«Футбол 1-2» переходят на модель а la carte. В базовых пакетах эти каналы заменит «Футбол 3»

Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» с 2020 года переходят на модель поштучной продажи а la carte. Каналы станут доступны по отдельной подписке за 109 гривен в месяц. Новый телеканал «Футбол 3» начнет вещание к февралю 2020-го и получит широкую дистрибуцию в сетях провайдеров кабельного ТВ, IPTV и ОТТ. Об этом стало известно 4 декабря на презентации группы каналов «Футбол».

На данный момент у «Медиа Группы Украина» подписаны контракты на ретрансляцию в 2020-м телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» с 7 провайдерами: «Киевстаром», Vodaphone, «Волей», «Укртелекомом», Vega, XtraTV и OLLTV (четыре последние, как МГУ, входят в группу СКМ Рината Ахметова). В группе не исключают, что список провайдеров увеличится. Телеканалы будут доступны в отдельных пакетах этих провайдеров стоимостью 109 гривен в месяц. Эти телеканалы не будут входить в общие пакеты ТВ-услуг провайдеров. «Футбольный» пакет за 109 гривен будет включать, кроме каналов «Футбол 1» и «Футбол 2», также телеканал «Футбол 3». Вещатели будут доступны в HD.

Телеканал «Футбол 3» будет транслировать как новые матчи, так и те, что уже были доступны на двух «родственных» каналах, отметил директор телеканалов Александр Денисов. Точный перечень прав на трансляцию футбольных событий группа сообщит после подписания контрактов.

Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» в 2020-м расширят линейку программ собственного производства – участится выход новостей, увеличится количество студийных программ. На время Евро 2020 канал возобновит программу «Великий футбол» — она будет выходить ежедневно (как по будням, так и по выходным). Телеканал «Украина» останется транслятором некоторых матчей Евро 2020, а также всех матчей при участии сборной Украины.

Директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов сообщил, что изменение связаны с тем, что пул каналов «Футбол» как бизнес всегда был убыточным. К тому же с каждым годом правообладатели поднимают для группы стоимость прав на трансляцию футбольных матчей. Введение «поштучной» подписки может изменить ситуацию в дальнейшей перспективе.

Детальный отчет с пресс-бранча читайте на «Телекритике» 5 декабря.

Напомним, 7 ноября «Медиа Группа Украина» сообщила о готовности запустить в феврале 2020-го телеканал «Футбол 3», который станет доступен всем провайдерам. Тогда же в МГУ сообщили, что с 1 января «Футбол 1» и «Футбол 2» не будут доступны у провайдеров аналогового кабельного телевидения – группа обещала ограничить ретрансляцию каналов исключительно цифровыми пакетами провайдеров платного телевидения. Пять ассоциаций провайдеров платного телевидения 28 ноября пожаловались в открытом письме на политику «Медиа Группы Украина» относительно ретрансляции «Футбол 1» и «Футбол 2» на 2020 год. По их информации, группа якобы планировала на следующий год сосредоточить ретрансляцию телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» только у троих провайдеров: «Воли», XtraTV и OLL.TV.

Фото: pixabay

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