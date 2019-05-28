👁 10 новых сериалов июня: чем вампир похож на медиамагната?

Расселл Кроу применит свои хулиганские замашки в роли скандального медиаменеджера, телесети затопят июнь неонуаром, а латиноамериканское ТВ будет снова завоевывать мировую аудиторию.

2 июня

«Страна рождества» (NOS4A2)

В ролях: Захари Куинто, Эшли Каммингс, Вирджиния Калл, Оулавюр Дарри Оулафссон, Эбон Мосс-Бакрак

Джо Хилл давно перерос дескриптор «сын Стивена Кинга»: своя фан-база у него уже имеется, а студии усердно работают локтями, когда дело касается экранизаций его книг. (Например, Netflix недавно увела из-под носа двух конкурентов права на адаптацию нового рассказа Хилла «Фавн».) «Страна рождества» (она же «Носферату») от AMC – экранизация романа 2013 года с любопытным твистом, добавленным к классической истории бессмертного вампира. Упырь по имени Чарли Мэнкс (нам одним чудятся ассоциации с 60-ми?) не пьет кровь, а ворует души детей, запирая их в «стране рождества», где все обязаны быть счастливы. Глядя на Захари Куинто в промо сериала, мы готовы сказать кощунственную по отношению к Мэтью Макконахи вещь: право, именно Куинто стоило сыграть Человека в черном в «Темной башне». Бороться со злодеем, причиняющим детям добро и наносящим им счастье, будет героиня Эшли Каммингс («Галлиполи»).

ООО «Вечная благодать» (Perpetual Grace, LTD)

В ролях: Джимми Симпсон, Бен Кингсли, Джеки Уивер, Луис Гусман, Дэймон Херриман

Первую порцию июньского неонуара в каждый дом принесет Epix. В режиссерском кресле умостился Стивен Конрад – человек, чьему перу принадлежат сценарии фильмов «Синоптик», «Повышение», «Тайная жизнь Уолтера Митти» и сериала «Патриот». Не удивляйтесь тому, что после послужного списка, состоящего почти целиком из комедий и драмеди, Конрад пришел к триллерам – трейлер дает понять, что в ООО «Вечная благодать» есть здоровая порция братьев Коэн. Начнем с того, что Бен Кингсли (серый кардинал английского ТВ и голос бесчисленных мультперсонажей, включая Багиру) играет пастора и криминального авторитета, который обильно пересыпает проповеди словом на букву F. Когда юный Джеймс (Джимми Симпсон) перейдет ему дорогу, отче примется совершать великое мщение наказаниями яростными – и что еще там обещал Джулс в «Криминальном чтиве».

7 июня

«Городские истории» (Armistead Maupin’s Tales of the City)

В ролях: Лора Линни, Олимпия Дукакис, Барбара Гэррик, Эллен Пейдж, Пол Гросс, Чарли Барнетт

Имя 75-летнего Амистеда Мопина, быть может, и не на слуху во всем мире (наш редактор до недавнего времени думал, что это какой-то второстепенный герой поттерианы), но в США и Британии вокруг него сложился небольшой устойчивый культ, особенно среди ЛГБТ-сообщества. Его серию романов «Городские истории» начали экранизировать в 1994 году, а теперь исполнительницы главных ролей Лора Линни и Олимпия Дукакис вернутся к своим персонажам на Netflix. Линни играет карьеристку по имени Мэри Энн, которая спустя 20 лет возвращается к своей семье – зализывать раны и преодолевать кризис среднего возраста. В этом ей помогут эксцентричные соседи – хиппи, «гроверы» и представители локального квир-комьюнити.

14 июня

«Джетт» (Jett)

В ролях: Карла Гуджино, Джанкарло Эспозито, Элена Анайя, Майкл Аронов

Карла у Джанкарло украла… в общем, что-то дорогое: Карла Гуджино, постепенно превращающаяся в полноценную звезду триллеров и хорроров («Игра Джеральда», «Призраки дома на холме») снова солирует в остросюжетном сериале. Гуджино играет элитную воровку Дэйзи по кличке Джетт: не успевает она в очередной раз выйти из тюрьмы, как дружки вынуждают ее пойти еще на одно дело. Шоураннером выступил супруг актрисы Себастьян Гуттьерес, который снял ее в большинстве своих полнометражек. Новинка выйдет на канале Cinemax, который в этом году удвоил усилия на ниве экшена – в этом году вышел снятый по заветам Брюса Ли «Воин» и стартуют «Банды Лондона» от создателя «Рейда» Гарета Эванса. В саундтреке уже который раз за год мы услышим звезду поколения Z Билли Айлиш.

«Страшилки» (Los Espookys)

В ролях: Бернардо Веласко, Кассандра Чангеротти, Ана Фабрега, Хулио Торрес, Фред Армисен

Для тех, кто соскучился по действительно оригинальным концептам, HBO подготовил изобретательную испаноязычную комедию о четверых любителях фильмов ужасов, которые решают заработать на своем увлечении – продавать что-то вроде иммерсивных хоррор-постановок. Например, госпожа посол просит их сымитировать свое похищение, и ребята «запирают» ее в проклятом зеркале. Судя по названиям серий, помимо зеркального лабиринта любителей пощекотать нервы ждут «Экзорцизм», «Проклятое наследство», «Морское чудовище», «Дурной сон» и «Лаборатория инопланетян». HBO Latin America в последние годы сильно отставал от контента Netflix, рассчитанного на аналогичную аудиторию, но за счет участия ветерана Saturday Night Live Фреда Армисена проект потенциально может завоевать и международных зрителей.

«Слишком стар, чтобы умереть молодым» (Too Old to Die Young)

В ролях: Майлз Теллер, Джон Хоукс, Джена Мэлоун, Аугусто Агилера

Полицейские и наркобароны плавают в цветных огнях, словно в сиропе: это не неожиданный финал техно-вечеринки, а промо долгожданного сериала Николаса Виндинга Рефна («Драйв»). Хотя режиссер обзавелся собственной стриминговой платформой, показывают там лишь малоизвестные жемчужины старого кино, а заказать ему десятисерийную историю об американском подполье вздумалось компании Amazon, так что готовимся ловить неонуар именно на этой площадке. «Слишком стар…» расскажет историю о полицейском (Майлз Теллер из «Парней со стволами»), которого жажда мести и движения рефновской гипнотической камеры затягивают в мир японских мафиози, русских бандитов и мексиканских пушеров. В написании сценария Рефну аккомпанировал автор комиксов Эд Брубакер, так что не удивляйтесь, если в Теллере проснется Сорвиголова (ну, или по старой памяти – Мистер Фантастик).

16 июня

«Город на холме» (City on a Hill)

В ролях: Кевин Бэйкон, Джонатан Такер, Марк О’Брайен, Аманда Клейтон, Элдис Ходж

Среди вариаций современного нуара (длиннющие названия серий включены в цену!) в июне будет и такая – сериал Showtime, снятый по оригинальной идее отставного Бэтмена Бена Аффлека. (Лучший друг Мэтт Дэймон числится среди исполнительных продюсеров.) Лихие бостонские 90-е столкнули окружного прокурора (Ходж) с коррумпированным экс-сотрудником ФБР (Бэйкон). У них под носом действует банда братьев-грабителей, но правда ли это циничные и беспринципные чудовища, или же беда в системе? Сериал – это художественное осмысление так называемого «Бостонского чуда» (или «Бостонского перемирия») – реформы правоохранительной системы, в рамках которой городу удалось урегулировать ситуацию с оружием, попадавшим в основном в руки неблагополучной молодежи.

«Эйфория» (Euphoria)

Не удивляйтесь тому, что трейлер сериала со столь простой концепцией (подростковая драма о школьниках, открывающих для себя прелести и пакости соцсетей, отношений и вечеринок) собрал целых 5 млн просмотров: как-никак, музыку в данном случае заказывает HBO, а танцует влиятельнейшая A24 Television. Кроме того, здесь в приземленной роли разминается перед «Дюной» любимица поколения Z Зендая. У каждого из героев есть свое слабое место или проблема: ее персонаж лечится от наркотической зависимости, в то время как ровесники страдают от неконтролируемых приступов гнева, трудностей в новом коллективе, сплетен окружающих и собственной избыточной сексуальности. Другими словами, представьте себе шикарную западную «Школу» с Дрейком в продюсерах.

30 июня

«Ладья» (The Rook)

В ролях: Эмма Гринвелл, Пола Паттон, Джоэли Ричардсон, Оливия Манн

Мало того, что в альтернативном мире «Ладьи» Англия то и дело подвергается сверхъестественным угрозам; мало того, что ты вынуждена их отражать, работая в тайной организации с шахматной иерархией; ко всему этому, у тебя амнезия. Ах да, еще тебя зовут Миффани! В общем, протагонистке этой новинки из области урбан-фэнтези не повезло – но, возможно, повезло нам, потому что роман своего коллеги Дэна О’Мэлли изначально должна была экранизировать для Starz Стефани Майер («Сумерки»), однако из-за разногласий с коллективом она покинула пост шоураннера. На ее место пришли заслуженные Лиза Зверлинг («Вспомни, что будет») и Кэрин Ашер («Побег»). Из обилия женских имен в актерском составе особенно выделяется Джоэли Ричардсон – 54-летняя актриса, которую вы можете равно помнить по роли в «101 далматинце» или космическом хорроре «Сквозь горизонт», выходит на очередной виток карьеры.

«Самый громкий голос в комнате» (The Loudest Voice)

В ролях: Расселл Кроу, Наоми Уоттс, Сет Макфарлейн, Сиенна Миллер, Алекса Палладино

Мастером перевоплощений умеет быть не только Кристиан Бэйл. Когда Аль-Каида угрожала Расселлу Кроу почти 20 лет назад, даже они вряд ли смогли бы придумать для актера такую изощренную пытку, как этот «лысый» парик и тяжеловесный грим. Кроу играет Роджера Айлза – скандального медиаменеджера, правую руку Руперта Мердока (Fox News) и одного из самых влиятельных людей в Республиканской партии, который перед смертью в 2017 году успел побывать советником Дональда Трампа и фигурантом одного из самых громких секс-скандалов в медиа-индустрии. Вот вам и ответ на вопрос, вынесенный в наш заголовок: Айлз казался бессмертным, как Носферату, в те годы, когда он вертел политиками и журналистами, а идеологические оппоненты сравнивали его (и Мердока) с вампиром – если не с раковой опухолью. Но и он оказался не вечен; к тому же, возможно, Айлз сделает последнее доброе дело и принесет кое-кому «Золотой глобус».

Коллаж: Анна Федорук