О работе, планах и достижениях «1+1» в рамках спецпроекта «25 років Ти не один», посвященного юбилею телеканала

3 сентября 1995 в эфире УТ-1 впервые ведущая Людмила Клепакова сказала: «Поздравляем вас! В эфире – «Студия 1+1». Именно этот день считают началом телеканала «1+1».

О том, чем поражал и вдохновлял канал, о планах, в чем главный секрет успеха команды, которая создает «Плюсы» – расскажем в рамках спецпроекта «25 лет Ты не один».

Героями эксклюзивных интервью к юбилею канала стали: Наталья Вовк, директор по маркетингу телеканала «1+1»; Ольга Гудзь, руководитель управления PR телеканала «1+1»; Николай Алтухов, руководитель отдела дизайна телеканала «1+1»; Элина Гамеева, креативный директор отдела промо телеканала «1+1» и Сергей Могилевский, брендвойс телеканала «1+1» и продюсер по творческим вопросам.

Наталья Вовк, директор по маркетингу телеканала «1+1», о команде, знаковых проектах, построении бренда «1+1» и испытании карантином. Команда маркетинга «1+1» занимается разработкой маркетинговой стратегии и ее реализацией, включая создание и воплощение в жизнь креатива на всех платформах продвижения. Руководитель команды бренд-менеджеров и медиапланирования Анна Лавриненко, креативный директор отдела промо Элина Гамеева, под руководством которой – криэйторы и режиссеры со своими наставниками, в частности, главные режиссеры: Роксолана Кравчук, Николай Спичак, Сергей Кочетов; продюсеры промопроектов во главе с Алексеем Вовком; руководитель направления трафик-менеджеров Юля Кузьменко, дизайнеры, под руководством Коли Алтухова; группа звука во главе с Андреем Барбою. Все – невероятно талантливые, дружные, готовы к постоянному самосовершенствованию и заряжены на результат! За период работы каждого из нас на канале было создано немало крутых промокампаний для сериалов, проектов студии «Квартал 95», реалити, художественных фильмов украинского производства, любимых шоу – «Голос країни», «Танці з зірками», «Світ навиворіт» и многих других, однако 2020 стал особенным. Промо к 25-летию канала и проекту «Танці з зірками» мы снимали в условиях карантина, что стало для нас настоящим вызовом. Неоднократно переносились даты съемок, а вся подготовка проходила в онлайн-режиме, поэтому организовать процесс было непросто. Охватывали очень странные и тревожные ощущения, когда ты идешь по площадке, а вокруг считают количество людей, все носят маски и перчатки, когда на улице температура +30. Казалось, что мы герои фантастического фильма о будущем, который просматривали в детстве. Несмотря на все, эти вызовы мы успешно преодолели: праздничные промо попали в эфир, Digital и наружную рекламу, а первый выпуск «Танців із зірками» собрал долю 19,5 по аудитории 18-54 (50+), с чем я поздравляю всех причастных! Помню времена, когда эфирный анонс по своему усмотрению делал сам режиссер, не было стратегии продвижения проекта и понимания аудитории. Он сам придумывал идею, снимал или монтировал ролик, подбирал музыку, сводил звук, проверял технические параметры и отдавал материалы в эфир. Сейчас это слаженная работа огромной команды, лучшей в своем роде. Сейчас мы продолжаем активно работать над развитием бренда «1+1». Это история не одного года, а игра на перспективу. Это тщательная и системная работа, в которую вовлечены много разных людей. В «1+1», кстати, узнаваемые музыкальный джингл и слоган канала. И мы этим гордимся! Через 5-10-15 лет вижу канал динамичным, современным, красивым, удобным и с талантливой командой – семьей «1+1»!

Ольга Гудзь, руководитель управления PR телеканала «1+1», о задачах команды, вызовах современного телевидения, работе с высокотехнологичными продуктами и потрясающих PR-кейсах.

Сегодня команда управления PR «1+1» – это три направления: отдел продвижения звезд, отдел продвижения информационно-развлекательных проектов и Digital. SMM. За них ответственны наши сильные менеджеры – Люда Михно, Марина Мельничук, Светлана Тищенко и их команды. Кроме того, что это настоящие профессионалы, с ними легко и надежно, у нас уже наработан четкий ритм сотрудничества и мы понимаем друг друга с полуслова.

Горжусь тем, какой большой объем работы выполняет каждый ежедневно, ведь мы первые среди телеканалов по всем из озвученных направлений. В частности, у нас больше охват по публикациям, известные ведущие и наиболее развиты соцсети. Если говорить о конкретных кейсах, этой весной, в период карантина, мы буквально за считанные дни реализовали благотворительный марафон «Ти не один», который имел целью сбор средств для помощи медикам в борьбе с COVID-19. Часть марафона была реализована эфирно, часть – внеэфирной кампанией, что позволило нам собрать более 2,5 млн грн. Мы связались с больницами Украины, узнали истории врачей, которые спасают жизни больных COVID-19, и рассказали о них в публикациях и соцсетях.

Наша задача – в дальнейшем удерживать лидерство на рынке по всем показателям и создавать наиболее яркие PR-кампании, о которых будет говорить вся страна и которые будут получать профессиональные награды. Также сейчас добавился и новый вызов – мы работаем над тем, чтобы наши соцсети были не только самыми большими по охвату, но и эффективно и уместно «монетизированны».

Мы имеем дело со всеми эфирными продуктами канала, а их за время моей работы на «Плюсах» было много. Это и «перезагрузка» «Голосу країни», и возвращение легендарных «Танців з зірками» с нашим #танціззіркамиchallenge, который заполонил соцсети, и празднование 20 лет ТСН, и поддержка документального цикла «Україна. Повернення своєї історії», и наши сериалы. Сейчас работаем над проектом «Маскарад», который выйдет на «1+1» этой осенью. Например, мы устроили прогулки по городу наших удивительных персонажей – «Дракоша» гулял во Владимирском парке и катался на качелях, «Стрекоза» пила кофе в центре города и ходила на шопинг, и все это превратилось в онлайн-игру. И в то же время этой осенью мы знакомим зрителей с новой студией ТСН и кардинально новым образом Аллы Мазур.

Работа на канале – это калейдоскоп проектов и эмоций, людей, которые вдохновляют. И я никогда от этого не устаю.

Желаю «1+1» и в дальнейшем задавать тренды, быть смелым и благородным, оставаться со зрителем на одной волне и купаться в его любви.

Николай Алтухов, руководитель отдела дизайна телеканала «1+1», о новой «одежде» «1+1», создании контента, который видят все, и инновационных подходах в работе.

Команда, которая отвечает за дизайн «1+1» – это 20 крутых профи. Самое большое из направлений, над которым мы работаем, – оформление проектов. В частности, создание «одежды» для программ канала и наших Big Shows, open titles для сериальных продуктов, сезонных промокампаний, коммерческих проявлений – от этапа креатива до производства. Кроме этого, мы занимаемся и супервайзингом на съемках. Работы ооочень много. Второе направление – это ежедневное анонсирование. Наша команда поддерживает ежедневный эфир, создает упаковки для анонсов программ, производит плашки для продуктов канала. Когда запускается сезон, у нас очень жарко (улыбается). Третье – это off air, то есть вся внеэфирная графика канала. Это внешние печатные кампании, вся представительская продукция канала, мерчендайзинг, разработка логотипа для продуктов канала. Кроме канала «1+1», команда занимается созданием дизайнов для холдинга 1+1 media, а это важное репутационное направление. Четвертое — это направление постпродакшена и VFX. Название говорит само за себя. Если коротко, то это супервайзинг на съемках. Например, дальнейшая интеграция объектов в сцену, сложные симуляции частиц и динамики, кеинг хромакея.

По сравнению с прошлыми годами, количество работы и вызовов, которые нас ждали, резко возросло. Мы сделали ребрендинг канала «1+1», для ТСН, 1+1 media и Высшей Школы Media&Production. Запустили несколько Big Shows с обновленной «одеждой», разработали стилистику для многих имиджевых проектов группы. Это очень большие объемы работы, которые мы выполнили в сжатые сроки, еще и в условиях карантина, когда большинство коллектива работает удаленно. Если сравнивать в цифрах, то, например, за январь-август 2019 мы выполнили 740 задач, а за аналогичный период 2020 – 1443 задачи.

Есть немало проектов и инновационных подходов, которыми я горжусь. Например, для промокампании 25-летия «1+1» мы рискнули и первыми в Украине снимали в комнате с экранами для симуляции виртуальных локаций, используя технологию Unreal Engine + Follower. Это был очень интересный опыт.

Важным событием для нас всех стал ребрендинг «1+1» по случаю юбилея. В основе концепта лежит «бесшовность» и «многослойность» нашего контента.

Для зрителя это выглядит как постоянное перемещение по эфиру через различные наши продукты и жанры. Содействует этому и «плюсик» с лого, который стал навигатором эфира и помогает считывать нужную и важную для зрителя информацию.

Также мы придумали динамические фоны, состоящие из букв, и автоматически генерируются из названия продукта. Это позволяет нам постоянно обновляться.

В общем дизайн стал более динамичным и современным, понятным и удобным для зрителя.

«1+1» для меня это, прежде всего, возможность развиваться, делать классный продукт, который видят все, возможность конкурировать на рынке. Это самый крутой и самый профессиональный коллектив, которым я горжусь. Спасибо каждому члену нашей команды и спасибо Наталии Вовк, которая является для нас всех настоящим наставником.

Элина Гамеева, креативный директор отдела промо, о процессе генерирования идей, подготовке к съемкам и катарсисе после их завершения.

Я пришла на «1+1» совсем маленькой, но очень смелой девочкой. Горжусь, что именно «Плюсы» помогли мне стать молодым креативным директором, который может воплощать свои идеи и постоянно учиться новому.

Есть несколько любимых проектов за последнее время – это наша новогодняя кампания, которая вышла теплой, уютной и непохожей на предыдущие. Но, безусловно, кампания к 25-летию канала – это большая гордость, в первую очередь, за команду. Все рабочие процессы решались в условиях карантина. Поддерживать дух креатива в ZOOMi – сложный процесс, особенно на этапах доработки, внесения комментариев и поправок. И, конечно, именно съемки с использованием новой для Украины технологии – тоже серьезный челлендж. Это был большой вызов на всех этапах, с которым мы справились на отлично, и я благодарна каждому, кто стоял за этой большой красивой работой.

Чаще всего работу над масштабными проектами мы разбиваем на несколько этапов, чтобы в разработке креатива приняло участие как можно больше людей.

Когда мы работаем над большим запуском, в креативе может участвовать практически весь отдел: копирайтеры, режиссеры, дизайнеры и даже бренд-менеджеры, потому что классная идея может родиться у кого угодно. Главное, чтобы было кому ее подхватить и развить. Мы проводим брейншторм команд, иногда для этого выезжаем из офиса, креативим на природе и в непринужденной атмосфере – это всегда залог хорошей и свежей идеи.

Далее команды подробно работают над идеями, которые «выжили», а после финального определения единого концепта над реализацией идеи работает команда, которая ее предложила.

Любимый этап в работе – конечно, съемки. Когда на рассвете ты едешь в павильон и понимаешь, что сегодня день Х и сегодня решится все. Это такая эссенция всей подготовки, когда проблемы и вопросы нужно решать еще быстрее и еще увереннее, в бешеном темпе. Я воспринимаю съемки, как летний лагерь, когда ты быстро проживаешь маленькую жизнь. И, безусловно, завершение каждого съемки – это момент катарсиса. Ты возвращаешься домой, часто на следующем рассвете, опустошен, но очень счастлив. А завтра монтаж – и все начинается заново.

Сергей Могилевский, брендвойс телеканала «1+1» и продюсер по творческим вопросам, о проектах, которые удивляют весь мир, важности эмоций и о том, почему ни один другой канал не может сравниться с «1+1».

Моя команда на «Плюсах» занимается дубляжом и адаптацией контента, а это около 300 профессионалов. Весь иноязычный продукт, который закупает компания, проходит через нас. Кроме этого, мы обеспечиваем музыкальное сопровождение «Голосу країни», «Танців з зірками», «Маскараду» и других шоу. Так, на прямом эфире «Голоса страны» работает оркестр из 20 человек и хор, которые в тандеме создают невероятное звучание.

Кроме этого, уже на протяжении нескольких лет я являюсь брендвойсом «1+1». Иногда коллеги в шутку говорят, что мой голос знает каждый второй украинец, но я остаюсь непубличной особой. Социальные сети, интервью и публичная деятельность – не обо мне, я предпочитаю оставаться в тени и просто выполнять свою работу.

На «Плюсы» я пришел 12 лет назад, и за это время все процессы, подход к реализации идей и принятие решений кардинально изменились. Конечно, к лучшему.

Еще 6 лет назад мы не имели большого офиса, который мог бы собрать всю команду. Если нужно было решать вопрос с коллегами из других отделов, – приходилось объехать полгорода, чтобы провести встречу, и потратить на это кучу времени. Сейчас все иначе. Изменения коснулись и команды – к нам пришло много крутых молодых специалистов, с новым взглядом на креатив и ценными идеями. Это помогает нам постоянно поражать и быть №1 на рынке!

«1+1» всегда был и остается каналом, который стремительно развивается и идет в ногу со временем. Снизить свой творческий потенциал – никогда! Особенно это касается Big Shows, в направлении интертеймента нам вообще нет равных. Ни один другой канал не может соперничать с «Плюсами» в техническом, технологическом и идейном планах. Мы держим очень высокий уровень не только в Украине, но и за рубежом. Коллеги из других стран часто удивляются, как нам удается выдавать такой качественный продукт и каждый раз находить новые подходы и «фишки».

Другая важная составляющая – эмоции, которые мы дарим зрителю. Это в нашем деле самое главное. Если человек заплакал или засмеялся – мы все сделали правильно. Хуже всего – это когда человеку безразлично.

Мои любимые проекты – это «Сніданок з 1+1», который в течение всего времени существования остается любимым утренним шоу украинцев, и Big Entertainment Shows, которые всегда выдают огромные рейтинги. Но прежде всего «1+1» – это команда, которая работает, вдохновляет и прыгает выше головы.

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Фото: «1+1»

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