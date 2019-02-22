🔥 Роберто Моралес ушел с телеканалов «Футбол 1/2»
НовостиТВ

🔥 Роберто Моралес ушел с телеканалов «Футбол 1/2»

от Telekritika
От Telekritika 85
Главная Новости 🔥 Роберто Моралес ушел с телеканалов «Футбол 1/2»

Сейчас он сотрудничает с MEGOGO.

Футбольный комментатор Роберто Моралес покинул телеканалы Футбол 1 и Футбол 2.

«Все хорошее, что могло случиться на «Футболах», со мной уже случилось. Что не случилось — уже не случится. Я ищу нового», — прокомментировал Моралес свой уход спортивному сайту sportarena.

Также Моралес сказал, что уход не связан непосредственно с тем, что в этом сезоне телеканалы не показывают чемпионат Испании, который был профильным для него. На телеканалах «Футбол» Моралес работал с 2010 года. Несколько лет он также вел программу «Европейский уикенд», но в этом сезоне его заменил Андрей Столярчук.

На прошлых выходных он комментировал матч чемпионата Испании Сельта — Леванте (1:4) на стриминговом сервисе MEGOGO, на следующих — будет работать на матчах Севилья — Барселона (23 февраля) и Леганес — Валенсия (24 февраля). На данный момент с MEGOGO он сотрудничает в статусе фрилансера.

Фото: МГУ

Вас так же может заинтересовать

Тина Кароль написала саундтрек к новому сериалу телеканала...

27.02.2017

🔱Нагнал волну: «Аквамен» стал рекордсменом украинского проката

22.01.2019

Скандальный сайт американского конспиролога стал еще популярнее

17.09.2018

⚔ European Film Market: «Захар Беркут» поедет в...

08.02.2019

В сети смеются над эскизом будущей татуировки Канье...

16.04.2018

Журналист запрещенного в Украине канала женился на руководителе...

14.08.2017

Зеленский надумал пойти в политику еще со старта...

22.12.2018

Канадский теннисист едва не опозорился с бананом

22.01.2018

Украинский журналист в плену ДНР объявил голодовку

06.07.2018

Нацсовет признал ошибку и отменил штрафы Paramount Comedy,...

24.01.2019
FacebookTwitter
0