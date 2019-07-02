Концерн РРТ просит Зеленского разобраться с монополией «Зеонбуда»

Государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ) просит президента Владимира Зеленского рассмотреть вопрос об угрозах информационной безопасности, связанных с функционированием «Зеонбуда». Соответствующее письмо 27 июня было обнародовано на сайте предприятия. Текст письма был утвержден 25 июня решением членов правления компании и подписан главами региональных отделений предприятия.

Беспокойство КРРТ вызывает непрозрачная собственность компании, а также монопольные права на распространение цифрового эфирного сигнала украинских общенациональных каналов. «Компания имеет возможность выключить вещание в любой момент, что создает угрозу безопасности Украины», – говорится в сообщении.

По мнению представителей Концерна РРТ, именно под давлением «Зеонбуда» было выключено аналоговое телевидение. В документе также указано на манипулирование компанией «Зеонбуд» Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, который принял ряд решений по этому вопросу.

Также в обращении упоминается продление Нацсоветом цифровой лицензии компании «Эфир» («Етер») – «мобильному» сателлиту «Зеонбуда». «Примером пагубного влияния на Национальный совет является продление ей лицензии провайдера ООО «Етер» (стандарт DVB-H), компании близкой к «Зеонбуду», сроком на 10 лет. Еще в 2009 году застолблено большое количество частот под устарелую технологию, которая ни в Украине, ни в Европе не используется» – сказано в документе.

Правление предприятия обращает внимание президента на то, что дальнейшее функционирование Концерна РРТ непосредственно связано с производством цифрового телевидения. И вспоминает свое обращение в Нацсовет с просьбой провести конкурс для построения еще одной сети эфирного цифрового вещания, оператором которой будет КРРТ. Однако эти предложения не были приняты.

«Телекритика» обратилась в «Зеонбуде» с просьбой прокомментировать сообщение КРРТ.

Напомним, в апреле стало известно о том, что у «Зеонбуда» появилось 4 новых собственника: пять латвийцев заменили трех киприотов с долей владения 75%, остальные 25% остались за британцем.

Как сообщалось ранее, в январе между КРРТ и «Зеонбудом» возник конфликт из-за не подписания договора о сотрудничестве на 2019-й – компании не сошли в цене за предоставляемые Концерном РРТ услуги для «Зеонбуда». Из-за отсутствия договора с «Зеонбудом» на 2019-й, КРРТ грозился отключить эфирную цифру 18 марта – накануне президентских выборов. Компании должны были договорится о новых тарифах до 1 мая, но это не произошло, после чего стало известно о судебных исках компаний с целью подписания контракта на своих условиях.

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