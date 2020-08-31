В Крыму вновь прошли обыски у крымских татар

Утром 31 августа в Крыму прошли обыски в домах крымских татар. Об этом сообщает «Крымская солидарность».
Обыски прошли в селе Разливы Нижнегорского района в доме журналиста «Крымской солидарности», корреспондента «Грани.ру» Айдера Кадырова, в поселке Советский – в доме Энвера Топчи, в Судаке силовики пришли к активисту, муэдзину мечети Ридвану Умерову, в Солнечной Долине – к активисту Айдеру Аблякимову.
Всех четверых крымских татар задержали и отвезли в Управление ФСБ в Симферополе.
Напомним, российский суд отказал в условно-досрочном освобождении крымскому блогеру.
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Фото: «Крымская солидарность»
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