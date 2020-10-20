Программа «Київ. NewsRoom» будет выходить в новом формате

Новостная программа «Київ. NewsRoom» меняет формат вещания, пишет пресс-служба канала «Киев».
Теперь в дневном эфире появится трехчасовой выпуск, который будет выходить с 13:00 до 16:00. При этом в программу добавляется несколько новых рубрик – укороченные выпуски программ: «Якісне життя», «Просто кияни», «Вартові столиці», «Служба порятунку», «Радар», а также спортивные новости. Появится и новая рубрика, в которой Габриэлла Массанга расскажет об афише культурных мероприятий столицы. В перспективе – сюжеты из программы «Лікар знає» и другие.
Кроме трехчасового будут выходить часовые выпуски «Київ. NewsRoom» — 17:00-18:00 и 21:00-22:00, а также 15-минутный в 19:00.
«Большой» формат ведут пары телеведущих Лилия Гулей – Олеся Кобзар, Наталия Лятуринская – Сергей Чернышов, которые будут работать неделя через неделю, а вечерние выпуски по-прежнему ведут Василий Климчук и Елена Вознесенская.
Руководителем «Київ. NewsRoom» является Ирина Главацкая.
Напомним, недавно начала выходить программа «Київ.Відверто» — совместный проект телеканала «Киев» и «Радио Киев – 98FM».
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Фото: пресс-служба «Киева»
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