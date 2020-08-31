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Журналист ТСН Константин Грубич заразился коронавирусом

от Telekritika
От Telekritika 330
Главная Новости Журналист ТСН Константин Грубич заразился коронавирусом

Вместе с ним заболела жена.

Журналист программы ТСН Константин Грубич сообщил в Facebook о том, что заразился коронавирусом.

«Идея сделать тест возникла как перестраховка перед выходом на работу после отпуска. В течение поездки на Шацкие озера в нашей семье произошла, как нам думалось, простуда – у каждого по своему сценарию», — написал он.

У дочери четыре дня сильно болело горло, был насморк; у жены болело горло, температура поднялась до 38,2, наблюдалась головная боль, кашель; сын начал кашлять, но температуры не было, затем проявился конъюнктивит, болела голова. «Мне два вечера было плохо: температура была не выше 37,2, кашля не было, голова болела и спину ломило. Словом, мы решили – ОРВИ, потому что перепады ночной и дневной температур на Свитязе достигали 20 градусов. Лечились по-походному: пили чай, сбивали температуру, и через несколько дней все прошло. Вроде бы», — сообщил Грубич.

В Киеве повторно затемпературила жена, несколько дней ей было очень плохо; у сына усилились кашель и воспаление глаз. «Зная, что завтра на работу, мы с дочкой воспользовались страховкой и сдали ПЦР-тесты. Результаты получили разные: Влада не имеет коронавируса, я – наоборот», — отметил журналист, подчеркнув, что перед коллегами его совесть чиста: на летучку к ним он не пошел и никого не заразил. Также заражение диагностировали у супруги журналиста.

Напомним, на прошлой неделе ведущий канала ZIK Вадим Герасимович заразился коронавирусом.

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Фото: Facebook Константина Грубича

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