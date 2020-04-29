Представители креативных индустрий написали открытое письмо в Наблюдательный совет

Представители креативных индустрий обратились к председателю Наблюдательного совета Натану Щаранскому с открытым письмом относительно Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».

«Телекритика» публикует полный текст письма.

«В эти дни в Украине происходит острая дискуссия вокруг концепции Мемориала нынешнего художественного руководителя Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Ильи Хржановского и его предыдущих проектов.

В конце 2019 господин Хржановский был назначен художественным руководителем Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр». Однако, по свидетельству сотрудников, де-факто его работа в Мемориале началась еще ранней осенью. С тех пор политика Мемориала претерпела радикальные изменения. Так, 30 сентября 2019 в письме с подписью тогдашнего генерального директора Мемориала Геннадия Вербиленко членам Общественного совета Мемориала было сообщено о роспуске Совета без объяснения причин. Вскоре проект оставили Геннадий Вербиленко, исполнительная директор мемориала Яна Баринова и значительная часть команды. Надо отметить, что предыдущая команда провела достаточно много для выработки концепции Мемориала и ее работа получила высокую оценку международных экспертов. Несмотря на декларируемую новым художественным руководителем политику прозрачности в деятельности учреждения, публично такие кадровые решения стейкхолдеров не были объяснены.

23 апреля 2020 Карел Беркгоф, главный историк Мемориала с февраля 2017 по январь 2020, заявил о невозможности дальнейшей международной поддержки Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» по этическим соображениям. Он сослался на драматические изменения в институтах, которые начались после назначения Хржановского, и особенно резко высказался по предложенным им методам мемориализации трагедии Бабьего Яра. Среди них – построение «психометрических алгоритмов», участие в экспериментах, «в которых посетители оказываются, в частности, в роли жертв, коллаборационистов, нацистов и военнопленных, которых заставляли сжигать трупы» и другие. Карел Беркгоф назвал предложения Хржановского антинаучными и нарушающими Международный устав мемориальных музеев (International Memorial Museums Charter).

27 апреля было обнародовано адресованное дирекции Мемориала еще осенью 2019 письмо руководителя Группы развития основной экспозиции (Core Exhibition Development Group) Дитера Богнера, в котором он резко критикует представленную Хржановским концепцию Мемориала как такую, что провоцирует шоковый опыт, а не памятование и рассуждения и называет ее «Холокост-Дисней». Господин Богнер также отмечает несоответствие методов назначения Хржановского заявленным принципам прозрачности и по этическим соображениям отказывается от дальнейшего сотрудничества с Мемориалом.

В этот же день концепцию господина Хржановского, опубликовал сайт «Историческая правда». Эти материалы вызвали волну дискуссий и критики в среде профессионалов и широкой общественности. Общая оценка сводится к тому, что предложенные формы иммерсивного привлечения к реконструированной инструментами VR действительности Холокоста, геймизации смерти, использование приемов социальной инженерии, в частности, запрещенных к воспроизведению Стэнфордского тюремного эксперимента и Эксперимента Милгрэма, не имеют ничего общего с чествованием памяти жертв Холокоста. По нашему глубокому убеждению, мемориалы Холокоста призваны предотвращать возникновение в будущем тех моральных выборов, перед которыми возникали его жертвы. Симулировать ситуации подобного выбора – недопустимо.

К сожалению, дирекция Мемориала сих пор не обнародовала контроверсийной концепции Хржановского, а Наблюдательный совет мемориала не высказала публично свою позицию относительно обвинений в нарушении прав человека в предыдущем проекте Хржановского — «Дау», который вызвал широкий общественный резонанс.

В частности автора «Дау» обвиняют в нарушениях во время работы правам человека, трудового законодательства, вероятном насилии над детьми, причинении телесного вреда, унижении и сексуальных домогательствах. Критики проекта ставят под сомнение наличие реального информированного согласия взрослых участников.

Сторонники проекта (и сам автор) отмечают широкий международный резонанс и даже успех «Дау», в частности, присуждении одного из главных призов Берлинского международного кинофестиваля фильму «Дау. Наташа», минуя, однако, скандал, которым сопровождался ее показ в Берлине. Французская и немецкая пресса в 2019-2020 годах неоднозначно отреагировала на проект и критиковала автора за сцены несимулированного насилия и проявления расизма, и поставила под сомнение этичность творческого метода Хржановского.

Господин Хржановский не скрывает факт сотрудничества в проектах «Дау» с российским экстремистом Максимом Марцинкевичем (по прозвищу «Тесак») и его группой. Марцинкевич – основатель гомофобского движения «Оккупай-педофиляй», пропагандист идей национал-социализма, расизма и антисемитизма.

22 апреля 2020 на официальном сайте Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» появилось официальное заявление учреждения, в котором, в частности, говорится: «Мы не можем давать профессиональную оценку этим фильмам и методам и приемам, по которым они созданы». Это заявление, как нам кажется, противоречит ценностям, которые отстаивает Мемориал (свобода и достоинство человека, его жизни и его права), поскольку речь идет о пренебрежении человеческим достоинством, инструментализации человека, сотрудничестве с неонацистами. Отсутствие реакции на неоднозначные концепции и публичные акции руководителя дискредитирует институцию, ставит под сомнение ее приверженность заявленной миссии и задачам, среди которых – «привлечь внимание общества к угрозам тоталитарной, экстремистской, нацистской и расистской идеологии, поддерживая при этом культурные, этнические, религиозные и социальные различия ».

Мы считаем невозможным игнорировать неоднократно озвученные намерения господина Хржановского перенести апробированные в ходе работы над проектом «Дау» методы (некоторыми специалистами расцениваемые как методы социальной инженерии) на чувствительную сферу коммеморации трагедии Холокоста.

Мы считаем также недопустимыми непрозрачность управленческих решений и отсутствие подотчетности институции общественности. Создание Мемориала «Бабий Яр» – общее дело Благотворительного фонда Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», украинской власти, международных стейкхолдеров и украинского общества. Благотворительные пожертвования, пусть щедрые, не должны превращать Мемориал в частное дело и не дают права на волюнтаристские решения. Международная организация, проповедующая ценности открытого общества и задающая этические стандарты, должна действовать открыто.

Репутационные потери, нанесенные Мемориалу вследствие назначения господина Хржановского художественным руководителем, разрушают результаты работы предыдущих трех лет и ставят институцию на грани международного скандала.

Призываем Наблюдательный совет освободить господина Хржановского с должности художественного руководителя Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» и возобновить деятельность Общественного совета Мемориала как независимого органа координации с общественностью».

Среди подписантов – Зураб Аласания, Юлия Синькевич, Ирэна Карпа, Сергей Жадан, Ирина Цилык, Владимир Тихий, Татьяна Пушнова и другие.

Напомним, недавно в сети появились кадры из фильма российского режиссера и художественного руководителя Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Ильи Хржановского под названием «Дау. Дегенерация» с насилием в отношении младенцев. По предварительной информации, дети в кадре – из Харьковского дома ребенка. Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба подал заявление в полицию по данному факту, и прокуратура открыла уголовное производство в отношении возможных пыток над младенцами во время съемок.

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!