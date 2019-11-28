За шаг до кодирования XtraTV поднимает стоимость бюджетных пакетов

DTH-платформа XtraTV «Медиа Группы Украина» 1 декабря поднимает стоимость двух базовых пакетов – «Xtra Національний» и «Xtra Старт». Об этом говорится в сообщении на сайте компании. В уведомлении не уточняется, чем вызван рост стоимости тарифов.

Сейчас подписка на «Xtra Національний» составляет 39 гривен в месяц, с 1 декабря она вырастет до 69 гривен. В нее входит доступ к 41 телеканалу, в том числе к 6 HD-каналам. Пакет «Xtra Старт» подорожает с 69 гривен до 89 гривен. Пакет включает 72 телеканала, из которых 7 доступны в HD.

XtraTV также предлагает своим абонентам подключиться к основным пакетам «Xtra Комфорт» (84 телеканала, 109 гривен в месяц) и «Xtra Максимум» (90 телеканалов 189 гривен в месяц), а также к дополнительным пакетам «Футбол» (4 телеканала, 99 гривен в месяц), «СуперСпорт» (5 телеканалов, 149 гривен в месяц) и TV1000 Premium HD (2 телеканала, 69 гривен в месяц). Стоимость подписки на эти пакеты остается неизменной.

Отметим, ведущие провайдеры на уровне профильных ассоциаций в прошлом году договорились, что минимальная стоимость ТВ-услуги в 2019-м должна составлять 70 гривен. Для регионов самый дешевый пакет может стоить меньше. Для городов с населением «50 тыс.+» применяется коэффициент 0,9; для населенных пунктов «50 тыс.-» – коэффициент 0,8. Относительно следующего года обсуждалось, что минимальная стоимость ТВ-пакета должна составлять 90 гривен в месяц. Стоимость ТВ-пакета может быть ниже только на время акций, продолжительность которых должна составлять не больше 6 месяцев.

Как сообщалось ранее, о росте стоимости ТВ-услуги с 1 января 2020-го объявил провайдер «Триолан» — единственный пакет ТВ-услуги провайдера вырастет на 26 гривен – с 70 гривен до 96 гривен в месяц.

Напомним, 20 января 2020-го свой спутниковый сигнал закодируют 23 телеканала: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце» (все входят в группу StarLightMedia); «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН ТБ» и «Бигуди» (все – 1+1 media); «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» (Inter Media Group); «Украина», «НЛО TV», «Индиго TV» («Медиа Группа Украина»). Зрителям спутникового телевидения телеканалы будут доступны только в ТВ-пакетах XtraTV и Viasat.

Фото: XtraTV

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