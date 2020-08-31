В розыск объявили подозреваемых в поджоге машины «Схем»

Полиция объявила в розыск подозреваемых в поджоге автомобиля программы «Схемы» на «Радио Свобода». Об этом сообщил в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

«Разыскиваем двух «джентльменов» за организацию поджога машины… Это в дополнение к ранее арестованному Броварским судом», — написал Небитов.

Он отметил, что скоро суд изберет меру пресечения подозреваемым и подчеркнул, что надеется на арест.

«Журналистам не составит труда установить, к каким группам относились эти мужчины, в каких акциях они принимали участие и какие «СМИ» очень активно освещали их деятельность, — написал полицейский. — Устанавливаем заказчиков. И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом, путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей».

Напомним, ночью 16 августа неизвестные сожгли автомобиль редакции программы «Схемы» (проект «Радио Свобода»).

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Фото: Facebook-страница Андрея Небитова

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