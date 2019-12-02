В Т2 начал вещание новостной телеканал «Украина 24» Рината Ахметова

Информационный телеканал «Украина 24» «Медиа Группы Украина» Рината Ахметова 2 декабря начал техническое вещание в эфирной цифровой сети DVB T2 компании «Зеонбуд». Вещание телеканала началось в 6 утра, пишут пользователи сети. Новый вещатель заменил телеканал «Эскулап».

В эфире телеканала по кругу идут сюжеты новостей «Сегодня» телеканала «Украина». Внизу экрана идет бегущая дорожка с актуальными новостями со ссылкой на сайт «Сегодня». Заставка телеканала сообщает, что «Украина 24» — это общенациональный информационный телеканал. В правом нижнем углу указано, что идет техническое вещание канала. Оформление заставок телеканала и его логотипа напоминает оформление канала «Украина». Когда новостной телеканал начнет полноценное вещание, не сообщается.

Пользователи сети запечатлели первые минуты эфира нового телеканала.

Ранее сообщалось, что в эфире «Украины 24» будет 15 часов в сутки прямого эфира – информационные программы, новости и разговорные студии с известными политиками и экспертами, а также авторские проекты и эксклюзивные интервью.

Напомним, 7 ноября Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал переоформление общенациональной цифровой лицензии телеканала «Эскулап» (ООО «Аспера 2011»): канал изменил логотип – с «Эскулап» на «Украина 24», а также программную концепцию – с информационно-просветительской с кинопоказом на информационную. После этого «Медиа Группа Украина» анонсировала запуск телеканала в декабре, а также начала спутниковое вещание (у «Ескулапа» не было спутникового вещания).

Как известно, в Украине ведет вещание телеканал «24», который входит в медиахолдинг «Люкс» мэра Львова Андрея Садового. Ранее вещатель выступал против лицензирования телеканалов с подобным названием, аргументируя это оформлением соответствующей торговой марки.

Отметим, телеканал «Эскулап» был создан летом 2011-го под цифровой конкурс Нацсовета и должен был стать медицинским телеканалом (хотя в программной концепции было указано развлекательно-просветительский канал). Вместе с телеканалами «Винтаж» (ООО «Корона санрайс») и Goldberry (ООО «Голдберрі»), канал «Эскулап» входил в условную группу вещателей, которую связывали с Александром Януковичем. В декабре 2014-го телеканал «Эскулап» официально перешел к «Медиа Группе Украина», детали сделки не сообщались. Телеканал в 2014-2015 годах получил три предупреждения от Нацсовета за несоблюдение программной концепции (в сентябре 2014 года, в феврале 2015 года и в августе 2015 года), после чего регулятор потерял интерес к вещателю.

Как сообщалось ранее, 7 ноября «Медиа Группа Украина» анонсировала провайдерам платного телевидения запуск телеканала «Футбол 3» в январе 2020-го. В октябре директор по стратегии и развитию бизнеса МГУ Федор Гречанинов анонсировал запуск сериального телеканала.

Фото: скриншот эфира «Украина 24»

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