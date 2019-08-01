Каналы «Футбол 1/2» получили в Megogo сублицензию на матчи Испании, Германии и Франции

Телеканалы «Футбол 1/2» заключили долгосрочные соглашения о трансляции матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции с нового сезона, эксклюзивные права на которые на территории Украины были у онлайн-кинотеатра Megogo. О заключении контрактов сообщает пресс-служба «Футбол 1/2». В Megogo остаются при этом интернет-права на матчи.

«Уже через две недели стартуют топовые европейские чемпионаты, и нам, безусловно, приятно сообщить нашим зрителям, что телеканалы «Футбол 1/2» в партнерстве с онлайн-сервисом Megogo покажут сразу три новых лиги: испанскую Ла Лигу, немецкую Бундеслигу и французскую Лигу 1. Наши зрители получат возможность снова увидеть самое вкусное блюдо футбольной Европы — Эль-Классико между Реалом и Барселоной, а также принципиальные противостояния дортмундской Боруссии и Баварии, ПСЖ и Лиона. В каждом из этих чемпионатов достаточно своих интриг, а потому можно гарантировать, что будет очень интересно. Если вы спросите о сроках, скажу, что, например, Ла Лига на каналах Футбол 1/2 отныне – на следующие четыре сезона», — заявил директор телеканалов «Футбол 1/2» Александр Денисов.

Чемпионат Франции стартует 9 августа, а чемпионаты Испании и Германии – 16 августа.

«Помимо вышеуказанных трех чемпионатов, телеканалы «Футбол 1/2» являются трансляторами матчей чемпионатов Украины, Италии и Бельгии, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а также отборочного цикла на Евро-2020», — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, в феврале стало известно о том, что телеканалы потеряли права на английский футбол: они перешли к ирландскому телеканалу Setanta Sports, который был адаптированном Нацсоветом 1 августа.

Отметим, в феврале футбольный комментатор Роберто Моралес ушел с телеканалов «Футбол 1/2» и начал сотрудничество с Megogo. В июле с телеканалов ушел футбольный комментатор и ведущий программы «Большой футбол» Виктор Вацко, чтобы сосредоточиться на собственных проектах.

В мае Александр Денисов опровергал информацию о закрытии телеканала «Футбол 2».

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