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За шаг до кодирования XtraTV поднимает стоимость бюджетных пакетов

от Telekritika
От Telekritika 751
Главная Новости За шаг до кодирования XtraTV поднимает стоимость бюджетных пакетов

Провайдер спутникового телевидения XtraTV анонсировал изменение стоимости двух базовых пакетов.

DTH-платформа XtraTV «Медиа Группы Украина» 1 декабря поднимает стоимость двух базовых пакетов – «Xtra Національний» и «Xtra Старт». Об этом говорится в сообщении на сайте компании. В уведомлении не уточняется, чем вызван рост стоимости тарифов.

Сейчас подписка на «Xtra Національний» составляет 39 гривен в месяц, с 1 декабря она вырастет до 69 гривен. В нее входит доступ к 41 телеканалу, в том числе к 6 HD-каналам. Пакет «Xtra Старт» подорожает с 69 гривен до 89 гривен. Пакет включает 72 телеканала, из которых 7 доступны в HD.

XtraTV также предлагает своим абонентам подключиться к основным пакетам «Xtra Комфорт» (84 телеканала, 109 гривен в месяц) и «Xtra Максимум» (90 телеканалов 189 гривен в месяц), а также к дополнительным пакетам «Футбол» (4 телеканала, 99 гривен в месяц), «СуперСпорт» (5 телеканалов, 149 гривен в месяц) и TV1000 Premium HD (2 телеканала, 69 гривен в месяц). Стоимость подписки на эти пакеты остается неизменной.

За шаг до кодирования XtraTV поднимает стоимость бюджетных пакетовОтметим, ведущие провайдеры на уровне профильных ассоциаций в прошлом году договорились, что минимальная стоимость ТВ-услуги в 2019-м должна составлять 70 гривен. Для регионов самый дешевый пакет может стоить меньше. Для городов с населением «50 тыс.+» применяется коэффициент 0,9; для населенных пунктов «50 тыс.-» – коэффициент 0,8. Относительно следующего года обсуждалось, что минимальная стоимость ТВ-пакета должна составлять 90 гривен в месяц. Стоимость ТВ-пакета может быть ниже только на время акций, продолжительность которых должна составлять не больше 6 месяцев.

Как сообщалось ранее, о росте стоимости ТВ-услуги с 1 января 2020-го объявил провайдер «Триолан» — единственный пакет ТВ-услуги провайдера вырастет на 26 гривен – с 70 гривен до 96 гривен в месяц.

Напомним, 20 января 2020-го свой спутниковый сигнал закодируют 23 телеканала: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце» (все входят в группу StarLightMedia); «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН ТБ» и «Бигуди» (все – 1+1 media); «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» (Inter Media Group); «Украина», «НЛО TV», «Индиго TV» («Медиа Группа Украина»). Зрителям спутникового телевидения телеканалы будут доступны только в ТВ-пакетах XtraTV и Viasat.

Фото: XtraTV

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