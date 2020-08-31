«Орел и Решка» переезжает на Новый канал

Шоу «Орел и Решка» существует девять лет. Начиная с этой осени этот известный проект будет выходить на Новом канале. Об этом сообщает пресс-служба «Нового».

«Приключения и путешествия — ценности, близкие нашей аудитории, – прокомментировала генеральный директор Нового канала Ольга Задорожная. – Не первый год в эфире выходит «Le Маршрутка», где Леся Никитюк проводит тревел-исследования областей Украины. «Заробітчани» трансформировались в азартно-приключенческое реалити «У кого больше?», в котором ведущие ищут невероятные работы в Азии и Африке на спор. И, конечно, абсолютно логичным стало появление у нас известного украинского тревел-шоу «Орел и Решка».

Новый канал подхватил два сезона проекта на моменте съемок. Часть выпусков, к примеру, в Македонии и Турции, уже отсняли.

В день премьеры, 26 сентября, зрители увидят сразу два выпуска из двух новых сезонов – «Орел и Решка. Чудеса света» и «Орел и Решка. Девчачий сезон». А в последующие недели в эфире выпуски из каждого сезона будут чередоваться.

«Ведущим «Орел и Решка. Чудеса света» Антону Зайцеву и Василисе Хвостовой по-прежнему есть чем удивить, – говорит генеральный продюсер шоу Лена Синельникова. – Они раскроют чудеса Турции, Хорватии, Мексики, Доминиканы и других стран, посткарантинного открытия которых все очень ждут. Побывают в одном из главных Insta-мест в мире – Каппадокии, покорят величественную гору Арарат, поплавают в колодцах племен Майя, узнают все о загадочном Медном каньоне и оценят райские пляжи Доминиканы».

«Девчачий сезон» зрители увидят впервые. Его будут вести Настя Ивлеева и Юля Коваль.

«Наши подружки отправляются покорять горы в Албании и фантастическое море в Черногории, – говорит Лена Синельникова. – Познакомятся с достопримечательностями Сербии и впервые за все сезоны «Орла и Решки» посетят Македонию. Девчата будут нежиться на райских пляжах Мальдив и исследовать дикую природу на сафари в Танзании».

Напомним, 27 августа на Новом канале стартовал десятый сезон проекта «Хто зверху?».

Читайте также:

Фото: Новый канал

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!