с которыми мы будем работать. Это те, кто являются нашими партнерами сегодня. Мы хотим расширить этот список.

Могли бы вы уточнить по поводу партнерской системы распространение телеканалов? Какого формата она будет?

Партнерство будет исключительно по модели а la carte. Мы будем жестко бороться с андерепортингом, с пиратством в любых проявлениях. Всего у нас будет три модели сотрудничества с партнерами. Первая – это реализация подписки на «Футбол» по лицензионному соглашению на условиях white label. Вторая – перепродажа подписки под брендом Oll.tv или Xtra.TV отдельным пакетом «Суперспорт» по цене 109 грн. в месяц. Провайдер будет при этом получать свою комиссию, о размере которой мы будем договариваться. Третья – если провайдер захочет продать от своего имени. Тогда цена будет выражена в тех деньгах, которые нужно заплатить, чтобы получить такое право. Четвертая история – для тех, кто готов инвестировать очень много денег в футбольные права, как это сделала «Воля». Тогда мы готовы сесть за стол и договариваться. Это будет индивидуальный подход.

Как вы сотрудничаете с «Волей»? У них с прошлой осени есть VOD-права на Лигу Чемпионов и Лигу Европы на сезоны 2018-2021…

«Воля» будет продавать футбольный пакет исключительно по модели а la carte. Да, у них есть VOD-права на трансляцию всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезонов 2018-2021 годов. Они покупали эти права не у нас, мы вместе покупали их у правообладателя.

Будет ли у Megogo некое преимущество в связи с тем, что вы в августе купили у них сублицензию на три чемпионата?

Никакого преимущества у Megogo не будет. Они в одинаковых условиях со всеми другими игроками. Других условий по принципу «нравится – не нравится» не будет. У нас с ними была коммерческая сделка исключительно по правам на футбольные трансляции. Она никак не была связана с ретрансляцией наших футбольных телеканалов.

Стоимость вашего футбольного пакета – 109 грн в месяц. Не дороговато ли?

В Европе стоимость подобных пакетов доходит до €40-60, а где-то и около €100.

Будете ли вы регулировать акции на ТВ-пакеты, если провайдеры будут предлагать покупку, например, базового и футбольного пакетов по «суперцене»?

Акции у провайдеров могут быть. У нас, например, на XtraTV есть акция – если ты покупаешь боксы XtraTV, то получаешь годовую подписку на каналы «Футбол». Это выходит дешевле, если купить отдельно боксы и отдельно – подписку.

Какой будет стоимость ретрансляции телеканала «Футбол 3» для провайдеров?

У «Футбола 3» будет четкая цена, она будет значительно ниже сегодняшней стоимости «Футбол 1-2». По-моему, разница будет практически в два раза. «Футбол 3» будет распространяться широко, как распространяются сегодня «Футбол 1-2», в том числе – в аналоговых пакетах. Также «Футбол 3» будет частью футбольного пакета. Мы будем предлагать провайдерам на выбор взять «Футбол 3» в широкие пакеты или «Футбол 1-2-3» по модели а la carte.

Некоторые провайдеры хотят «разобраться» с вами через Антимонопольный комитет – есть ли у них шансы, если речь идет о правах на интеллектуальную собственность?

Когда я продаю права на интеллектуальную собственность, я могу продать по любой цене, по любым правилам, по любым условиям. Вопрос интеллектуальной собственности – это не зона регуляции антимонопольного законодательства.

Совсем недавно в «Зеонбуде» начал тестовое вещание канал «Украина 24». Когда начнется полноценное вещание? Кто создает телеканал? Когда канал начнет спутниковое вещание? Будете ли вы кодировать сигнал этого канала в январе?

Канал «Украина 24» создает новостная служба канала «Украина» под руководством Юрия Судака. Телеканал обязательно получит спутниковую лицензию. Скорее всего, он после кодирования будет вести открытое спутниковое вещание, как все информационные телеканалы, но конечное решение пока не принято.

Вы как-то в октябре сказали, что у группы есть цель запустить сериальные телеканалы. Какую модель распространения выберете? Какой контент планируете транслировать?

Да, мы хотим в следующем году запустить сериальные телеканалы. Они будут распространяться исключительно по платной модели. Основу каналов составят западные сериалы.

Платформа XtraTV добавляет для трансляции спутник HotBird 13, некоторые телеканалы вашей платформы оттуда будут транслироваться. Почему? Там ведь много российских телеканалов.

Добавление спутника HotBird 13 – это часть нашего партнерского соглашения с Eutelsat. При этом спутник Eutelsat 9B остается. HotBird 13 нам нужен для расширения покрытия, этой зимой мы планируем привлечь многих абонентов. Нам важно, чтобы процесс массовой миграции абонентов после кодирования прошел как можно мягче. Раньше при переходе спутникового абонента на XtraTV ему надо было поменять тюнер и прикрутить отдельную четвертую головку на антенну для принятия каналов Eutelsat 9B. Зимой эти работы сложно будет провести. Частичный переход на HotBird 13 позволяет не делать этого – для приема сигнала достаточно три головки, которые уже вмонтированы в антенну.

Веерные отключение на спутнике уже начались на основных каналах телегрупп. Вы запустили специальную рекламу по спутниковому кодированию. Есть ли приток абонентов у XtraTV? Можете ли его озвучить?

Мы видим динамику, она положительная. Пока не могу озвучить точные цифры.

1 декабря платформа XtraTV подняла стоимость минимальных подписок. Почему? Вам бы было проще набрать абонентов под кодирование по низкой цене!

Мы подняли цену, поскольку в один момент поняли вместе с коллегами с Viasat, что, продавая минимальные ТВ-пакеты по 39 или 49 грн в месяц, мы породим неправильные ощущение, что это и есть цена за ТВ-услугу. Наберем ли мы больше абонентов? Да, но мы должны исходить из другого. Иначе это не совсем честно. Поэтому мы подняли цену. Разово можно купить за столько-то, а регулярная цена будет такой-то.

Фото: пресс-служба каналов «Футбол»

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