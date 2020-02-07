Нацсовет провалил два голосования по радиостанции «Прямой FM»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 6 февраля рассмотрел результаты плановой выездной проверки радиостанции «Прямой FM» (ООО «Телеканал Прямой») по лицензии на FM-радиовещание в 6 населенных пунктах в 4 областях Украины. Радиостанция не запустила вещание на двух из шести частотах. Члены регулятора провалили два голосования – по аннулированию лицензии и вынесению предупреждения. Таким образом, вопрос был перенесен на неопределенный срок.

Проект решения готовил член Нацсовета Юрий Зиневич по результатам плановой проверки радиостанции «Прямой FM», связанной с первым годом деятельности. Радиостанция «Прямой FM» (ООО «ТК «Прямий») 9 ноября 2018-го получила лицензию на FM-вещание на следующие 6 частот: Белая Церковь (98,8 МГц) и Переяслав (107,7 МГц) Киевской области; Павлоград (91,1 МГц) и Марганец (91,5 МГц) Днепропетровской области; Мелитополь Запорожской области (102,2 МГц) и Лубны Полтавской области (104 МГц). Лицензия была выдана после того, как радиостанция в начале октября 2018-го победила в конкурсе регулятора. Во время проверки на основании мониторинга от 3 и 5 декабря регулятор зафиксировал отсутствие вещания на двух частотах – в Марганце и Лубнах. 17 декабря регулятор составил акт проверки, который зафиксировал отсутствие вещания на двух частотах. За день до этого – 16 декабря, «Прямой FM» подал в регулятор заявление об изъятии лицензии двух частот, на которых радиостанция не начала вещание.

Радиостанцию представлял юрист «Юримекс» Юрий Крайняк. Он упрекнул Нацсовет в том, что регулятор не рассмотрел заявление об изъятии частот, хотя должен был сделать это в течение месяца. И.о. главы Нацсовета Ольга Герасимьюк заверила, что «Прямой FM» подал это заявление когда присходила проверка и это было сделано более чем через месяц после даты, к которой он должен был запустить вещание (до 9 ноября). Юрий Крайняк считает, что Нацсовет должен был выдать радиостанции отдельные лицензии по каждой из шести частот, поскольку регулятор принимал отдельные, а не «пакетные» решения по каждой частоте. Регулятор же решил все шесть частот объединить в одну лицензию (хотя это стандартная практика регулятора). В заявлении о переоформлении лицензии радиостанция просит изъять Марганец Днепропетровской области и Лубны Полтавской области.

Юрий Зиневич отметил, что радиостанция изначально была согласна с «объединенной» лицензией и просрочила с подачей заявки об исключении ненужных частот больше чем на месяц. Поэтому предложил аннулировать лицензию на вещание в связи с отсутствием предусмотренного лицензией вещания в течение года со дня получения лицензии. «Лицензиат не воспользовался правом начать вещание в течение года, что является основанием для аннулирования лицензии на вещание. Лицензиат не воспользовался правом в течение года обратиться в Национальный совет с заявлением о переоформлении лицензии с просьбой исключить частоты, на которых вещание не осуществляется», – сообщил он.

Директор по развитию сети вещания Александр Гальвас рассказал, с какими трудностями столкнулась радиостанция в двух городах – там нет объектов Концерна РРТ, который записан в лицензии оператором телекоммуникаций. В одном из городов нужно устанавливать башню, проводить электроснабжения, коммуникации, чего вещатель делать не хочет. Хотя до этого хотел перенести вещание в другие места, но не смог получить вовремя выводов «Украинский государственный центр радиочастот», поскольку перенос должен согласовать Генштаб.

Член Нацсовета Олег Черныш акцентирует на том, что законодательство не предусматривает принятия другого решения, кроме как аннулирования лицензии, радиостанция не предупреждала Нацсовет о технических трудностях с задержкой старта вещания. «Вижу большую безответственность руководства компании, которое подвело своих акционеров», – добавил чиновник.

Член Нацсовета Александр Ильяшенко фактически поддерживает радиостанцию – он видет только одно нарушение: «Должен восторжествовать здравый смысл. Я вижу нарушение лишь в опоздании с подачей заявления на месяц и шесть дней». Это, в понимании чиновника, тянет на предупреждение.

Поддерживал «Прямой ФМ» также член Нацсовета Сергей Костинский. Сначала он указал на подобный случай с незапуском в течении года радиостанции «Аккерман» из Белгорода-Днестровского – она получила предупреждение. Позже просил рассмотреть вопрос «Прямого ФМ» со «Слобожанской ФМ» (вопрос также стоял в повестке 6 февраля). Проект решения по последней предусматривал предупреждения (в ходе дискуссии оказалось, что радиостанция, в отличии от «Прямого ФМ», постоянно информировала Нацсовет о трудности с запуском). Также Сергей Костинский не доволен, что проект решения готовил Юрий Зиневич, поскольку вопросами проверок занимается именно он. Костинский также считает, что члены ведомства специально пытались вынести рассмотрение вопроса на 31 января, «когда не все члены Национального совета могли участвовать» (Костинский был в отпуске, а Фещук – на больничном). Юрий Зиневич напомнил коллеге, что отсутствие отдельных членов не мешает проведению заседания при наличии кворума (5 членов).

На заседании присутствовали также посторонние лица: экс-нардеп «Народного фронта» Игорь Лапин, волонтер Мирослав Гай, народный депутат «Европейской солидарности» Николай Княжицкий и другие. Последний отметил, что Общественный вещатель также опаздывал со стартом вещания через год во многих городах, где получал частоты: «Это не значит, что надо аннулировать лицензии. Очевидно, там, где вещание ведется, приостанавливать действие лицензии будет нарушением свободы слова. Там, где речь не ведется, очевидно, можно прекратить действие».

В вопросе аннулирования лицензии членам ведомства не хватило одного голоса для результативного голосования: «за» голосовали Юрий Зиневич, Ольга Герасимьюк, Олег Черныш и Валентин Коваль. Последний считает, что «в случае непопулярных решений Нацсовета точку должен поставить суд». За предупреждения – трое: Сергей Костинский, Максим Оноприенко и Александр Ильяшенко. Ольга Герасимьюк предположила возможность вынесения вопроса, когда будут присутствовать все члены ведомства (отсутствовала Ульяна Фещук).

Кроме проблемной лицензии на вещание в 6 городах у радиостанции есть также отдельная лицензия на цифровое вещание в Киеве и отдельная лицензия на FM-вещание в Киеве. Лицензия на цифровое вещание DAB+ в Киеве досталась радиостанции после выигрыша в конкурсе 6 сентября 2018-го (радиостанция была единственным претендентом). Перед выборами, 4 апреля 2019-го, радиостанция получила частоту в FM-диапазоне Киева (также была единственным претендентом). 9 сентября 2019-го радиостанция сообщила, что начала вещание в Киеве в цифровом стандарте T-DAB, о старте FM-вещания не уведомлялось. Изначально Прямой канал хотел запустить общенациональную FM-сеть, для чего летом 2018 года просил Нацсовет заказать просчет 61 частоты в FM-диапазоне (в частности, Киев и 19 областных центров).

Отметим, что во время получения киевской FM-лицензии, в апреле 2019-го радиостанцию представлял ведущий новостей «Прямого» Александр Близнюк. Он сообщал, что будет ее руководителем. По концепции «Прямой FM» была названа «репортерской радиостанцией» – планировались стримы с мест событий, а также новости. Вещатель планировал запуститься за два-три месяца – до парламентских выборов и обещал развивать вещание по всей Украине – у радиостанции еще в апреле 2019-го были контракты с 40 журналистами в регионах и предварительные контракты с поставщиками для монтирования оборудования. Но сегодня, по факту, радиостанция ведет тестовое вещания – с опозданием в 2 часа транслирует нарезки из эфира телеканала «Прямой». Контент радиостанции 6 февраля не обсуждался – обсуждали только технический вопрос незапуска.

На сайте «Прямого» указано, что радиостанция осуществляет полноценное вещание: «С момента получения лицензии радиостанция развивалась и совершенствовалась. «Прямой FM» имеет прямые включения журналистов с мест происшествий, вечерние и утренние форматы, где есть гостевые студии. И это не звуковая версия канала, а отдельный радиоконтент. Аннулирование этой лицензии на вещание в шести городах лишит слушателей возможности быть в курсе всех важнейших событий. Кроме того, это отразится на развитии и информационном наполнении вещателя».

Отметим, в условный медиахолдинг вокруг телеканала «Прямой», кроме радиостанции, должны были войти также региональные каналы в Одессе и Харькове. Но 12 июля 2019-го по заявлению региональных сателлитов телеканала «Прямой» — «Одеса.1» и «Харків.1», Нацсовет аннулировал лицензии на местное цифровое вещание в регионах. Причины незапуска не сообщались.

Напомним, телеканал «Прямой» официально принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко. Реальным собственником «Прямого» в СМИ называли окружение пятого Президента Украины Петра Порошенко. 24 июня 2019-го Владимир Макеенко вместе с Петром Порошенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы канала. Она заняла должности директора и генпродюсера. Присутствие Порошенко тогда объяснялось его желанием «поблагодарить вещатель». 7 ноября у Макеенко проводили обыски из-за производства по уклонению от уплаты налогов при приобретении телеканала, который до этого СМИ связывали с Александром Януковичем. Канал заявил о давлении и наступлении на свободу слова. В «Евросолидарности» заявили, что за ситуацией стоят экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов и тогдашний руководитель ГБР Роман Труба. Порошенко тогда в очередной раз подчеркивал, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению канала.

Фото: pixabay

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