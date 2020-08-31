«Вікна-новини» покажут спецпроект в честь своего юбилея

4 сентября программа «Вікна-новини» на канале СТБ отметит 25 лет со дня первого выхода в эфир. В честь юбилея в понедельник 31 августа стартует четырехсерийный спецпроект «Вікна-25» корреспондента Дмитрия Литвиненко. Телезрители увидят, как начиналась история программы и все значимые этапы в формировании «Вікон». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Мы поговорим о «Вікнах», как о проекции общества. На первом этапе – «постсовковое». Потом – бурные 90-ые, подростковое время, время возможностей и заниженной ответственности. Третий этап – оптимистическое общество, которое почувствовало силу и, кажется, проломило «совок». Но заканчивается трагедией. Четвертый этап – общество снова ищет себя. Ну и сейчас у нас идет пятый этап», – рассказывает автор спецпроекта.

Этапы становления «Вікон», по мнению авторов проекта, выглядят так. Первый – 1995–1997 годы: создание первых независимых коммерческих новостей, к которым общество еще не привыкло, ведь ранее вся важная информация поступала из Останкино и на русском языке. Независимым новостям, да еще и из Киева, нужно сильно постараться, чтобы заслужить доверие зрителей. Звезды первой серии: Елена Фроляк, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Мыкола Вересень, Виталий Портников.

Второй этап — «Вікна» 1998–2004 годов. В журналистскую профессию приходят 19-летние, которые в 22 года уже становятся звездами. Происходит разрушение журналистского нимба: упрощение языка, игнорирование старых стандартов, время творческой свободы. Появляются до десяти разных проектов: «Вікна. Кримінал», «Вікна. Спорт», «Вікна. Бізнес» и «Вікна. Столиця». Звезды второй серии: Егор Чечеринда, Артем Шевченко, Сергей Швец, Виктор Кабак, Наталия Соколенко, Ольга Червакова, Владимир Бородянский.

Третий этап «Вікна» 2004–2011 годов, период «капитального ремонта» программы. Все параллельные проекты закрылись. «Вікна» приступили к поиску своего особенного пути к зрителю. Программе стали свойственны ирония и юмор. Слоган этой эпохи: «Все набагато цікавіше». «Вікна» откровенно акцентируют внимание на недочетах власти и отличаются нестандартной подачей. Звезды третьей серии: Владимир Бородянский, Алексей Мустафин, Сергей Андрушко, Ольга Червакова, Наталия Соколенко.

Четвертый этап — «Вікна» 2012–2018 годов. Слоган меняется — «Можливо все». Начинается эпоха постправды, журналисты становятся экспертами. Звезды четвертой серии: Владимир Бородянский, Борис Сачалко, Ирина Заславец, Ольга Кучер, Татьяна Высоцкая.

«То, что вы видите в эфире сейчас, – это и есть пятая серия. И я еще не знаю, как эта история закончится», – говорит Дмитрий Литвиненко.

Спецпроект «Вікна-25» будет выходить с 31 августа по 3 сентября в 17:30 и 22:00 на СТБ.

Напомним, ранее стало известно, что в осеннем сезоне телеканал СТБ покажет премьеры новых проектов, а также вернет в эфир те, которые были приостановлены.

Читайте также:

Фото: СТБ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!