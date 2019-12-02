Пять ассоциаций провайдеров жалуются на политику «Медиа Группы Украина» относительно ретрансляции «Футбол 1-2»

Ассоциация правообладателей и поставщиков контента, Интернет Ассоциация Украины, Всеукраинская ассоциация операторов кабельного телевидения и телеинформационных сетей, Союз кабельного ТВ Украины и Ассоциация «Укртелесеть» просят «Медиа Группу Украина» обеспечить равные условия ретрансляции провайдерами платного телевидения каналов «Футбол 1» и «Футбол 2». Ассоциации жалуются, что «Медиа Группа Украина» планирует в следующем году транслировать телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» только в пакетах трех провайдеров — «Воли» и двух собственных (Xtra.TV и Oll.tv). С открытым письмом ассоциации обратились к директору по развитию группы Федору Гречанинову. Копию письма направлено также Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

Политика холдинга по футбольным каналам, по мнению провайдеров, создает неравную конкуренцию на рынке платного ТВ: «Во время переговоров членов наших объединений с группой о заключении сделок относительно ретрансляции телеканалов на 2020 год стало известно, что телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» будут доступны не всем цифровым провайдерам, а только абонентам трех компаний: спутниковому провайдеру Xtra.TV и провайдеру интернет-телевидения Oll.tv, которые являются частью вашего холдинга, а также провайдера программной услуги ООО «Воля-кабель». (…) Такое решение по заключению сделок на ретрансляцию «Футбол 1» и «Футбол 2» на 2020 год, если оно верно нами трактуемое, является неправомерным побуждением поставщика конкурентом покупателя (заказчика) к применению поставщиком к покупателю (заказчику) невыгодных условий в хозяйственной деятельности по сравнению с этим или другими конкурентами покупателя (заказчика). Просим вас рассмотреть наше письмо и разрешить заключение сделок на ретрансляцию телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» всеми цифровыми провайдерами, независимо от названия компаний, технологии и территории предоставления услуг», — акцентируют ассоциации.

Провайдеры готовы отказаться от ретрансляции «Футбол 1» и «Футбол 2» в аналоговых пакетах при условии получения прав на ретрансляцию канала «Футбол 3»: «Мы не отрицаем относительно прекращения ретрансляции телеканалов в аналоговых кабельных сетях при условии создания заменителя — телеканала «Футбол 3». В то же время, учитывая практику нарушения сроков запуска новых телеканалов от тех, что были указаны в публичном объявлении о начале трансляции, на защиту интересов абонентов аналогового кабельного ТВ, предлагаем включить в типичное дополнительное соглашение о продлении сроков на ретрансляцию телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» на 2020 год положение о том, что соглашение прекращает свое действие после проверки Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания соблюдения начала трансляции и лицензионных условий программы спутникового вещания «Футбол 3»», — добавляют ассоциации.

Полный текст письма был опубликован 28 ноября на сайте ИнАУ.

Напомним, 7 ноября «Медиа Группа Украина» сообщила, что готовится запустить в феврале 2020-го телеканал «Футбол 3», который станет доступный всем провайдерам. Тогда же в МГУ сообщили, что с 1 января «Футбол 1» и «Футбол 2» не будут доступны у провайдеров аналогового кабельного телевидения – группа обещала ограничить ретрансляцию каналов исключительно цифровыми пакетами провайдеров платного телевидения.

Фото: pexels

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