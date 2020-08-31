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В Крыму вновь прошли обыски у крымских татар

от Telekritika
От Telekritika 388
Главная Новости В Крыму вновь прошли обыски у крымских татар

Задержаны четыре человека, в том числе журналист.

Утром 31 августа в Крыму прошли обыски в домах крымских татар. Об этом сообщает «Крымская солидарность».

Обыски прошли в селе Разливы Нижнегорского района в доме журналиста «Крымской солидарности», корреспондента «Грани.ру» Айдера Кадырова, в поселке Советский – в доме Энвера Топчи, в Судаке силовики пришли к активисту, муэдзину мечети Ридвану Умерову, в Солнечной Долине – к активисту Айдеру Аблякимову.

Всех четверых крымских татар задержали и отвезли в Управление ФСБ в Симферополе.

Напомним, российский суд отказал в условно-досрочном освобождении крымскому блогеру.

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Фото: «Крымская солидарность»

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