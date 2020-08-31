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«ПлюсПлюс» объявил сентябрьские премьеры

от Telekritika
От Telekritika 191
Главная Новости «ПлюсПлюс» объявил сентябрьские премьеры

Зрители увидят мультфильмы «Щенячий патруль-6», «Мопсики-приятели» и «Суперигрушки».

Канал «ПлюсПлюс» подготовил для своих зрителей несколько премьер, которые зрители увидят в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Мультфильм «Суперигрушки» от создателей мультсериала «Леди Баг и Супер Кот» рассказывает о приключениях мальчика Акселя, который может трансформироваться в супергероя со сверхспособностями. Премьера состоится 1 сентября в 20:00.

Мультсериал «Щенячий патруль» рассказывает о приключениях 12-летнего мальчика Райдера, который организовал отважную команду спасателей. Под его руководством – отряд из семи щенков. «Щенячий патруль-6» в эфире канала будут транслировать с 15 сентября в 15:00.

Мультсериал «Мопсики-приятели» стартует на канале в сентябре с первого сезона. Он расскажет о мопсиках Бинго и Ролли, которые путешествуют по миру, исследуют новые места, интересуются культурой и традициями других стран.

Напомним, 4 августа каналу «ПлюсПлюс» исполнилось восемь лет.

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Фото: 1+1 media

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