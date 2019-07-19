НовостиТВ

Виктор Вацко покинул телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2»

от Telekritika
От Telekritika 312
Главная Новости Виктор Вацко покинул телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2»

Футбольный комментатор сосредоточится на собственных проектах.

Футбольный комментатор и ведущий программы «Большой футбол» Виктор Вацко покидает телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» («Медиа Группа Украина»). Об этом на своей Facebook-странице сообщил директор спортивных каналов «Медиа Группы Украина» Александр Денисов.

Виктор Вацко пока не прокомментировал данное сообщение. С сентября 2017 года он ведет собственный YouTube-канал «Вацко Live», где берет интервью у футбольных звезд. У канала сегодня более 68 тыс. подписчиков и около 6,5 млн просмотров.

Ведущий дебютировал в эфире телеканала «Футбол» 13 августа 2010 года. С августа 2012 по июль 2013 года занимал должность вице-президента футбольного клуба «Карпаты». В августа 2013 года вернулся в «Медиа Группу Украина», где непрерывно работал в эфире до лета 2019 года.

Напомним, в феврале футбольный комментатор Роберто Моралес ушел с телеканалов «Футбол 1/2». Сейчас он сотрудничает с MEGOGO. В мае Александр Денисов опровергал информацию о закрытии телеканала «Футбол 2».

Фото: Facebook

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Бегущие по лезвию: как украинские каналы выполняют языковые...

14.11.2018

«Радио Свобода» и «Украина» сняли фильм ко дню...

15.08.2018

Hearst Magazines выходит на рынок подписного видео

03.07.2019

EgyptAir опубликовала фейковое интервью с Дрю Бэрримор и...

04.10.2018

5 лет на пути к (не)свободе слова

21.11.2018

▶Как дела у Дуси Катасоновой?

07.06.2019

От сердца к солнцу: певицу Шакиру заподозрили в...

20.06.2018

В Великобритании проведут денежный конкурс для детских телеканалов

23.10.2018

⛔ Viasat прошел проверку Нацсовета на предмет трансляции...

13.04.2019

ТСН будет вещать из Ични, где взрываются военные...

09.10.2018